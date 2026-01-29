八號花園大維修︱未收強制令 法團自願驗樓 一年換兩主席 置邦同為宏福苑管理公司︱Yahoo

八號花園的管理公司置邦指，在未收到強制驗樓令的情況，建議客戶等市建局推出新的招標妥計劃。

【Yahoo新聞報道】大埔八號花園爆大維修爭議，小業主將於2月1日在八號花園平台召開特別業主大會，議程包括撤銷大維修工程，以及終止聘用工程顧問「卓越展圖」。八號花園尚未收到強制驗樓令，屋宇署證實該屋苑法團自願驗樓；管理公司置邦則解釋，由於屋苑日漸老化，多年來法團會議已討論需要大維修，目前建議客戶等待市建局推出新招標妥。

樓齢42年 未收強制驗樓令

根據強制驗樓計劃，樓齡達30年或以上的私人樓宇的業主，在接獲屋宇署送達強制驗樓令後，須委任註冊檢驗人員進行驗樓，如果有需要修葺，則要在24個月內完成大維修。大埔八號花園樓齡接近42年，但屋苑一直未收到強制驗樓令。

廣告 廣告

42年樓齡的大埔八號花園，法團未收到強制驗樓令，便自願驗樓準備大維修。

羅偉輝任內聘請大維修顧問 馮建業12月中辭職

有小業主向《Yahoo新聞》提供法團會議紀錄，顯示2018年10月屋苑法團召開業主大會，法團建議做大維修並參加市建局招標妥計劃，聘請工程顧問及承建商，當時法團主席是羅偉輝。法團會議紀錄顯示，上屆法團主席羅偉輝去年辭任後，由馮建業接任，惟馮於去年12月15日宣佈辭任。目前該席位由盧志遠頂上，至3月再補選主席和委員。

去年11月26日，宏福苑發生世紀大火，其管理公司與八號花園一樣，均是置邦物業管理有限公司。全資擁有置邦的丹麥物管集團ISS回覆《Yahoo新聞》時指，由於八號花園屋苑日漸老化，多年來在業主立案法團會議上，已提出並討論了進行大型維修的需要。目前在沒有收到強制驗樓令的情況下，公司建議所有旗下管理物業的客戶等待市建局推出新的招標妥計劃。

置邦母公司：不會從大維修衍生任何收費

ISS續指，維修金額仍未獲得最終確定及投票通過，相關價格仍由顧問公司審核中，強調大維修的開支是與現行的物業管理合約完全獨立處理，置邦不會從大型維修工程中衍生任何收費，相關工程涉及的報價也不會納入管理公司收取「經理人酬金」的收費計算。

屋宇署確認從未向八號花園發出強制驗樓令，圖為工程顧問發出的驗樓報告封面。

屋宇署：法團進行自願驗樓

屋宇署回覆《Yahoo新聞》查詢，確認大埔八號花園並未被揀選為強制驗樓計劃的目標樓宇，署方亦沒有向屋苑發出強制驗樓令，而是法團正進行自願性驗樓計劃，其自行委任的註冊檢驗人員已按照強制驗樓計劃的規定及程序進行訂明檢驗。

署方解釋，為保障樓宇安全，業主可在沒有收到法定通知的情況下，自願驗樓及驗窗，並按照強制驗樓及驗窗計劃的規定及程序，向署方提交相關表格及報告以作記錄。署方在核實有關驗樓或驗窗及所需的修葺工程完成後，會向業主發出認收信。

根據署方資料，八號花園的檢驗人員在2024年8月向屋宇署提交樓宇檢驗證明書、相關的檢驗報告和修葺建議，於2025年6月及9月再提交修訂檢驗報告文件。署方指，由於報告有不清晰之處，已要求註冊檢驗人員澄清或更正，並會繼續按程序處理法團進行自願驗樓及修葺的工作。

招標妥個案 近半涉強制驗樓

根據市建局向《Yahoo新聞》提供的數據，沒有強制驗樓令下，仍有不少大廈或屋苑參加「招標妥」。截至2025年底，在招標妥約4,400宗個案當中，僅約2,000宗涉及強制驗樓令。