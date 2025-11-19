兩電明年減電費 環保組織指與國際燃料價格下調有關

【on.cc東網專訊】兩間電力公司的明年電費調整終於昨日(18日)揭盅，中電及港燈的最終電費分別按年減少2.6%及2.2%。世界綠色組織行政總裁余遠騁今日(19日)在電台節目表示，對市民或營商成本來說，減電費都是好事，今次是與國際燃料價格下調有關，整體趨勢是向下。建議再找一些價格較便宜的燃料，例如液化天然氣，冀兩電物色有競爭力的合約作採購。

余指出，影響國際燃料價格的因素有很多，例如戰事、天氣及產油國的產量等。至於多用天然氣，取代燒煤發電，要更換新發電機組，基本電費有機會上升，而新的機組效率會較高，相信是轉型過程。

能源諮詢委員會主席黃傑龍在同一個電台節目表示，今次減幅，對一般市民來說，每戶每月大約節省10元電費，幫助不是很大，對商戶幫助就較大，例如每月電費要數萬元的普通酒樓，可以節省千多二千元電費。

黃稱，現時兩電的淨電費，由基本電費及燃料費組成，兩電有可容許的利潤上限，與政府有簽訂合約，當中基本電費上升是因涉及營運成本，例如薪酬及日常維修保養等開支，他希望兩電更好利用科技，提高成本效益。至於國際燃料價格影響方面，若無發生巨大國際事件，相信能源價格走勢會向下，全年電費應該可以有減幅。

