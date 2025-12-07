網民建議經營兩餸飯要識進化惹熱議 留言反指引起呢個問題？

最近有位網民於Facebook群組「香港兩餸飯關注組」出帖，大力建議現時香港的兩餸飯店毋須再聘用收銀員，一律改為按自助機，或提前於App揀餸，到埗方便即取才有未來，要與時並進，又批現時七步買飯已過時。帖文一出，立即引起網友熱議，大部份網友怒插樓主離地，不設實際，且沒有因應香港的情況而論，立即睇下文了解內容啦！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

現實與成本問題

帖文一出，立即引起網友熱論。最多人提出反對的原因主要是現實及成本問題——電子支付既要給手續費，又要報稅，相對而言，售兩餸飯都是以小店為主，賣一份飯已利潤偏少，難以承受多餘的支出，好多兩餸飯舖連八達通都不接受，在香港而言，CASH IS KING！加上安裝自助機及搞App成本高，如壞機會影響兩餸飯舖的生意；印飛又浪費紙張；還要考慮老人家不懂用，簡單複雜化，隨時得不償失！

效率隨時弄巧反拙

除此之外，兩餸飯其中一個主要特色是餸菜流轉超快，如果在App下單後，前面已有walk-in客已經夾走了心水菜式，那App的食客到場後豈不是要即時再揀？流程隨時會更麻煩！而如果棄用收銀員，全部機械化就不只提高了失業率，還可能會有人站在點餐機前左思右想塞爆條隊，效率分分鐘還要低！雖然

廣告 廣告

有零星幾位網友表示App可以使食客提早睇餸，避免白行，但最後得出結論都是弊大於利。不知讀者看法如何呢？

樓主建議兩餸飯轉用點餐機

有人認為有得做

電子化會增加失業

呢位網友好似同樓主嘅重點唔同

手續費應該唔少

方便有好處，都有壞處

香港始終都係現金行先

老友記唔識用

跟著可能又要請人喺部機旁邊教人用

好準確

壞咗就麻煩

保養費用都唔少

兩餸飯就係咁忙

都真

圖片來源：Facebook@香港兩餸飯關注組

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格

8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！

藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？

Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」

屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？

長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d

Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu

食客Sukiya食壽喜燒未熄火取出石油氣罐險釀火災 網民：原來打邊爐都要有常識

Threads友大推九龍灣餐廳復刻吉野家三文魚蟹籽飯 網民：係童年回憶呀！

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？