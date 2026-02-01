八號花園大維修｜業主會通過撤銷大維修計劃及終止聘用顧問公司

【Now新聞台】大埔八號花園業主立案法團召開特別大會，通過撤銷原本的大維修計劃，並終止聘用原本的顧問公司。

下午在大埔八號花園平台，有295名業主和76名獲授權人出席業主特別大會，議決撤銷大維修工程，以及終止聘用工程公司「卓越展圖建築師有限公司」。

工程公司去年11月向法團公司提交多個維修方案，估算費用約5400萬元至1.4億元。

八號花園業主陳女士：「價錢很不合理，有不合理的事要發聲，不要被『強搶』。」

物業管理公司在法團法律顧問見證下點票，最終以352票贊成，15票反對及4張廢票，以有出席的業權份數計算，逾九成半是贊成撤銷大維修工程，亦以近九成八有出席的業權份數，通過終止聘用原本的顧問公司。

八號花園業主張女士：「我認為(結果)是大家的意願，因為暫時都想看看(招標妥)新政策出台後，我們才決定如何做。」

42年樓齡的八號花園，2022年透過招標妥以58萬元聘請工程顧問公司。物業管理公司指，之前已向「卓越展圖」支付了20萬元，撤銷大維修後要多付約9萬元。

大埔八號花園尚未收到屋宇署的強制驗樓通知，這次大維修工程是法團主動提出，而這屆法團的任期還有幾個月完結。

#要聞