兩電最快今日公布明年電費調整 消息指會減費約2%

【on.cc東網專訊】兩間電力公司最快今日(18日)公布明年電費調整方案，消息指，兩電會減電費，但按年減幅輕微，大約為2%，即兩電的平均淨電費每度電減大約3至4港仙。

中電在今年1月1日起輕微上調平均基本電價1.4港仙至每度電98港仙，經調整後，平均淨電價為每度電144.3港仙，較2024年上調0.98%。而港燈則在今年1月起平均淨電費為每度電167仙，較2024年1月輕微上調1.5仙，加幅為0.9%。

另外，中電昨日(17日)公布，將透過中電社區節能基金撥款2億7000萬元，明年推出多項社區支援計劃，全方位推動社會節能減碳、支援弱勢社群。港燈昨日亦公布，明年將撥款超過8000萬元加強「智惜用電服務」，包括繼續向有需要家庭派發現金券、資助樓宇改善能源效益、支援弱勢家庭添置節能電器，並於蒲台島試用可再生能源。

