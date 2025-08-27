八達通樂悠節丨大派$828萬現金回贈獎賞 買滿$100賞$8 大家樂$1配熱奶茶、​一粥麵​送香滑齋腸粉、半價食蠔皇鮑魚燒賣

八達通聯同多達120個商戶舉辦828樂悠節，於8月28日至9月10日期間，送上$828萬現金回贈獎賞，以及於超過6,600個消費點享受快閃優惠！

大派$828萬現金回贈

於8月28日至9月10日期間，用樂悠咭於828樂悠節參與商戶單次消費滿$100或以上，可獲$8現金回贈，每張樂悠咭最多可賺$800！現金回贈於交易後的第7天開始發放，老友記可於10月20日前，透過八達通App或前往指定港鐵站及商場八達通服務站拍咭領取。

餐飲美饌

中式酒樓

西餅麵包

生活百貨

保健美容

電訊電器

商場禮遇

精選食買玩限時優惠

8月28日至9月10日期間，除了現金回贈外，828樂悠節參與商戶推出一系列快閃優惠！

1. 大家樂

惠顧滿$28即減$2.8​​

惠顧任何午／晚市套餐，以優惠價$2.8加配糖水​​

樂悠茶餐 - 脆炸雞髀配紅豆冰優惠價$28​​

惠顧晚市老火湯／冬瓜盅小菜套餐即減$8​​

惠顧任何美食，以優惠價$1加配熱奶茶

2. 一粥麵​

惠顧單點粥品 即送香滑齋腸粉一份​

​3. 米線陣​

下午2:00後半價惠顧清湯雞髀肉雲耳米線​​

4. 上海姥姥 ​

星期一至五樂悠茶餐 優惠價$38​

菜肉雲吞拼韭菜水餃鱻魚湯拉麵配飲品豆漿（熱／凍）／無糖豆漿（熱／凍）／酸梅湯（凍）一份​

5. 意粉屋​

星期一至五樂悠茶餐 優惠價$38​

酥皮湯（可選忌廉蘑菇湯或意大利菜湯）配蒜蓉脆包（2塊）配餐飲​

6. 利華超級三文治​

星期一至五樂悠茶餐 優惠價$28​

迷你肉醬意粉拼迷你碎蛋沙律牛角包配熱即磨咖啡／熱奶茶／熱檸檬茶／熱檸檬水一份​

7. 丼丼亭​

星期一至五樂悠茶餐 優惠價$82.8​

迷你親子丼拼天婦羅配沙律、漬物及熱柚子茶​

8. Meet Met Met​

星期一至五樂悠茶餐 優惠價$38​

凱撒雞肉比利時牛角包三文治配熱即磨咖啡／熱檸檬茶／熱檸檬水／熱奶茶一份

9. 稻香、稻香．茶居、稻香超級漁港、壹號漁船​

每日15:30前 半價享用 蠔皇鮑魚燒賣（原價：$38）​

每日11:00 - 22:00 半價享用 脆皮吊燒雞半隻（原價：$108）/一隻（原價：$198）​

​10. 客家好棧、客館、潮樓、潮館​

每日早上11:00前，可享88折​

​11. 鍾菜館、鍾廚​

可享全日88折​​

12. 泰昌餅家​

惠顧正價產品滿 $10，即減 $2​

惠顧任何產品，可以優惠價 $10 加配各式冷泡茶1支（原價：$24）​

13. 屈臣氏

8月28日至31日期間，已綁定樂悠咭之易賞錢會員，可享：

全線產品滿$128即減$18

精選成人奶粉品牌即減$10

14. 百佳

8月28日至9月9日期間 (9月3日除外)，佳之選或金御膳產品滿$128即享88折

15. 豐澤

8月28日至9月10日期間，易賞錢會員：

精選老友記生活好物低至46折

豐澤牌及指定品牌小家電可享額外95折

16. AEON

會員憑樂悠咭買AEON自家品牌商品即享額外95折優惠。8月29日至9月2日一連5日感謝日，購買TOPVALU / HOME COORDY / iC商品可享折上折。

17. APITA

凡於8月28日使用樂悠咭於APITA買滿$150即享94折（最多可享$30折扣）。

4步登記樂悠咭

樂悠咭持有人預先將樂悠咭號碼登記入八達通App，可方便瀏覽樂悠節優惠。

>> 登記教學詳情

1. 於「管理八達通」主頁按「八達通」圖像

登記樂悠咭

2. 點選右上角 「＋」號

登記樂悠咭

3. 於手機頂背部拍咭

登記樂悠咭

4. 輸入八達通號碼

登記樂悠咭

