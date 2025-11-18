兩電明年減電費 學者料仍有下調空間

【Now新聞台】兩電宣布明年減電費，中電減2.6%，港燈則減2.2%。有學者認為今次的減幅與往年差不多，受惠於穩定的國際燃油價，兩電減價是符合預期，預計電費仍然有下調空間。

世界綠色組織行政總裁余遠騁：「國際油價相對比較穩定，天然氣價都是向下，尤其現時香港的燃油組合中天然氣佔超過一半，所以天然氣減價很影響我們的燃料費用。當然，你看國際形勢，例如液化天然氣的遠期價錢都是向下，所以我想未來在供應方面都會增加，可能未來的價格都有機會再下調。」

