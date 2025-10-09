八仙嶺仙姑峰據報發生山火 警方消防到場未有發現 案件列「浪費警力」未有人被捕｜Yahoo

【1640 更新】

【Yahoo 新聞報道】警方表示，今日（9 日）較早前接獲一名男童先後 3 次報案，指八仙嶺仙姑峰有山火，稱現場有 25 名師生。警方及消防人員到場後，並沒有發現山火，案件列作「浪費警力」處理，暫時未有人被捕，交由大埔警區刑事調查隊第三隊跟進。

據了解，警方接報後派出警員和漁護署人員到場，未有發現煙或火，相信有人涉嫌報假案。消防處亦表示，消防人員到場沒有發現煙或火。