港大 AI 模型辨識精子受精能力
兩電9月燃料調整費下調 淨電費每度降2.3%至6.7%
兩間電力公司下月將下調燃料調整費，其中港燈會由年初的每度電44.1仙減至32.9仙，中電亦從年初的每度電46.3仙減至42.9仙，兩者減幅分別為25.3%和7.3%。
在港燈的調整下，包含基本電費和燃料調整費的每度電平均淨電費，會減至1.56元，比今年1月的1.67元便宜6.7%。以每月用電量275度的3人家庭為例，扣除政府提供的補貼後，他們9月要繳交的淨電費是281.4元，比1月份的312.2元少30.8元，便宜接近一成。港燈發言人指出，受地緣政治局勢不穩定影響，燃料價格在今年餘下月份或出現波動，強調會一如既往盡力控制燃料成本。
另外，中電燃料調整費下月起亦會按月每度電調低0.1仙至42.9仙，較今年1月的46.3仙減7.3%。中電表示，最近一次電價檢討把年度燃料調整費定為每度收費46.3仙，而下月的調整為每度-3.4仙，因此燃料調整費為每度收費42.9仙。以中電今年平均基本電價為每度電98仙計算，連同燃料調整費即每度電收費為接近1.41元，較1月的1.44元便宜約2.3%。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/兩電9月燃料調整費下調-淨電費每度降2.3-至6.7-/592833?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
杏林在線｜記憶力大法
【Now新聞台】快要開學了，讀書考試很考驗記性，但怎樣背也背不入腦的情況，相信很多人也試過，今集《杏林在線》請來香港心理學會，註冊教育心理學家李穎昕，談談有甚麼方法增強記憶力，以及寫筆記時有甚麼技巧。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
墮樓意外｜22歲自閉男忘帶疑八達通、鎖匙，疑心急爬回家失足墮斃。父心痛道：我摸摸佢個鼻都仲有溫度
墮樓意外｜旺角上周三（20日）發生意外墮斃悲劇。一名患自閉症的22歲楊姓青年，疑因爬回家時失足墮下，經搶救後不治。 編輯：YK@Medical Inspire │ 圖片來源：Google Maps、shutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
長實安達臣道首置盤︱屋宇署提 205 項檢控 業界倡懲處涉事人員 避免「換湯不換藥」｜Yahoo
長實位於秀茂坪安達臣道的首置項目地盤，早前被揭發涉貪污造假，已有 10 人被廉署拘捕，屋宇署上周五（22日）再提出合共 205 項檢控。有立法會議員認為，有關檢控能警惕業界，警示要做足監管功夫，但稱行內出現偷工減料的情況並非普遍。有建造業界指，先後負責該項目的承建商為原班人馬，形容是「換湯不換藥」，認為應善用行業名冊，如發生事故後，考慮是否懲處有關人員，使他無法擔任建築行業的職責。Yahoo新聞 ・ 1 天前
搵工｜職啟未來招聘會提供逾3100個職位 月薪可達2.6萬元
勞工處於周四(28日)及周五(29日)在旺角麥花臣場館室內舉行職啟未來招聘會，為求職人士提供大量飲食、零售及其他不同行業的職位空缺。 每日約30機構即場招聘 招聘會由勞工處和民主建港協進聯盟合辦，共有超過60間機構參加，合共提供超過3,100個不同行業的優質職位空缺，其中逾2,000個來自飲食業、零售業及運am730 ・ 11 小時前
黎智英國安案｜法官質疑反修例期間民眾受傳媒誤導 《蘋果》無提修例建議
【Now新聞台】黎智英國安案續審，辯方繼續結案陳詞表示，蘋果日報指出政府修例錯誤並不構成煽動。法官提出質疑，反修例事件是政府犯錯抑或民眾被傳媒誤導。 黎智英由囚車押送到西九龍裁判法院，案件踏入第154日審訊。辯方資深大律師彭耀鴻指，蘋果日報刊登反修例的文章，是為了顯示政府提出修例是錯誤，並不構成煽動。法官李運騰質疑政府此事上如何犯錯。辯方回應指，即使社會上很多人質疑修例，但政府仍然堅持修訂。法官李運騰和杜麗冰都質疑究竟是政府犯錯抑或民眾被傳媒誤導，辯方回應指誰人被誤導並非法庭要處理的議題。李運騰問辯方，蘋果日報除了要求撤回修例，有否提議如何修改條例草案或如何令修例更有效。辯方表示蘋果日報指出議題上不同的立場，並呼籲政府提出支持理據，已算是公共討論。法官李運騰又質疑蘋果日報曾形容時任特首林鄭月娥「邪惡」，是否引起港人的惡感，符合煽動罪元素。辯方稱蘋果日報亦有指其他政客是「笨蛋」。李運騰稱這不等於是可接受。辯方回應指，即使這種批評可能令人對政府產生一定程度不滿，但根據譚得志案的原則，言論要達致嚴重削弱政府威信才符合煽動的門檻。辯方其後就重光團隊相關控罪陳詞，指在國安法生效後，黎智英與從犯證now.com 新聞 ・ 3 小時前
晨早新聞重點｜黃澤林在美網續締造歷史／房屋局指簡約公屋的防水標準與石屎樓一樣
【Now新聞台】8月26日now早晨新聞重點 【晉級美網次圈】香港球手黃澤林繼續締造歷史，他在美國網球公開賽男單首圈，直落3比0擊敗對手晉級。【防水標準】房屋局副局長戴尚誠表示，簡約公屋的防水標準與石屎樓一樣，確保可應對極端天氣。【全國重點實驗室】全國重點實驗室獲正式授牌，李家超指加強與內地及海外聯繫。#要聞now.com 新聞 ・ 15 小時前
粉嶺村屋起火冒濃煙 射水撲熄起因待查
【on.cc東網專訊】粉嶺發生火警。今日(26日)早上10時52分，沙頭角公路河壩村多名村民報案，指一村屋起火冒出大量濃煙。消防接報派出一隊煙帽隊開喉灌救，同時搜救隊到場協助救援，火勢迅速被撲熄，事件中無人受傷，起火原因有待調查。on.cc 東網 ・ 11 小時前
日面臨高門檻 對華出口水產欠進展
【on.cc東網專訊】日本東京電力公司啟動福島第一核電站核污水排海作業周日（24日）滿兩年，共同社周一（25日）報道指，雖然中國政府已解除暫停進口日本水產品的措施，但貿易所需設施重新註冊登記和放射性物質檢測成為高門檻，實際出口方面未見進展。on.cc 東網 ・ 11 小時前
解讀 | 齊撐香港足球 港超聯新賽季導讀
今季港超聯10支球隊會先進行主客制的雙循環聯賽，前5位球隊會躋身「爭標組」，後5位球隊會落入「挑戰組」。「挑戰組」排名最後一隊，將會降落甲組聯賽，是自2020-21球季以來，再次恢復降班制度。Yahoo 體育 ・ 2 小時前
職啟未來招聘會本周四及周五舉行 提供超過3100個職位空缺
【on.cc東網專訊】勞工處於本周四(28日)及周五(29日)在旺角麥花臣場館（室內）舉行職啟未來招聘會，為求職人士提供大量飲食、零售及其他不同行業的職位空缺。on.cc 東網 ・ 11 小時前
9間桌球館獲放寬入場限制 8歲小學生及穿校服都可以篤波
【Now新聞台】9間持牌桌球館獲放寬入場限制，包括將年齡下限由16歲降至8歲，並允許穿著校服的人士進入。 在上環中源中心的這間桌球室，是其中一間獲放寬入場限制的球館，以往只准16歲或以上人士進入，現在最小8歲就可以入場。利先生：「可以香港人廣泛地參與這項運動，其實桌球這個運動挺好，除了心，還要思考球如何走動如何運行。你看看我們打到這個年紀都挺健康，如果放寬，自然多人參加，而且運動始終是運動，看看有益身心還是有其他用途，其實運動每人都喜歡參與，比經常坐在家好。」蘇先生：「喜歡打桌球的人，當然樂意看見有人接班，有小朋友接班，自己的仔女喜歡打，是好事。」新安排下，這間桌球館的青少年「門禁時間」，由晚上8時至翌日早上10時，縮短至晚上11時至翌日早上7時；換言之，青少年每日最長可以留在這裡16小時，穿著校服過來玩亦無問題。這間桌球室還貼上穿著校服不可進入的告示，是因為他們只是剛獲康文署通知，在收到確認信之後，他們就會撕掉這張告示。除了這裡，全港還有另外8間持牌桌球室亦獲康文署放寬入場限制，分別位於旺角、銅鑼灣、柴灣、筲箕灣、尖東及荃灣。康文署是在今年2月開始，開放予持牌桌球館申請放寬入場限制，now.com 新聞 ・ 1 天前
憂西藏大壩「武器化」 印度加快建國內水壩減影響
【on.cc東網專訊】英媒周一（25日）引述知情人士及政府分析指，中國計劃在西藏修建的巨型水壩引發印度憂慮，恐令旱季主要河流流量減少達85%，印方為減輕影響推進建設國內最大水壩計劃，總理莫迪辦公室上月曾召開會議，討論加快施工進度。on.cc 東網 ・ 10 小時前
Xiaomi 16 Pro 可能放棄四曲面顯示屏設計
上星期，有消息指出小米 Xiaomi 16 Pro 將配備稍大的 6.8 吋顯示屏（可能達到 6.85 吋）， […]TechRitual ・ 18 小時前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 1 天前
張文慈爆從小被欺凌做暑期工被下藥迷姦 傷痕纍纍仍沒放棄：將傷害說出來就似將傷口脫落
曾於1996年參加亞洲小姐入行的張文慈（Pinky）近日上汪曼玲的YouTube節目《快拍.曼鏡頭》受訪，透露曾遭亞視雪藏，又指以前走性感路線是因為缺乏安全感。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
向太陳嵐主動加向華強前妻丁佩贍養費20倍 霸氣承諾「養她們一輩子」
向太陳嵐近年不時喺小紅書分享人生經歷，早前一條提及婚姻嘅片中，向太提到因為向華強前妻丁佩一個舉動，令佢決定自掏腰包代向生俾贍養費，仲加碼20倍！Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 女主角最初由張可頤變陣宣萱頂上
TVB與內地平台優酷合作開拍嘅醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》將於8月27日中午12點於優酷率先上架，翡翠台播出時間則仍未釋出。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
中年好聲音4︳鄔友正斷腳肚痾照去海選 苦練3個月打定輸數 網友：難怪家人反對
經營海馬床褥生意嘅鄔友正，長袖善舞之餘亦都好識享受生活，工餘時間跳國標舞之外，早排仲開始練歌，因為要參加《中年好聲音4》！Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
Jisoo看奈良美智展覽，穿搭單品全解析：手拿全新Lady Dior手袋，「綠色四葉草」設計細節超搶鏡
BLACKPINK 成員 Jisoo 日前去欣賞日本藝術家奈良美智的展覽，全身穿搭立刻成為焦點，特別是她手上那款全新的 Lady Dior 手袋，包身獨特的「綠色四葉草」設計，格外搶鏡！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
魚樂無窮│染藍魔咒終有一天實現（唐牛）
市值夠大乃做藍籌新貴其中一項必要條件，所以他們十居其九，都累積了龐大升幅。任由一隻股票幾勁都好，增長力度總隨着時間而有一日會減慢，股價自然會由高位回落，所以染藍魔咒終有一天會實現，就係咁解。Yahoo財經專欄 ・ 14 小時前