八仙嶺仙姑峰山火報假案 8 歲童認虛報遭警口頭警告｜Yahoo

衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
其他人也在看
屯門一中學爆校政管理爭議 44歲男體育教師天台危站
【on.cc東網專訊】屯門東華三院辛亥年總理中學近日爆出管治爭議，一名任教體育科約20年的44歲男教師，於上周四（2日）傍晚情緒失控，登上校內天台危站，最終自行報警求助，警員及救護人員到場將其送往屯門醫院治理，案件列作企圖自殺。事主透露，自上學年起，校方以「影響on.cc 東網 ・ 20 小時前
申訴署查長者及殘疾人士暫託服務 涉「揀客」、使用率低 陳積志：拒諸門外 於心何忍？｜Yahoo
申訴專員公署（9日）公布一項有關支援長者及殘疾人士照顧者暫託服務的主動調查結果。今次調查涉及由社署資助管理，並主要由非政府和私營院舍，或日間護理服務單位提供的暫託服務。公署調查發現，有關服務使用率差異極大，資源分配不均，部份提供服務單位不但欠缺積極，更涉嫌「揀客」，自設關卡，企圖阻撓照顧者申請服務，被公署批評「有負社會的重托，有違服務宗旨」。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
首8月錄2.8萬宗騙案失50億 假冒外賣平台「釣魚」騙案湧現
電話騙案和網絡騙案未有止息。根據警方數字，今年首8個月錄得2.8萬宗騙案，損失金額達50億元。其中涉及內地學生的電話騙案有86宗，涉款達7,500萬元；而最大單一個案損失金額為1,000萬元，涉事的內地生按騙徒指示，把逾千萬元分多次存入多個本地銀行帳戶。此外，近來涉及假冒外賣平台的電話騙案有上升趨勢。 雖然不少騙am730 ・ 1 天前
壽司郎焦糖慕絲蛋糕疑下架 疑含花生未標明 食客過敏嘔吐：店方無道歉︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】有對花生敏感的食客投訴日前在壽司郎用餐時，因甜品「焦糖慕絲蛋糕」未有標明含花生而食，其後出現嘔吐及胃痛。事主稱當時向店員反映，並表達她進食花生後會嚴重不適，要求退款，分店管理層卻提出「不如朋友食咗佢，反正朋友冇敏感」。她接受《Yahoo新聞》訪問時補充，向店員表達餐牌上沒有標示花生致敏原後，對方沒有任何道歉，希望公司可注重致敏原的標籤及員工培訓。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
澳洲警方日托中心附近逮3男 控共謀謀殺
（法新社雪梨8日電） 澳洲警方今天說，他們在雪梨一家日托中心附近破獲一起涉及所謂殺手團的組織犯罪行動。澳洲新南威爾斯州（New South Wales）警方昨天得知3名男子準備在雪梨西南郊區里夫斯比（Revesby）殺人後攔下兩輛汽車逮捕他們，並起出兩把槍、頭套、隨身攝影機及裝有燃油的油罐。法新社 ・ 1 天前
美國加州迪士尼六旬婦遊玩「鬼屋」後身亡 警方：初步調查顯示與設施無關︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國加州迪士尼樂園一名六十多歲女子本月 6 日在遊玩「鬼屋（Haunted Mansion）」後身體不適，送院後不治身亡。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
最熱寒露｜天文台昨最高氣溫 33.1℃ 有紀錄以來 10 月最多酷熱日數 林超英再提醒「世界氣候不正常」｜Yahoo
周三（8 日）是二十四節氣當中的「寒露」。天文台總部錄得最高氣溫 33.1 度，屬於「酷熱」水平，天文台並且表示，33.1 度高溫打破了歷年以來氣溫紀錄，成為「最熱寒露」。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
歐洲議會擬禁植物性食品使用「漢堡」「牛排」等名稱 德總理：香腸就是香腸︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】歐洲議會通過一項議案，禁止植物性食品使用「漢堡」或「牛排」等與肉類相關的名稱，議案被視為畜牧業的勝利。不過，有關禁令仍需獲得歐盟委員會及 27 個成員國政府批准，方可成為法律。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
莊思敏再婚吳若希竟獻唱《越難越愛》 網民：好唔吉利
45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏昨日（8日）傳來喜訊於峇里島舉行婚禮Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
英曼徹斯特猶太會堂襲擊者 宣稱效忠伊斯蘭國
（法新社倫敦8日電） 英國反恐警方今天表示，上週襲擊曼徹斯特一座猶太會堂的男子，在行凶過程中曾撥打緊急電話向警方，宣稱效忠伊斯蘭國（Islamic State）組織。英格蘭西北區反恐警務單位發言人表示：「在希頓公園希伯來公會猶太會堂（Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue）外發動攻擊初期，襲擊者曾打電話給警方，自稱效忠所謂的伊斯蘭國。」法新社 ・ 17 小時前
因使用廁所問題與食客起爭執 李偲嫣兒子以菜刀傷人 認罪判囚2年2月
已故「正義聯盟」主席李偲嫣的兒子劉仲朗，涉於兩年前在紅磡一間餐廳，因使用廁所問題與食客發生爭執，其後以 30 厘米長的菜刀傷及食客胞弟的左臂。劉被控有意圖而傷人後，一度缺席聆訊，他周三（8 日）於區域法院承認「有意圖而傷人」及「沒有按照法庭的指定歸押」罪。法庭線 ・ 1 天前
以巴戰爭｜以色列內閣正式批准與哈馬斯停火協議 特朗普周日擬前往中東出席簽署儀式｜Yahoo
以色列內閣周五（10 日）召開會議，正式批准與哈馬斯的停火協議。根據協議內容，以軍會在 24 小時內停止對加沙的敵對行動，哈馬斯並會在 72 小時內釋放被拘留的以色列人質。 以色列總理內塔尼亞胡在社交平台 X 發文，公布內閣批准停火協議的消息。從帖文附上的圖片所示，美國的中東問題特使威特科夫（Steven Witkoff），以及特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）亦有出席會議。Yahoo新聞 ・ 20 分鐘前
世盃外 ｜法國鬥阿塞拜疆 麥巴比想入「半打」 變身國家隊入球王
現時麥巴比在法國隊已攻入52球，排名隊史第二，僅次於「銀河唯一」基奧特（57球）。法國鬥阿塞拜疆，麥巴比希望單場攻入六球，一舉成為國家隊入球王。Yahoo 體育 ・ 10 小時前
汇丰拟私有化恒生银行 对后者估值370亿美元
【彭博】-- 汇丰控股股价创六个月最大跌幅，该行此前建议以协议安排方式将恒生银行私有化，对后者估值370亿美元。汇丰周四在一份公告中称，私有化计划对价为每股计划股份可获155港元（19.92美元）现金付款。倘若建议得以实施，恒生银行的所有计划股份将予以注销。总部位于伦敦的汇丰目前持有恒生银行约63%的股权，将斥资约140亿美元收购其尚未持有的股份。该行计划在未来三个季度不再启动任何进一步的股份回购，以期将资本比率恢复至目标营运范围。汇丰股价在香港市场跌逾6%，尽管行政总裁艾桥智表示收购恒生银行剩余股份“比回购更能为股东创造价值”。恒生银行股价涨超26%，至逾150港元。公告显示，自汇丰首次与恒生银行接洽，双方一直进行讨论，计划对价乃在汇丰初步建议的基础上经三轮改进后厘定。凯基亚洲首席投资总监梁启棠表示：“汇丰的市净率低于恒生银行，因此在我看来，以30%的溢价收购，代价相当高昂。”根据彭博汇编的数据，汇丰的市净率约为1.Bloomberg ・ 18 小時前
學界泳賽現「同線」作賽 泳手險迎頭相撞 學體會稱屬誤會 已安排重賽｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】港九區D2中學校際游泳賽今（9 日）在維園泳池舉行，網上瘋傳影片，期間女子100米蛙泳一度與男子50米蝶泳同時、同池作賽 ，部分泳線有兩名泳手同時從兩邊迎面出發，幸未有發生碰撞。學體會指事件涉誤會，其中一組賽事運動員誤聽對岸號令聲，其後已安排重賽。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
月餅回收2025｜月餅/月餅盒回收計劃合集 送高達$100奇華優惠券、美心送$78電子餐飲券（不斷更新）
相信大家中秋節都食了不少月餅，剩下的月餅和月餅盒不知如何處理？每年坊間也有不少環保團體舉辦月餅回收活動，將收集所得的月餅、月餅券分享給弱勢社群。同時，還有月餅盒回收活動，可以去減少浪費外，還有機會獲得高達$100奇華優惠券、美心$78電子餐飲券！本文將詳細介紹2025年主要的月餅和月餅盒回收計劃，讓我們一起實踐環保中秋，傳遞愛心！YAHOO著數 ・ 1 天前
沙巴兩失蹤中國遊客 手機定位在深海(有片)
2名中國籍遊客本月4日在馬來西亞沙巴州曼塔那尼島的度假村失聯，友人試圖以手機定位尋人，但手機信號顯示最後出現在海域深處，令人擔憂，當地警方已展開搜救行動，目前仍在進行搜索。 綜合《九派新聞》、《沸點視頻》等內地媒體報道，失聯2人分別為25歲男子于曉鵬及28歲女子范琴。2人於4日下午2時14分入住「絲綢美人魚度假村am730 ・ 21 小時前
以巴戰爭｜哈馬斯欲爭取巴爾古提獲釋 被視為「民族英雄」在囚廿年 以色列為何不允許？｜Yahoo
以色列和哈馬斯簽訂了首階段和平協議，據美國總統特朗普指，所有人質將會很快獲釋，以色列亦將會撤出軍隊到雙方原本商議定的界線。哈馬斯早前指，在埃及舉行的談判有觸及交換人質和被扣押人員議題，外媒則報道哈馬斯一直爭取極具聲望的法塔赫（Fatah）西岸前領導人巴爾古提（Marwan Barghouti）獲釋，但預計以色列幾乎絕不可能答應要求。巴爾古提被指策劃 2000 年至 2005 年的「阿克薩群眾起義」（Second Intifada），在 2002 年被捕，並在 2004 年被以色列判處終身監禁。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
林穎嫺返港慶中秋優雅風采依然 女兒遺傳優良基因洛杉磯選美獲獎
1987年香港小姐季軍兼最上鏡小姐林穎嫺（Wing）當年一出道就備受TVB力捧，先後演出《大都會》、《男兒本色》等劇集Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
關淑怡父親到ICU探望 兒子關浚賢低調現身
藝人關淑怡（Shirley）上周於家中暈倒，急送醫院深切治療部（ICU）治療，並因曾接受大手術，仍留在ICU接受觀察連日來都有Shirley家人前往醫院探望...東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前