錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
兩餸飯老闆半年連開三舖 結合港式燒味逆市突圍 煤氣爐鑊氣助留客︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】港人北上消費成風，本地餐飲業面對壓力，不過以「大份夾抵食」見稱的兩餸飯市場仍持續擴張。觀塘一間結合兩餸飯與燒味的店舖，近日在放工時段出現人龍，店內除多款家常餸菜外，更設有燒味掛檔，成為兩餸飯店中的少見組合。店主李生由零起步，短短半年內先後在觀塘、石門開店，並正籌備於港島堅尼地城開設第 3 間分店，逆市擴張。
李生表示，自己早年在燒味行業工作，其後於疫情期間轉型經營兩餸飯，累積經驗後，於 6 月決定自資開舖。他認為，兩餸飯並非單純的「平價選擇」，而是配合不少港人生活節奏的實際需要，「很多人收工後未必會煮飯，相比之下，數十元便能解決一餐，時間與成本都更合適」。
主打兩餸飯及港式燒味
面對兩餸飯市場競爭激烈，李生選擇「雙線經營」，同時主打兩餸飯及港式燒味。他表示，不少店舖只售賣單一類型產品，收入來源較為單一，而兩種模式可互相帶動，讓顧客有更多選擇。他強調，單靠低價難以長遠經營，與其一味「鬥平」，不如專注質素，交由市場自然篩選。
在出品質素方面，李生明言拒絕預製菜，堅持所有菜式即場製作，確保新鮮。他指出，調味、烹煮均由師傅在店內完成，食材每日處理，不會留隔夜。對爐具的選擇亦相當嚴格，他堅持使用煤氣爐，認為火力對燒味及炒餸口感影響關鍵。他分享過往以電爐燒鵝的經驗，指出成品雖外觀理想，但放置一段時間後口感會轉差，煤氣爐能令鵝隻燒得更透，保留脆皮與「鑊氣」。
煤氣公司提供爐具資助
擴展期間，租金及裝修成本成為不小負擔。李生形容，單是裝修及相關工程，動輒需動用過百萬元資金，強調餐飲業經營之道在於成本控制，「做生意未必是賺返嚟，而是慳返嚟」。他提到，煤氣公司為餐飲業提供爐具資助，對新店開張的現金流有實際幫助，讓資金可投放於食材及人手方面。
煤氣公司總經理—工商市務及營業江紹權表示，經濟環境下中小企經營不易，公司推出「尊貴客戶」計劃，為兩餸飯、日式料理及咖啡店等中小型餐飲企業，提供燃氣爐具優惠及安裝津貼，協助減省營運成本，與業界共同面對挑戰。他指，今年已有逾 600 間中小型餐飲企業受惠，合約優惠總額約 5,000 萬元。
除經營生意外，李生亦重視回饋社會。早前大埔發生火災，他主動聯絡區議員，準備數百個飯盒及樽裝水送往現場。他表示，餐飲業本質是解決溫飽，在有需要時願意先顧及受影響人士。日常營運中，店舖每日收舖前亦會將未售出的飯餸以特價出售，不留作翌日售賣，希望以誠意建立口碑。
