岑浩輝有信心能應付樺加沙

澳門同樣受到超強颱風樺加沙吹襲。澳門特首岑浩輝稱，樺加沙的超強風力影響持續時間長，或引發風暴潮，在極端情況下其強度或與山竹相若，帶動的水位達5米，超出路面約2米，形容影響非常大。當局指，八號風球生效時澳門的娛樂場將關閉，以保障相關從業員和旅安全。

岑浩輝主持應對樺加沙的工作會議時，提醒社會不可有僥倖心理，當局透過跨部門提前部署、嚴陣以待，終極目標是確保整個社會安全，他有信心能夠應付今次超強颱風，爭取在最快時間內社會復常。

澳門政府呼籲居於低窪地區居民，必須準備好疏散撤離，隨時按政府指示執行疏散撤離計劃。保安司長黃少澤希望居民配合，表示雖然法律規定可強制撤離但當局不想輕易動用。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/八號信號生效期間娛樂場關閉-澳門特首-有信心能應付/601843?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral