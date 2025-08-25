兩電9月燃料調整費下調 淨電費每度降2.3%至6.7%

兩間電力公司下月將下調燃料調整費，其中港燈會由年初的每度電44.1仙減至32.9仙，中電亦從年初的每度電46.3仙減至42.9仙，兩者減幅分別為25.3%和7.3%。

在港燈的調整下，包含基本電費和燃料調整費的每度電平均淨電費，會減至1.56元，比今年1月的1.67元便宜6.7%。以每月用電量275度的3人家庭為例，扣除政府提供的補貼後，他們9月要繳交的淨電費是281.4元，比1月份的312.2元少30.8元，便宜接近一成。港燈發言人指出，受地緣政治局勢不穩定影響，燃料價格在今年餘下月份或出現波動，強調會一如既往盡力控制燃料成本。

另外，中電燃料調整費下月起亦會按月每度電調低0.1仙至42.9仙，較今年1月的46.3仙減7.3%。中電表示，最近一次電價檢討把年度燃料調整費定為每度收費46.3仙，而下月的調整為每度-3.4仙，因此燃料調整費為每度收費42.9仙。以中電今年平均基本電價為每度電98仙計算，連同燃料調整費即每度電收費為接近1.41元，較1月的1.44元便宜約2.3%。

