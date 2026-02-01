八號花園大維修｜屋苑通過撤銷原定大維修計劃及終止聘用原顧問公司 有業主批價錢不合理

【Now新聞台】大埔八號花園業主立案法團召開特別大會，通過撤銷原本的大維修計劃並終止聘用原本的顧問公司。

42年樓齡的八號花園，2022年透過招標妥以58萬元聘請工程顧問公司，公司去年11月向法團提交多個維修方案作選擇，估算費用約5400萬元至1.4億元，被質疑費用過高；近300名業主出席特別大會，加上76張授權票，最終以352票贊成、15票反對及4張廢票，即是逾九成半業權份數贊成撤銷大維修工程，並以近九成八業權份數，通過終止聘用原本的顧問公司。

廣告 廣告

八號花園業主陳女士：「價錢很不合理，以及用料、施工詳情，完全不知道、一張白紙。有不合理的事要發聲，不要被『強搶』。」

八號花園業主張女士：「我認為(結果)是大家的意願，因為暫時都想看看(招標妥)新政策出台後，我們才決定如何做。」

#要聞