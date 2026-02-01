八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問 小業主：都知道畀人圍硬標︱Yahoo

約 300 名八號花園業主及居民出席特別大會，佔總業主人數過半。

【Yahoo新聞報道】大埔八號花園大維修早前估價高達 1.4 億元，特別業主大會昨日（1日）召開，超過七成業主出席，以大比數逾九成票數通過撤銷進行大維修及終止聘用工程顧問「卓越展圖建築師有限工程」。有業主認為屋苑仍未收到強制驗樓令，不應急於做大維修，「都知道被人圍硬標，倒不如睇吓邊啲緊急做咗先，我哋或者法團獨立招標做，唔一定一次過做晒」，另認為法團管委會及屋苑屋理公司置邦興業（ISS集團子公司）未有盡責，期望於 3 月管委會選舉時選出更理想的代表。

管理公司僅預備約 200 張選票，導致部份業主遲遲未能領取選票，會議延遲近一小時。

首輪投票的選項為贊成或反對撤銷大維修，但有居民認為選票用字令人誤會要投贊成或反對「商議撤銷大維修」，要求管理公司投票前解釋所議決事項。

管理處預備選票不足 會議遲近句鐘開始

數百名業主和居民昨午陸續到八號花園平台出席特別業主大會，投票議決是否撤銷進行大維修及終止聘用工程顧問。出席業主有 295 人，惟屋苑管理公司置邦興業只印了約 200 份選票，不夠派發，需要即時再加印，引起業主不滿，「八號花園有 528 戶，你印 200 幾份，你以為我哋會唔嚟呀？」原定於下午 2 時開始會議，最終延至 2 時 52 分才開始。會議由置邦興業物業經理陳志東主持，總物業經理何先生、法團管委會主席盧志遠、管委會司庫、法律顧問、大埔民政處代表都有出席。參考過去業主大會，議程均會列明主持及出席人士姓名和身份，今日議程未有列出同樣資料，亦未有詳細議程。

面向鏡頭者左起為置邦興業物業經理陳志東、置邦興業總物業經理何先生、法團管委會主席盧志遠。

八號花園大維修工程顧問公司卓越展圖代表於會上發言。

工程顧問代表投票前批評傳媒誤導

卓越展圖今日（1日）亦有派代表出席，於業主投票前發言批評傳媒「天價維修」報道誤導，強調公司報價「係估算，係未揀，呢份『餐單』你哋未揀」。他以餐單形容估價單，指 1.4 億是餐單上全部選項的總和，「唔通你嗌晒佢咩」，亦重申較平價的基本維修項目方案一向都存在，「唔係傳媒所講畀個優惠 plan，何來有 plan」。惟其發言較長，引起業主鼓躁，有人高聲回應指「總之我而家要取消」，卓越展圖代表即回應「你取消咪取消囉，你畀其他人聽埋先啦，呢個人（業主）Now TV 要影住呢個人」。兩名代表隨後未待投票便離開會議現場。

管理公司即場點票。

逾九成票贊成踢走顧問兼叫停大維修

會上首輪投票議決是否撤銷進行大維修， 95.92% 出席業主投下贊成票，4.08% 投反對票，通過撤銷進行大維修。第二輪投票議決終止聘用工程顧問「卓越展圖建築師有限公司」，業主以 97.8% 大比數通過終止聘用。據知法團已向卓越展圖支付廿多萬顧問費，仍有 9 萬尾款需要支付，有業主投票後表示笑言不介意損失，「叫佢走，（ 9 萬元）碎銀啦」。業主林小姐會後向《Yahoo 新聞》表示，自宏福苑火災後，全港屋苑都暫緩大維修進度，她亦持續留意政府的政策有否變動，即使屋苑有多處需要維修，都可以分階段獨立招標進行。她續批評，管理處資訊不透明，法團管委會亦未有把關，「法團其實好有權力，但你個權好似畀晒管理公司」，令人質疑管理公司與顧問公司之間的關係，期望於 3 月可以再選出更具能力的法團管委會。

業主林小姐認為屋苑應分階段維修，不宜急於進行大維修。

業主胡小姐不滿管理公司負責提供的選票和議程不清晰。

居民毋懼隨時強制驗樓：好多規例都變緊

另一名業主胡小姐批評今日管理處安排大會表現非常不專業，包括選票不足、未有向業主清晰交代議程和投票方式。她又慨嘆，宏福苑大火慘劇令業主明白必須清楚了解大維修的運作，以及自己的權利義務，「今日都係一個好好時刻令業主走返出嚟」。

卓越展圖早前向業主發的公開信中提及，屋宇署有可能因應屋苑失修狀況發出命令，指強制驗樓程序不能避免，但有不願透露身份的居民表示不介意在收到強制驗樓令後重新聘請顧問，「（重新驗樓）無問題啊，唔好忘記依家好多嘢都變緊，好多規例都變緊」。

大埔民政處亦有派專員（面向鏡頭男士）到場，會後向居民解釋大維修程序。

自願大維修 原估價達 1.4 億元

根據法團會議記錄，法團在2021年登報公開招標大維修的工程顧問，並由管理公司置邦興業負責編製回標公司名單及標價比較資料。卓越展圖建築師有限公司在 2022 年於業主大會以 61.8% 得票率選出，顧問費為 58 萬元。值得留意的是，當日出席業主為 147 人，佔總業主人數 27.8%，比今日特別大會的出席人數少近半。

卓越展圖去年 10 月 17 日向屋苑管理處提交初步工程標書及估價副本，會議紀錄未有披露估價具體金額，但多番因計算及文件出錯需要重交，隨後市建局獨立顧問亦發現卓越展圖有三個估價遠高於獨立顧問的估價。縱然卓越展圖已向市建局提交文件，但有業主向《Yahoo 新聞》表示從未獲悉卓越展圖的初步估價，直到在 1 月 6 日法團副主席回覆指工大維修初步估價高達 1.4 億元，料每個小業主或須分攤 20.5 萬元至 31.4 萬元不等。

119業主簽名開大會

逾億元大維修方案引起爭議後，小業主在 1 月 13 日提交 119 位業主簽名，要求召開業主大會議決是否撤銷大維修工程。卓越展圖隨後向業主發信，批評網上有不實報道着眼整份標書總金額，沒有撇除「選擇性項目」；又指有關報道偏頗地以佔管理份數最多的 8 個單位業戶維修費 30 萬元的估算，誤導其餘 520 個業戶均需付 30 萬元。該公司強調標書內有多個項目供選擇，且須經業主大會由居民投票方會落實，假如撤除屋苑美化項目及更持久耐用方案，大維修「最基本維修項目」估計只需 4740 萬元，估計每戶分攤費用可降至 6.6 萬至 10.1 萬元。

