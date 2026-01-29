八號花園大維修︱估價1.4億每戶夾20至30萬 小業主謀推翻 顧問始介紹更平方案︱Yahoo

大埔八號花園未收到屋宇署強制驗樓令，法團便提倡做大維修，引起爭議。

【Yahoo新聞報道】大埔八號花園未收到屋宇署強制驗樓令，法團便提倡做大維修，工程顧問最初估價高達1.4億元，每戶要攤分近20至30萬元不等。有小業主收集簽名要求召開特別業主大會，議決是否撤銷大維修工程。工程顧問其後才發信澄清，業主可選擇「基本維修項目」方案，只需4740萬元。

屢計算錯誤 三項報價遠高於獨立估價

根據法團會議記錄，法團在2021年登報公開招標大維修的工程顧問，並由管理公司置邦負責編製回標公司名單及標價比較資料，2022年10月屋苑召開業主大會，通過以58萬元聘請工程顧問「卓越展圖建築師有限公司」，負責樓宇勘察及草擬大維修標書。

根據法團會議紀錄，卓越展圖去年10月17日向屋苑管理處提交初步工程標書及估價副本，會議紀錄未有披露估價具體金額，但顯示卓越展圖接連出錯。管理處先是發現文件有缺失頁數，其後發現估價有多處計算錯誤。管理處要求修改後，卓越展圖第二次呈交估價，管理處核實後再發現有錯。

隨後市建局委托的獨立顧問審視卓越展圖提交文件，亦發現多處出錯，包括消防安全工程、大堂及其他工程有「運算錯誤」。就工程顧問在各個分項報價，有3項報價遠高於獨立顧問的估價，包括窗戶維修和更換、供水系統工程和基本要求。

資料顯示，卓越展圖在2003年成立，原本稱卓越天行建築師有限公司，2007年改為卓越展圖建築師有限公司。公司董事包括符傅宏、胡偉良和曾景成。根據市建局資料，卓越展圖的認可人士及登記檢驗人員是許華倫。翻查測量師學會官網，許華倫是註冊測量師，亦曾擔任學會的物業設施管理組主席。

根據法團會議紀錄，工程顧問提交的工程標書及估價，兩次被管理處發現錯誤，需修改後再提交。

個別住戶維修費逾30萬

八號花園小業主何小姐（化名）向《Yahoo新聞》表示，之前一直不知悉大維修估價，直到1月6日的法團會議，法團副主席口頭回覆，指工程顧問初步估算大維修造價達1.4億元。其後，管理公司在1月23日發通告，承認工程顧問去年11月12日提交的標書，確認估算工程總金額1.48億元。

翻查屋苑公契資料，列明按管理份數計算重大維修開支，現時屋苑共有29649管理份數，其中住宅佔26048，非住宅佔3601。住宅單位按面積不同，每戶管理份數由41至63不等。假設最終通過1.48億元方案，估計每個小業主要分攤20.5萬元至31.4萬元不等。

根據大埔八號花園公契，大維修開支按業權份數分攤。

卓越展圖：網上報導不實、偏頗、誤導

逾億元大維修方案引起爭議後，小業主在1月13日提交119位業主簽名，要求召開業主大會，議決是否撤銷大維修工程。隨後工程顧問「卓越展圖」在1月22日向業主發信，批評網上有不實報導着眼整份標書總金額，沒有撇除選擇性項目，偏頗地以佔管理份數最多的8個單位業戶維修費30萬元的估算，誤導其餘520個業戶均需付30萬元。

卓越展圖指出，標書內有多個選擇項目，須經業主大會由居民投票後，才會落實屋苑維修總費用。公司提供「最基本維修項目」方案估價參考，撤除屋苑美化項目及更持久耐用方案後，大維修估計只需4740萬元，每戶分攤費用可降至6.6萬至10.1萬元。

管理公司發通告，承認工程顧問早前提交標書總金額達1.48億元，又向工程顧問查詢，1.48億元與其後澄清信4740萬元方案的差距。

「最基本維修項目」平68% 小業主：好似cut plan突然有優惠

基本維修方案較1.48億元方案造價勁減約68%，工程顧問向管理公司解釋，因基本方案當中，外牆只做有問題位置的修補，而不採用俗稱「剝皮」的全面打拆方案，亦不做外牆美化。此外，大堂亦不會翻新、天台和平台不做防水等項目，故價錢會有差距。

小業主何小姐慨嘆，過往不知悉有「最基本維修」方案選擇，對大維修金額落差之大感到驚訝，「真係好似上網（合約），我唔續約cut plan，突然間有電話打嚟話有個special price上網優惠。」

市建局：獨立顧問估價開標時開啟

市建局回覆《Yahoo新聞》查詢時指，於2021年2月收到八號花園立案法團提交「招標妥」及「公用地方維修資助」的申請，申請人聘請的工程顧問所提交的工程標書及估價，市建局委托的獨立顧問已完成審閱，有關報告已交予申請人及工程顧問參考及跟進。

至於由市建局獨立顧問估算的工程開支（參考價），將會於工程招標時，連同其他投標承辦商所提交的標書一同放入標箱，並於開標時一併開啟。由於個案現時仍未就工程標書作最後定稿，因此獨立顧問暫時未能向申請人提供有關參考價。