▲八三夭昨日在高雄舉辦巨蛋演唱會，有女粉絲穿著婚紗到現場告白，表示前一天是七夕，而阿璞（左3）則吐槽，七夕就是牛郎織女分開的時候，讓其他歌迷全笑翻。（圖／KKLIVE提供）

[NOWnews今日新聞] 八三夭《星展銀行 2025 生日趴［沒有翅膀的人］世界巡迴演唱會》昨（30）日於高雄巨蛋開唱，現場湧入上萬名粉絲同歡。其中最吸睛的是，一名女粉絲身穿婚紗現身大喊：「昨天（29日）是七夕」，讓阿璞忍不住幽默回應：「七夕隔天就是牛郎織女分開的時候！」笑翻全場，也成為演唱會的驚喜亮點。

八三夭高雄巨蛋開唱！她穿婚紗現身告白

八三夭昨日演唱會亮點滿滿，加上演唱會在七夕情人節隔天舉辦，因此也有女粉絲著婚紗到現場「求婚」，跟八三夭告白，怎料阿璞無情打槍粉絲，笑說：「七夕隔天就是牛郎織女分開的時候」，成為演唱會精彩笑點。

2首新歌全球首唱 演唱會全程無冷場

除此之外，八三夭昨日也帶來新歌〈最瘋狂的藝術家〉、〈沒有翅膀的人〉全球首唱，瞬間點燃全場尖叫。主辦單位更斥資重金打造舞台，安排飛行器霸氣升空、氣球海、跑酷與極限運動表演，讓粉絲除了聽覺享受，也體驗震撼的視覺饗宴，氣氛嗨到最高點，歌迷直呼「精彩到不敢去上廁所」。

▲八三夭舞台設計繽紛精彩，但給歌迷聽覺及視覺的震撼。（圖／KKLIVE提供）

八三夭互動超搞笑 還要求歌迷先匯款

演唱會中段噴彩帶時，團長兼鍵盤手小橘搞笑喊：「難道演唱會要結束了嗎？」阿璞隨即補槍：「我們這場演唱會預算這麼高哦，可以一直噴彩帶！」幾人的互動笑料不斷。

溫馨的Unplugged（不插電）段落，八三夭也演唱〈來去夏威夷〉，並大方開放歌迷點歌，現場充滿驚喜。鼓手阿電則笑說：「今天是生日趴，12點過生日嘛，等等大螢幕會有帳號，請粉絲匯款（因為會被罰錢）。」台下笑聲此起彼落。

▲阿璞昨晚感性的發言讓不少粉絲聽哭。（圖／KKLIVE提供）

阿璞感性逼哭粉絲 〈沒有翅膀的人〉靈感曝光

阿璞感性表示：「人一生會長大3次，謝謝大家陪我們一路高歌到現在。」真切發言也感動無數歌迷落淚。阿璞更透露歌曲〈沒有翅膀的人〉靈感來自於「成功的誤解」，強調並非人人一開始就擁有資源或背景，但靠著努力也能闖出屬於自己的天空，「這次巡演，就是要唱給沒有翅膀的人聽。」

演唱會完美收尾 八三夭巡演新場次陸續公布

最後，演唱會安可曲〈想見你想見你想見你〉在全場大合唱中，為高雄首站劃下最完美的句點。演出結束後，主辦單位KKLIVE驚喜宣布，隔週將迎來上海場，新加坡、馬來西亞場次也會陸續公布，邀請全球歌迷一同期待。

