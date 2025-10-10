八仙嶺仙姑峰山火報假案 8 歲童認虛報遭警口頭警告｜Yahoo

【10 月 10 日 08:35 更新】

【Yahoo 新聞報道】警方表示，周四（9 日）較早前接獲一名男童先後 3 次報案，指八仙嶺仙姑峰有山火，稱現場有 25 名師生。警方及消防人員到場後，並沒有發現山火，案件列作「浪費警力」處理，交由大埔警區刑事調查隊第三隊跟進。

據了解，警方接報後派出警員和漁護署人員到場，未有發現煙或火，相信有人涉嫌報假案。消防處亦表示，消防人員到場沒有發現煙或火。

警方之後在周五表示，一名 8 歲男童承認虛報八仙嶺山火，遭警口頭警告。