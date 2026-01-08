八旬夫婦膠帶綑綁洗劫千萬！ 神奈川三嫌菲籍高中生逃遁！

日本跨年搶案驚魂記：八旬夫婦家遭少年綑綁洗劫千萬現金，其中一嫌竟是菲籍高中生！

哎呀，日本的跨年本該是煙火慶祝、家庭團聚的快樂時光，誰知靜岡縣長泉町卻上演這檔子驚悚劇情。2025年12月22日深夜，一對80多歲的老夫婦在家裡被三名不速之客闖入，

用膠帶綁住手腳和嘴巴，搶走約1000萬日圓（大概台幣250萬）的現金。丈夫還受了輕傷，幸好沒生命危險。這案子讓當地居民人心惶惶，

警方火速調查，終於在1月4日逮到三名17歲少年，其中一人是菲律賓籍高中生，另兩人是公司職員和泥水工，全都住在神奈川縣。事情是這樣子的，那晚凌晨1點左右，

三名少年潛入長泉町納米里的這間兼住宅的建築公司。老夫婦當時在二樓睡覺，被驚醒後遭綑綁，歹徒翻箱倒櫃搶錢後溜之大吉。丈夫趁隙報警，警方趕到時歹徒已逃，

現場留下的膠帶和掙扎痕跡，讓人看了心驚。據警方透露，三人疑似知人關係，但與受害夫婦無瓜葛，動機可能涉及金錢誘惑。更有趣的是，

這案子疑似「闇バイト」（暗黑打工）的模式，有人懷疑背後有指示役或駕駛手，警方正追查這條線索。警方怎麼抓到人的？靠的是附近監視器畫面！

影像捕捉到三名可疑男子從車上下來，犯案後車子急速離開。透過縝密分析和追蹤，警方鎖定這三少年，逮捕時他們認罪態度不明，但證據確鑿。

受害夫婦年紀大，經歷這驚嚇後需要時間恢復，社區也加強巡邏，避免類似事件再發。據統計，日本近年搶劫案雖下降，但針對老人家的「押し込み強盗」仍偶有發生，

警方呼籲民眾鎖好門窗，提高警覺。總之，這搶案雖沒造成更嚴重後果，但也提醒大家，安全無小事，尤其年長者獨居時多加小心。錢財雖重要，平安更無價。

Japhub小編有話說

哈哈，這三少年膽子真大，搶千萬現金還選跨年下手，簡直像電影劇情！你有遇過類似小偷驚魂嗎？留言分享你的防盜小妙招，我們一起笑談平安過日子～

