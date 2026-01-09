龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
八木勇征2026新劇花絮流出！ 粉絲喊這次戀愛要來真的了！
180cm高挑身材閃耀舞台！八木勇征從足球少年變身FANTASTICS魅力主唱
嘿～各位LDH粉絲和日劇迷們，今天要來聊聊那位高個子帥哥、歌聲超有磁性、演戲又圈粉無數的八木勇征！他可是FANTASTICS from EXILE TRIBE的靈魂主唱，
同時在螢幕上大放異彩，從青春校園劇到浪漫喜劇樣樣行，最近還接連主演大作，簡直是2026年最忙碌的型男代表～來，一起看看這位東京男孩如何一步步征服娛樂圈吧！
足球場上的意外轉折，開啟歌壇新人生
八木勇征1997年5月6日出生於東京都，身高180cm，O型血，一人獨子從小就熱愛運動。小學開始踢足球，技術好到以推薦生身份進入堀越高校，大學也繼續球隊生活，同時在螢幕上大放異彩，從青春校園劇到浪漫喜劇樣樣行，最近還接連主演大作，簡直是2026年最忙碌的型男代表～來，一起看看這位東京男孩如何一步步征服娛樂圈吧！
本來夢想當職業選手，誰知大學一年級時練習中靱帶受傷，長期復健讓他不得不暫停球場生涯。就在這低潮期，2017年他參加LDH舉辦的「VOCAL BATTLE AUDITION 5」，
從3萬多名參賽者中脫穎而出，順利加入FANTASTICS！雖然之前完全沒唱歌跳舞經驗，但他憑著天生好嗓音和努力，迅速適應。2018年隨團以《OVER DRIVE》正式出道，
之後還參與「夢者修行」全國巡演，累積超高人氣～這種從運動傷痛中重生的故事，聽起來是不是超勵志？
美麗彼爆紅起點！清居奏一角讓亞洲粉絲瘋狂
說到八木勇征的演員路，絕對不能錯過2021年那部讓他一夕爆紅的《美しい彼》！他和萩原利久搭檔主演，飾演學校霸王卻內心細膩的清居奏，那冷酷外表配上偶爾露出的脆弱，
簡直完美詮釋「高嶺之花」。劇中他不只外型吸睛，眼神戲超到位，連亞洲多國粉絲都淪陷，連續兩年拿下ソウルドラマアワード亞洲明星獎！之後作品接不完，
2023年有《ホスト相続しちゃいました》、《18/40～ふたりなら夢も恋も～》，2024年主演《南くんが恋人!?》變身小人男，超可愛反差萌。
2025年更忙：《僕らは人生で一回だけ魔法が使える》、《隣のステラ》雙主演，還有《あやしいパートナー》、《推しが上司になりまして フルスロットル》等劇，
2026年初還有團體電影《BATTLE OF TOKYO うつくしき嘘》～從BL到戀愛喜劇，他總能切換自如，魅力無死角！
FANTASTICS活力源泉！團體活動與個人魅力並進
作為FANTASTICS主唱，八木勇征的聲線渾厚又有爆發力，團體2025年推出巡迴《BUTTERFLY EFFECT》，現場魅力爆表！他還出過個人寫真集《CONTACT》，銷量超好，
粉絲直呼「近距離接觸太幸福」～團內他常被當開心果，私下愛健身保持好身材，偶爾分享生活點滴，親和力滿分。最近還挑戰綜藝，像《FUN！FUN！FANTASTICS》系列，
展現幽默一面。2026年團體還有新媒體企劃，像是ABC電視特別節目，期待他帶領大家繼續飛高高～這種歌手加演員的雙棲模式，讓他事業版圖越來越大！
社群日常超接地氣！粉絲互動暖心滿點
八木勇征的X帳號@yuseiyagi_1st 有超過116萬追蹤，Instagram @yuseiyagi_official 更高達94萬粉絲，經常po出拍攝現場、健身照或團體活動，
偶爾還回覆留言，感覺像大哥哥一樣溫柔～他愛分享正面能量，新年時會po目標，粉絲也超捧場。
私下他喜歡吃美食、旅行，雖然行程滿檔，但總是笑臉迎人。這種不擺架子又努力的態度，正是他圈粉的關鍵～如果你還沒關注，趕緊去追蹤，保證每天都被帥照療癒！
Japhub小編有話說
看完八木勇征的成長路，小編真的超感動！從足球傷痛轉戰歌壇，再到演戲開花結果，每一步都靠實力證明自己。2026年又有新劇新電影，等著看他帶來更多驚喜～
無論你是FANTASTICS粉還是劇迷，都值得多多支持這位高挑魅力男哦！Japhub下次再聊其他日本帥哥，掰啦～😎
