八旬婦用爽身粉罹癌亡獲判賠9.6億美元 強生表明上訴

八旬婦用粉爽身粉罹癌亡獲判賠9.6億美元，強生表明上訴。(資料圖片)

美國加州洛杉磯陪審團於當地時間周二(7日)裁定知名嬰兒用品公司強生 (Johnson & Johnson)需賠償9.66億美元(約75.1億港元)給一名罹患間皮瘤過世女性的家屬，理由是該公司以滑石粉為基底的爽身粉產品中含有致癌石綿，導致其罹病死亡。

綜合報道，該案為來自加州的88歲女性Mae Moore的家屬於2021年提起訴訟，指控她長期使用強生的爽身粉後罹患間皮瘤，並於同年病逝。本次裁定中，陪審團判強生須支付1,600萬美元(約1.2億港元)作為補償性賠償金，以及9.5億美元(約73.9億港元)作為懲罰性賠償金。強生對判決結果表達強烈不滿，表示將立即提出上訴。強生全球訴訟副總Erik Haas發聲明，批評原告律師引用「偽科學」，強調強生產品安全、不含石綿，並不會致癌。他直指此次判決「極端且違憲」。

強生自2020年起已在美國停售以滑石粉為基底的嬰兒爽身粉，改推玉米澱粉版本。(資料圖片)

強生仍面臨逾 6.7 宗類似訴訟

強生自2020年起已在美國停售以滑石粉為基底的嬰兒爽身粉，改推玉米澱粉版本。間皮瘤為一種罕見且致命的癌症，與石綿暴露密切相關。原告律師Trey Branham則於判決後表示，希望嬌生「能正視這些無謂死亡所帶來的責任」。

目前強生面臨逾6.7萬宗類似訴訟，原告多指稱長期使用含滑石粉產品後罹患卵巢癌或間皮瘤，其中涉及間皮瘤的案件為少數，多數仍與卵巢癌相關。強生曾試圖透過破產保護處理所有滑石粉相關訴訟，但其破產提案已三度遭美國聯邦法院駁回。

