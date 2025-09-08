八號信號除下後市民陸續上班 金鐘站人頭湧湧

【Now新聞台】八號信號除下後，不少打工仔都趕上班，金鐘站一度出現人潮。有離島居民指，有半日風假已經是賺了。

屯馬綫的「打工仔」背對背擁抱，塔巴一走，就要前往公司的擁抱。來到紅磡站，等轉綫過海的人更多。辦公室集中地之一金鐘，港鐵站內的扶手電梯出現長長的人龍，閘機響個不停。

不少人指，早有心理準備只得「半日假」。

黎先生：「我很喜歡上班，公司不要解僱我。」

方小姐：「天文台很早已通知何時除下八號信號，變相可預早準備。我下午1時半上車，雖然要等數班才能上車，但都可接受。」

新渡輪航線在八號信號除下後約一小時、即下午2時半復航，住離島的居民要三時許才能出到市區，不少人一下船便匆忙趕巴士。

坪洲居民黃先生：「出來的時候很大風，浪都很大。其實都沒想過會掛這麼久，昨天有聞說上午約11時就會『落波』，當是賺了。」

長洲居民廖先生：「我本來想以它(天文台)的德性，是在上午11時要我們很狼狽地上班，下午約1時『落波』已算好。」

船公司為了疏導上班的人流，都有因應情況加開班次。新渡輪指，打風後海風的情況仍然不穩，乘客要注意航行時間或會延長，航班亦可能因此延誤。

不用上班的人就相對輕鬆，可以出旺角享受風雨後的假期。

梁先生：「當減下壓、輕鬆下，放鬆下自己。出來看一下，隨便消費，有甚麼合適便買。」

台灣遊客蔡先生：「天氣比較好就出來晃一晃，吃一下東西，因為也期待滿久來這邊，因為很久沒來香港了。」

天文台指，風暴對本港帶來不同程度的破壞，提醒市民保持警覺，並避免身處當風地點，以策安全。

#要聞