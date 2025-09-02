2025兩餸飯合集！ $35任食放題/泰式主題/素食兩餸飯

兩餸飯係近年港人至愛，快靚正又夠抵食！去到2025，兩餸飯已經唔只係平民飯堂嘅專利，仲玩到花款百出：有$35任食放題、足料泰式主題、仲有啱素食朋友嘅健康選擇。今次就同大家一齊數數，邊啲特色兩餸飯值得Bookmark，等你午餐、晚餐唔使再頭痕～

$35任食放題 鄭記大飯桶兩餸飯

圖：Miamialam

估唔到兩餸飯都會有放題呀！油麻地呢間晚上9點後只需$35，就可以任食白飯同多款餸菜，簡直係糧尾恩物，不過大家記得食完一碟先再添，避免浪費～就算平時都一樣抵食，環境乾淨企理，餸菜選擇都幾多，包括咕嚕肉、酸菜魚片、番茄炒蛋，仲有炸雞、黑醋金沙骨、炒豆乾、炆冬菇豆腐等款式～唔少人推介佢哋嘅炸雞，外脆內嫩啖啖肉；黑醋骨酸甜開胃，係白飯殺手級；清炒蓮藕片同豆乾都清新唔膩，素食朋友都照顧到。

泰式主題兩餸飯 泰風情

圖：Fruit Punch 雜果賓誌

平時食開兩餸飯多數都係中式小炒，九龍城竟然發現有泰式版本嘅兩餸飯，好有新鮮感！價錢親民，兩餸只需$37，三餸都只係$46，堂食加$5有埋飲品，性價比非常高。餐廳每日提供多款泰式熱葷小炒，香葉肉碎炒豆角係人氣之選，辣度適中，炒得惹味，送飯一流；泰式滷水豬手則以香料慢煮至腍滑入味，配埋一隻滷水蛋更加滿足；炸雞髀大大隻，外皮炸得脆卜卜，內裡肉質保持嫩滑，好受歡迎。除咗以上幾款，仲有泰式炒蜆同豬頸肉等，能夠用兩餸飯價錢食到足料泰菜，難怪吸引唔少街坊同上班族專程嚟幫襯。

素食兩餸飯 素食工房

圖：vkll125

西九龍中心有間主打素食嘅兩餸飯小店，價錢親民之餘仲夠晒貼地。素食兩餸飯只需$35，加$5可以轉粉絲底，仲會附送一碗是日例湯，好似南瓜湯咁，簡單但暖胃。餸菜選擇亦都唔失禮，例如麻婆豆腐用上包豆腐，口感結實唔會散，微辣惹味好送飯；烤甜薯香口又飽肚；炒粉絲乾爽入味，口感有啲似炒米粉𠻹。素獅子頭食落紮實有咬口，唔係輕飄飄版本，配埋惹味嘅茄子更加滿足。另外特別啲嘅有芋蓉卷同腐皮卷，全部都誠意製作！

抵食鑊氣小菜 興旺廚房

圖：cc sissy

西營盤真係愈嚟愈多驚喜小店，呢間兩餸飯由前酒樓大廚主理，價錢親民但水準唔馬虎。餸菜選擇夠晒吸引，招牌有一字骨、雞鎚、大蝦同鮑魚。一字骨調味帶少少甜香，肉質結實唔會散，咬落啖啖肉感覺非常滿足；薯仔拼黑椒雞鎚帶黑椒辛香，送飯一流。陳皮蒸鮑魚就係另一驚喜，鮑魚已經處理好，肉質爽口彈牙，加上淡淡陳皮香，味道清而不膩；大蝦隻隻都煎得金黃，爽口又夠鮮味，分量絕對唔失禮。食物由火候到調味都做得細緻，想喺西營盤食到高質兩餸飯，呢度值得一試。

平民價格高質小菜 龍百味大廚

圖：bunniebeenie

呢間平民小廚真係幾有驚喜，主打快靚正小菜，價錢親民但分量十足，啱晒外賣返屋企加餸又或者堂食慢慢嘆。小菜選擇非常多，由蒸魚、炆肉、炒菜到炸物應有盡有，仲係大廚即場新鮮煮好。招牌蒜蓉蒸白鱔皮爽彈牙，肉質鮮甜，加埋蒜蓉蔥花提味好夠鑊氣。豉汁蒸蒼魚分量十足，魚肉嫩滑，底下仲鋪滿雲耳吸晒汁。鳳梨咕嚕肉酸甜開胃，菠蘿同燈籠椒令味道更清新，加埋椒鹽豬扒、糖醋排骨呢啲人氣之選，每款都香口惹味。佢哋嘅老火湯都好有水準，例如冬瓜紅蘿蔔湯，清甜解膩～

文：Yanica

編：Cathy

經授權轉載：OpenRice