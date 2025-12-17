兩餸飯｜聖安娜兩餸飯再開新分店！藍田新分店新張優惠3餸$55起

兩餸飯熱潮未散？聖安娜餅屋在今年9月踩過界，在太子新分店賣兩餸飯，幾個月後再於藍田開設新兩餸飯分店，新張期間更有優惠，三餸飯$55起，菜式選擇也不少，有韓式炸雞、安東燉雞、雜菜粉絲等！

新店推出新張優惠

有網民在Facebook群組「香港兩餸飯關注組」發文，指聖安娜餅屋在藍田滙景商場開設新分店，主打韓式兩餸飯便當，除了韓式菜式安東燉雞、雜菜粉絲、韓式炸雞，還有中式菜式茄子肉餅、西芹炒鮮魷、豆腐鑲肉等家常小菜。新店更推出新張優惠，三餸只需$55，但新店不設堂食，只可外賣。不過有網民就指，$55三餸飯太貴，其他兩餸飯店只是$33。

聖安娜餅屋

地址：藍田匯景道8號滙景廣場3樓301號舖

圖片來源：Facebook@香港兩餸飯關注組

