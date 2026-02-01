宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問 小業主：都知道畀人圍硬標︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔八號花園大維修早前估價高達 1.4 億元，特別業主大會昨日（1日）召開，超過七成業主出席，以大比數逾九成票數通過撤銷進行大維修及終止聘用工程顧問「卓越展圖建築師有限工程」。有業主認為屋苑仍未收到強制驗樓令，不應急於做大維修，「都知道被人圍硬標，倒不如睇吓邊啲緊急做咗先，我哋或者法團獨立招標做，唔一定一次過做晒」，另認為法團管委會及屋苑屋理公司置邦興業（ISS集團子公司）未有盡責，期望於 3 月管委會選舉時選出更理想的代表。
管理處預備選票不足 會議遲近句鐘開始
數百名業主和居民昨午陸續到八號花園平台出席特別業主大會，投票議決是否撤銷進行大維修及終止聘用工程顧問。出席業主有 295 人，惟屋苑管理公司置邦興業只印了約 200 份選票，不夠派發，需要即時再加印，引起業主不滿，「八號花園有 528 戶，你印 200 幾份，你以為我哋會唔嚟呀？」原定於下午 2 時開始會議，最終延至 2 時 52 分才開始。會議由置邦興業物業經理陳志東主持，總物業經理何先生、法團管委會主席盧志遠、管委會司庫、法律顧問、大埔民政處代表都有出席。參考過去業主大會，議程均會列明主持及出席人士姓名和身份，今日議程未有列出同樣資料，亦未有詳細議程。
工程顧問代表投票前批評傳媒誤導
卓越展圖今日（1日）亦有派代表出席，於業主投票前發言批評傳媒「天價維修」報道誤導，強調公司報價「係估算，係未揀，呢份『餐單』你哋未揀」。他以餐單形容估價單，指 1.4 億是餐單上全部選項的總和，「唔通你嗌晒佢咩」，亦重申較平價的基本維修項目方案一向都存在，「唔係傳媒所講畀個優惠 plan，何來有 plan」。惟其發言較長，引起業主鼓躁，有人高聲回應指「總之我而家要取消」，卓越展圖代表即回應「你取消咪取消囉，你畀其他人聽埋先啦，呢個人（業主）Now TV 要影住呢個人」。兩名代表隨後未待投票便離開會議現場。
逾九成票贊成踢走顧問兼叫停大維修
會上首輪投票議決是否撤銷進行大維修， 95.92% 出席業主投下贊成票，4.08% 投反對票，通過撤銷進行大維修。第二輪投票議決終止聘用工程顧問「卓越展圖建築師有限公司」，業主以 97.8% 大比數通過終止聘用。據知法團已向卓越展圖支付廿多萬顧問費，仍有 9 萬尾款需要支付，有業主投票後表示笑言不介意損失，「叫佢走，（ 9 萬元）碎銀啦」。業主林小姐會後向《Yahoo 新聞》表示，自宏福苑火災後，全港屋苑都暫緩大維修進度，她亦持續留意政府的政策有否變動，即使屋苑有多處需要維修，都可以分階段獨立招標進行。她續批評，管理處資訊不透明，法團管委會亦未有把關，「法團其實好有權力，但你個權好似畀晒管理公司」，令人質疑管理公司與顧問公司之間的關係，期望於 3 月可以再選出更具能力的法團管委會。
居民毋懼隨時強制驗樓：好多規例都變緊
另一名業主胡小姐批評今日管理處安排大會表現非常不專業，包括選票不足、未有向業主清晰交代議程和投票方式。她又慨嘆，宏福苑大火慘劇令業主明白必須清楚了解大維修的運作，以及自己的權利義務，「今日都係一個好好時刻令業主走返出嚟」。
卓越展圖早前向業主發的公開信中提及，屋宇署有可能因應屋苑失修狀況發出命令，指強制驗樓程序不能避免，但有不願透露身份的居民表示不介意在收到強制驗樓令後重新聘請顧問，「（重新驗樓）無問題啊，唔好忘記依家好多嘢都變緊，好多規例都變緊」。
自願大維修 原估價達 1.4 億元
根據法團會議記錄，法團在2021年登報公開招標大維修的工程顧問，並由管理公司置邦興業負責編製回標公司名單及標價比較資料。卓越展圖建築師有限公司在 2022 年於業主大會以 61.8% 得票率選出，顧問費為 58 萬元。值得留意的是，當日出席業主為 147 人，佔總業主人數 27.8%，比今日特別大會的出席人數少近半。
卓越展圖去年 10 月 17 日向屋苑管理處提交初步工程標書及估價副本，會議紀錄未有披露估價具體金額，但多番因計算及文件出錯需要重交，隨後市建局獨立顧問亦發現卓越展圖有三個估價遠高於獨立顧問的估價。縱然卓越展圖已向市建局提交文件，但有業主向《Yahoo 新聞》表示從未獲悉卓越展圖的初步估價，直到在 1 月 6 日法團副主席回覆指工大維修初步估價高達 1.4 億元，料每個小業主或須分攤 20.5 萬元至 31.4 萬元不等。
119業主簽名開大會
逾億元大維修方案引起爭議後，小業主在 1 月 13 日提交 119 位業主簽名，要求召開業主大會議決是否撤銷大維修工程。卓越展圖隨後向業主發信，批評網上有不實報道着眼整份標書總金額，沒有撇除「選擇性項目」；又指有關報道偏頗地以佔管理份數最多的 8 個單位業戶維修費 30 萬元的估算，誤導其餘 520 個業戶均需付 30 萬元。該公司強調標書內有多個項目供選擇，且須經業主大會由居民投票方會落實，假如撤除屋苑美化項目及更持久耐用方案，大維修「最基本維修項目」估計只需 4740 萬元，估計每戶分攤費用可降至 6.6 萬至 10.1 萬元。
【相關報道】
八號花園大維修︱估價1.4億每戶夾20至30萬 小業主謀推翻 顧問始介紹更平方案︱Yahoo
其他人也在看
屯門凌晨連環兩宗縱火案 焚毁多輛私家車及單車 警方拘捕2名非華裔男子｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】周五（30日）清晨屯門連續發生兩宗縱火案，早上5時許，和田邨對開有數輛單車、一輛電單車起火焚毁；約一小時後，即早上六時許，於 200 米外的塘亨路寶塘下村一個露天停車場有 7 輛車起火。警方今（31 日）交代案情指，消防到場救火後，認為起火原因有可疑，現場亦發現有閉路電視被破壞。Yahoo新聞 ・ 1 天前
男子旺角櫃員機存款遇劫失5萬元 非華裔男子被捕
一名36歲本地男子本周二(27日)在旺角彌敦道一間銀行內的櫃員機存款期間，被一名男子從後盜去5萬元現金。警方昨日拘捕一名非華裔男子。一名46歲非華裔男子被捕旺角警區情報組人員經調查及翻查閉路電視片段後，昨日在尖沙咀一間賓館內拘捕一名46歲非華裔男子，涉嫌盜竊。該名男子正因另外一宗案件而被法庭扣留，案件已交由旺角警區刑事調查隊跟進。am730 ・ 1 天前
晨早新聞重點｜李家超專訪稱政府將推出新機制 全面對接國家「十五五」規劃
【Now新聞台】2月2日now早晨新聞重點 【李家超專訪】李家超接受專訪，透露政府將推出新機制，全面對接國家「十五五」規劃，他會親自領導統籌專班。【面臨倒退】外長王毅和訪華的紹伊古舉行戰略溝通，王毅說世界正面臨倒退回「叢林法則」的危險。【與古巴對話 】特朗普說，美國正與古巴對話，認為兩國有機會達成協議。 #要聞now.com 新聞 ・ 44 分鐘前
從通脹鷹派到利率鴿派：聯儲局新主席今昔
【彭博】— 美國總統特朗普在傑羅姆·鮑威爾接班人的問題上終於下定了決心。Bloomberg ・ 2 天前
農曆新年2026｜馬年攝太歲全攻略！攝太歲吉日＋6大廟宇開放安排＋注意事項
農曆新年將至，同時迎來2026年第一個節氣「立春」！「立春」由2026年2月4日起至2月18日的半個月時間，正是一眾犯太歲者攝太歲的好時機。犯太歲人士可以按吉日前往廟宇拜神攝太歲，務求馬年順順利利。Yahoo Travel為大家整合2026年丙午馬年犯太歲生肖、需要佩戴的飾物、攝太歲最佳吉時及注意事項，並列出本地6間廟宇開放安排。Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
八號花園大維修｜業主會通過撤銷大維修計劃及終止聘用顧問公司
【Now新聞台】大埔八號花園業主立案法團召開特別大會，通過撤銷原本的大維修計劃，並終止聘用原本的顧問公司。下午在大埔八號花園平台，有295名業主和76名獲授權人出席業主特別大會，議決撤銷大維修工程，以及終止聘用工程公司「卓越展圖建築師有限公司」。工程公司去年11月向法團公司提交多個維修方案，估算費用約5400萬元至1.4億元。八號花園業主陳女士：「價錢很不合理，有不合理的事要發聲，不要被『強搶』。」物業管理公司在法團法律顧問見證下點票，最終以352票贊成，15票反對及4張廢票，以有出席的業權份數計算，逾九成半是贊成撤銷大維修工程，亦以近九成八有出席的業權份數，通過終止聘用原本的顧問公司。八號花園業主張女士：「我認為(結果)是大家的意願，因為暫時都想看看(招標妥)新政策出台後，我們才決定如何做。」42年樓齡的八號花園，2022年透過招標妥以58萬元聘請工程顧問公司。物業管理公司指，之前已向「卓越展圖」支付了20萬元，撤銷大維修後要多付約9萬元。大埔八號花園尚未收到屋宇署的強制驗樓通知，這次大維修工程是法團主動提出，而這屆法團的任期還有幾個月完結。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 11 小時前
長沙灣道巴士撞樹木枝幹 玻璃爆裂一乘客遭濺傷
【on.cc東網專訊】今午(2月1日)1時11分，一輛九巴雙層巴士沿長沙灣道往美孚方向行駛，至近長沙灣政府合署對開時疑上層車窗撞及一棵種植於路旁樹木的枝幹，車窗應聲爆裂玻璃碎片四濺。車長見狀將車停於路旁並報案求助，救護車接報到場將一名遭碎片濺傷乘客送院治理，人員on.cc 東網 ・ 18 小時前
上環5100萬日圓劫案拘6人 包括「內鬼」日籍漢 起回部分贓款
【on.cc東網專訊】昨晨(30日)，2名日本籍男子於上環德輔道中遇劫，遭2名匪徒劫去約5,100萬日圓現金(折算約257萬港元)，得手後登上一輛接應私家車逃去。警員經追查後，在香港國際機場及尖沙咀拘捕疑犯。被捕人士是5男1女(23至52歲)，當中包括3名日本漢on.cc 東網 ・ 1 天前
47人案︱岑敖暉出獄後首露面 與朱凱廸擁抱 笑稱對方更早獲釋「天理何在」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】民主派初選 47 人案被告、前荃灣區議員岑敖暉早前獲釋，在服畢 4 年 6 個月刑期後，1 月 26 日離開赤柱監獄，由七人車接送離開。岑敖暉近日在社交平台上傳相片，顯示岑敖暉與另一早前獲釋的朱凱廸見面，雙方看到對方後立即擁抱，更稱對方比他早十多日獲釋，笑言是「天理何在」，並透露接他出獄時遲到。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
屯馬綫分段行車配合紅磡至尖東路軌改道工程 港鐵指周一可以恢復正常服務(何泳薇報道)
【Now新聞台】屯馬綫今日實施分段行車，以配合紅磡站至尖東站的路軌改道工程，乘客途經紅磡站須要到對面月台轉車繼續行程。 紅磡站月台有廣播提示，又設有大型指示牌，港鐵亦加派職員在月台提醒乘客乘車方向。為配合紅磡站至尖東站的路軌改道工程，乘客一旦途經紅磡站就要先落車，再到對面月台轉車。有市民覺得影響不太大。Pat：「都不錯，他們都好清晰，會跟我們說過回去這邊都可以，一點(不便)，但他有這樣的安排，我都要跟。」鍾小姐：「都沒有的，都是在對面就過，好簡單，我們以前自己轉車，有時候都要這樣。」不過亦有輪椅使用者的家屬認為職員之間溝通不清楚。胡小姐：「但剛才我有點怕，因為我到紅磡的時候，職員沒有安排落板給我，然後立即叫職員，幸好他們周圍都很多職員，就安排到接駁去大圍。我覺得他們本身溝通不好，在南昌那邊沒有告訴這邊的職員要我們落板。本身直接去不用落板，但現在他們就好像聯絡得不是太好。」港鐵營運主管亦有到場視察情況。港鐵營運主管—屯馬綫、輕鐵及巴士陳志雄：「車務方面大致暢順，今天屯馬綫的乘客量跟平時的周日差不多，我們都看到乘客是清楚我們的安排。我們會密切留意著情況，有需要時，我們會加強服務。」港鐵表示now.com 新聞 ・ 18 小時前
八號花園大維修｜屋苑通過撤銷原定大維修計劃及終止聘用原顧問公司 有業主批價錢不合理
【Now新聞台】大埔八號花園業主立案法團召開特別大會，通過撤銷原本的大維修計劃並終止聘用原本的顧問公司。 42年樓齡的八號花園，2022年透過招標妥以58萬元聘請工程顧問公司，公司去年11月向法團提交多個維修方案作選擇，估算費用約5400萬元至1.4億元，被質疑費用過高；近300名業主出席特別大會，加上76張授權票，最終以352票贊成、15票反對及4張廢票，即是逾九成半業權份數贊成撤銷大維修工程，並以近九成八業權份數，通過終止聘用原本的顧問公司。八號花園業主陳女士：「價錢很不合理，以及用料、施工詳情，完全不知道、一張白紙。有不合理的事要發聲，不要被『強搶』。」八號花園業主張女士：「我認為(結果)是大家的意願，因為暫時都想看看(招標妥)新政策出台後，我們才決定如何做。」#要聞now.com 新聞 ・ 13 小時前
應該是Chanel近年「最輕薄」的手袋，Chanel 11.12「薄紗包」高訂舞台亮相
Chanel 2026春夏高訂秀化身仙境森林，新總監Matthieu Blazy將經典11.12包幻化成薄紗仙子，真絲雪紡輕裹包身，金鍊肩帶閃耀流光，宛如森林仙子御用魔法羽袋，輕盈飄逸令人屏息。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
愛潑斯坦案︱最新相片揭安德魯跪趴女性上方 施紀賢籲赴美作證︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國司法部近日因「愛潑斯坦案」公開新一批與案件相關文件，其中包括英國前王室成員安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），與愛潑斯坦的電郵往來，以及多張未註明拍攝時間的照片。英國首相施紀賢表示，安德魯應到美國國會作供，以協助受害者尋求公義。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
八號花園大維修｜八號花園召開業主會 撤銷原定大維修計劃及終止聘用原顧問公司
【Now新聞台】大埔八號花園業主立案法團召開特別大會，通過撤銷原本的大維修計劃並終止聘用原本的顧問公司。42年樓齡的八號花園，2022年透過招標妥以58萬元聘請工程顧問公司，公司去年11月向法團提交多個維修方案作選擇，估算費用約5400萬元至1.4億元，被質疑費用過高；近300名業主出席特別大會，加上76張授權票，最終以352票贊成、15票反對及4張廢票，即是逾九成半業權份數贊成撤銷大維修工程，並以近九成八業權份數，通過終止聘用原本的顧問公司。#要聞now.com 新聞 ・ 14 小時前
上環日圓搶劫案｜警方拘6人 其中一名報案人疑是內應
【Now新聞台】兩名日本找換店職員昨日在香港上環兌換店外被搶走5100萬日圓，警方拘捕6人，包括3名日本人，其中一人同時是報案人，相信是內應。 行動中檢獲大量日圓紙幣、手機、涉案疑犯的衣物、背包等。警方指，昨日早上，兩名日本找換店職員持約1億9000萬日圓，由日本坐飛機到香港，打算去上環一間找換店兌換，期間被劫走5100萬日圓。經深入調查，翻查大量閉路電視片段後，成功鎖定疑犯，其後在機場及全港各區拘捕6人，包括3名日本人、2名內地人以及一名香港人，年紀介乎23至52歲，並起回約1100萬日圓贓款。警方相信其中一人是「內應」，負責提供資料予匪徒行動。港島總區刑事總部(行動)警司冼國明：「我們發現匪徒對受害人他們的行車路線以及到達的時間似乎非常掌握，這是不尋常的情況。第二，有人在警方調查之後，是前言不對後語，亦引起我們極大的懷疑，所以到最後，綜合各方面的證據及資訊，我們有理由相信該名人士是內應。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
馬斯克與愛潑斯坦私密信件曝光！問「哪晚派對最瘋」、想「好好放縱一下」
美國司法部最新公開文件顯示，特斯拉與 SpaceX 執行長馬斯克曾於 2012 至 2013 年間，多次與性犯罪者愛潑斯坦透過電子郵件聯繫，討論造訪私人島嶼與派對行程，內容與馬斯克過去公開否認雙方往來的說法出現落差。鉅亨網 ・ 1 天前
上環街頭 5,100 萬日圓劫案｜日本公司職員押1.9億來港兌錢買貨 「內鬼」報信2日籍疑犯行劫 警至今拘 6 人 疑於日港兩地先後遭劫｜Yahoo
上環德輔道中發生街頭劫案。《now 新聞》、《am730》等多間媒體報道，今早（30 日）9 時 47 分，一名找換店職員向警方報案，指有兩人在上環德輔道中 272-284 號一棟商業中心對開遭兩賊搶劫，搶走一批現金。賊人得手後上車逃離現場。事主經點算後，證實被賊人盜去 5,800 萬日圓現金，折合約 290 萬港元。《Yahoo 新聞》接消息，疑犯已經在香港機場被捕，案件交港島總區重案組跟進。Yahoo新聞 ・ 2 天前
【財圈識真假】新股速入港股通 遲來先上岸秘技
各位「巴打」，廣東話有一句俗語叫「遲來先上岸」，意思是大家排隊登船，先上船的要往裏面坐，後上船的坐在外面，當船靠岸乘客準備離船，後來者反而先上岸，比喻後來者反而先得益。 上市日子短 「市值管理」較易 「高仁指點」話你知，本港上市公司要「入通」（晉身「港股通」）也有類似情況，本文將拆穿「入通」遲來先上岸秘技。 戴孤劃：咱們同胞最近都在討論「入通」，你們「鐵哥們」知道這是幹麼的嗎？ 程更計：當然知道。「入通」是本港上市公司被納入「滬深港通」的「港股通」標的範圍，代表內地投資者可以透過「港股通」購買這些股票。「入通」會帶來南向資金流入（北水），提升股份流動性，影響股價，故此對公司屬於一個特大利好消息。 高 仁：「巴打」，你知不知道新股可能利用機制漏洞，得以施展「遲來先入通」秘技呢？ 戴孤劃：什麼？快來說給咱聽聽吧！ 程更計：根據有關規則，本港上市公司要納入「港股通」，必須是恒生綜合指數成份股，而恒生綜指檢討重點考量兩項指標，包括上市公司市值和流動性，但並無上市時間長短限制。 高 仁：以新股而言，若股份上市時間不足12個月，將按實際上市時間計算市值，半新股因上市日子較短可以較容易作出「市值管理信報財經新聞 ・ 1 小時前
騰訊元寶派10億紅包啟動
騰訊（00700）開打人工智能（AI）入口戰。根據內媒報道指出，公司的AI應用元寶，昨天正式上線，金額總規模約10億元（人民幣．下同）的春節現金紅包活動。 AI入口戰正式開打 另外根據規則，用戶進入元寶App後，即可參與領取現金紅包、完成任務獲取額外抽獎機會，部分獎勵支持直接提現至微信支付賬戶，最高單筆紅包金額達到1萬元級別，全國用戶可通過預約入口和社交分享鏈路等多種方式參與。 此前在社交媒體平台上，有意見質疑騰訊元寶能否重現當年「微信紅包時刻」的輝煌，就連騰訊公關總監張軍亦留言回應，呼籲外界「拭目以待」。 事實上，今次活動從零時開始投放後，就在微信場景中掀起紅包分享領取熱潮，不少微信用戶很快就在朋友圈和微信群，發現朋友分享的元寶紅包鏈接。 今次是騰訊在AI領域至今為止、規模最大的C端補貼動作，亦是目前一眾AI應用紅包補貼活動中，唯一將現金補貼、AI產品功能和熟人社交網絡，三者同時綑綁的巨頭級玩家；騰訊此前在內部會議與公開場合多次強調，希望能夠通過這次春節紅包節點，重現當年微信紅包帶動支付普及的入口效應。 在早前的騰訊年會上，騰訊董事會主席馬化騰還親自為元寶站台，表示希望透過10億紅包信報財經新聞 ・ 3 小時前
吳保錡＠ERROR被足球會割席暗寸「名氣大唔過尊重」 本尊回應承認「態度有啲差」兼道歉
男團ERROR成員吳保錡近年不時引爆「公關災難」，去年大年初一post出同阿叻陳百祥嘅合照，惹來大量負評。雖然保錡翌日刪去與阿叻的合照，並且立即發文回應，但就話早就估計到外界有咁大反應，簡直火上加油，結果要再發帖文正式道歉。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前