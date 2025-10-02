從滋賀班長到DIOR女王：八木莉可子的驚人秘密星途！

滋賀少女的意外星路

八木莉可子的起點，藏在滋賀縣守山市的校園裡！A型血、7月7日生的她，小學到中學都在當地公立xax學校，還當過生徒會長，練6年新體操，氣質超挺拔。

2015年，14歲的她參加Asia Cross模特兒選秀「#THE NEXT」，從7851人中殺出重圍，拿下大獎，直接變水原希子的小師妹！小編想像：當時的她，邊寫書道（8段大師！）邊想「模特兒？試試看好像挺有趣！」😄

廣告 廣告

隔年4月，她被挑中當「寶礦力女孩」，拍了《エール》、《サンクス》、《踊る始業式》、《ぼくらの放課後》4支廣告，笑容甜到讓X粉絲直喊：「這女孩根本陽光化身！」

Seventeen封面的青春女王

2016年，八木莉可子像開了外掛！7月，她在日劇《穿越時空的少女》演大西敦美，第一次演戲就圈粉，網友留言：「新人這麼自然，太有料了！」😎 8月，她又在《Seventeen》選拔「ミスセブンティーン2016」奪冠，成為專屬模特兒，

5年（到2021年3月）霸佔雜誌封面，169公分長腿配清純笑，粉絲在X狂po：「莉可子的透明感無敵！」11月，她主演NHK大津局80周年劇《キャンパスで会おう!》，展現大將之風；

同月26日，電影《スパゲティコード・ラブ》演黑須凜，首登大銀幕。她在ORICON訪談笑說：「一開始緊張到腿軟，但演完超愛這感覺！」這段模特兒路，讓她成為螢幕新寵。

大河劇與Netflix的驚喜跳躍

2022年，八木莉可子開始衝大舞台！5月27日，她和攝影師石田真澄出攝影集《pitter-patter》，記錄17到20歲的青春，7月1日辦攝影展，粉絲擠爆會場：「這些照片太有故事了！」

8月21日，她首登NHK大河劇《鎌倉殿の13人》，演北條時政女兒阿菊，Instagram感謝文感動全網：「大河劇是我夢想的起點！」😍 11月24日，Netflix《First Love 初戀》上線，

她演滿島光角色的少女期野口也英，Cinemacafe訪談提到：「佐藤健和滿島光的鼓勵，讓我找到方向！」粉絲在X熱議：「莉可子的眼神，催淚又真摯！」話題#八木莉可子FirstLove衝上熱搜，她的演技正式從模特兒跨到女優。

晨間劇與MC的多彩開花

2023年，八木莉可子簡直火力全開！2月8到17日，她在NHK晨間劇《飛舞吧！》演秋月史子，細膩演出讓X粉絲驚呼：「這角色被她演得太有靈魂！」

10月7日起，她接下《ANOTHER SKY》MC，做到2024年9月28日，めざましmedia訪談中她說：「上京時迷茫，這節目給了我大歸屬！」😊

同年，她在《パリピ孔明》演久遠七海，初學吉他、貝斯、歌舞，Real Sound訪談坦言：「沒碰過樂器，超慌，但不想錯過這機會！」粉絲留言：「莉可子音樂戲太燃，簡直全能！」她的MC親和力和演技進化，讓她成為新世代偶像。

2025年的星光加速

2025年，八木莉可子繼續衝！4月25日，電影《パリピ孔明 THE MOVIE》上映，她回歸久遠七海，粉絲期待：「上次音樂場面超炸，這次肯定更誇張！」5月7、12、26日，她當《めざましテレビ》每月娛樂主持人，帶來最新八卦。

10月13日起，関西電視台《終幕のロンド -もう二度と、会えないあなたに-》演久米ゆず；12月5日，電影《WIND BREAKER／ウィンドブレイカー》追加角色，電影.com預測：「她跟水上恒司的對戲會超精彩！」

情熱大陸2024年12月15日放送回，聚焦她的舞台與主演挑戰，她說：「23歲，面對不安，我學會看自己。」她的社群超火：Instagram畢業文10萬讚，X上#八木莉可子DIOR話題燒不停，粉絲po：「從ポカリ到主演，莉可子無敵！」

才女的多面魅力

八木莉可子不只是外貌擔當！2024年ORICON訪談，她聊獨居心得：「一個人真的不行，感謝家人撐我！」2022年MEN'S NON-NO說：「我想當個覺得『大人真好玩』的人！」

她的新體操、書道、繪畫（用來舒壓）都超有才。Real Sound導演誇：「她的真摯演技，未來會更大放異彩。」粉絲熱情？X上《潜入兄妹》後留言：「莉可子主演太強，氣場壓全場！」

Instagram DIOR照下，網友po：「書道8段+女優，完美到犯規！」她的畫畫日常常上社群，粉絲直呼：「這女孩連畫都這麼有feel！」

Japhub小編有話說

寫到這，小編已經把《First Love》重刷一遍，邊看邊被莉可子的眼神電到！從滋賀小鎮到DIOR舞台，她用169cm的自信，活出無限可能。

你最愛她的哪個角色？是《パリピ孔明》的音樂少女，還是《潜入兄妹》的酷姐？快留言告訴小編，或猜猜她下個大河劇會不會當女主角！Japhub繼續追日本新星，等你一起嗨～