每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
八達通殺入日本！實測直通PayPay，唔使唱Yen都買到嘢？匯率手續費有冇伏？
實測港人遊日福音！八達通App正式同日本PayPay合作，以後去日本唔使唱Yen，用手機「嘟一嘟」就買到嘢？我哋會同你深入拆解背後原理，原來係透過銀聯做交易！咁匯率點計？有冇手續費？同信用卡、西瓜卡比邊個抵啲？想知呢個新功能有冇伏，快啲去片啦！
推薦閱讀
其他人也在看
微塑膠與腸道變化相關，可能增加抑鬱及癌症風險
一項新的研究發現，微塑料——這些直徑小於 5 毫米的塑料顆粒，能夠改變人類的腸道微生物組。這些變化引發了人們的 […]TechRitual ・ 1 天前
中國團隊研發可在飛行中互換工具的無人機
位於中國的西湖大學的研究人員近期發展出一種新系統，名為 FlyingToolbox，該系統使無人機能夠在飛行中 […]TechRitual ・ 1 天前
Tesla 車主展示新版本 Full Self-Driving v14 的改進
Tesla 擁有 Full Self-Driving（FSD）新版本 v14，該版本於星期二早上推出，車主們正 […]TechRitual ・ 10 小時前
Lockheed Martin 發佈巨型無跑道無人機，具備噴射機飛行及直升機懸停能力
Sikorsky，作為洛克希德·馬丁公司的一部分，最近推出了其新款 Nomad 系列垂直起降 (VTOL) 飛 […]TechRitual ・ 13 小時前
HONOR X9d 抵玩三防 5G 手機海外爆賣！星馬超額預購高達 507%、香港最快呢個時候出
HONOR 抵玩三防手機 X9 系列捧場客眾多，像去年末在港推出的 HONOR X9c 手機，就成為當時 2 千中價位裝置的熱賣之選。新近品牌在海外發表了後繼作 HONOR X9d 手機，預售不久就在星馬等地傳來爆賣捷報。Mobile Magazine ・ 10 小時前
簡約屋剪螺絲風波 房委會委員指即使重新組裝亦能趕及預期前完工(蘇敬華報道)
【Now新聞台】涉及剪短螺絲風波的承建商有份建造過渡性房屋，有居民不擔心結構安全，亦有居民有憂慮。有房委會委員指，據他了解，涉事的三個簡約公屋進度比預期快，即使要拆掉重新組裝，仍可趕及於預計日期前完工。 葵涌這個過渡性房屋項目是由俊和建築承建，同樣以組裝合成法建造，2022年12月起入伙，俊和有份聯營三個螺絲被剪短的簡約公屋地盤。申女士：「有少許(擔心)，怎樣擔心，怕好像它們那些那樣，但我不懂這些，只是能住就先住這裡。」余女士：「不會，因為我們這邊矮，只有三層，因為那些太高了，聽他們說建數十層的，那會危險一些。我們只有數層，我們(這幢)怎會倒下，這些這麼矮，即是像玩積木那樣，越高越危險。」事件中，螺絲被剪短的涉及三個簡約公屋地盤共逾11500伙，佔全部簡約公屋近四成，原本預計明年第二至四季陸續落成，建築署未有透露這次調查會否令項目延遲完工。有房委會委員認為要檢視涉事承建商在其過渡性房屋項目有沒有類似事件發生，又指不擔心這次風波會影響短期房屋供應。房委會委員梁文廣：「今次涉及的三個簡約公屋項目，以我了解，它的進度比原本預期快了，就算現在要採取調查過程，找出有沒有地方需要修補，甚至是否要將now.com 新聞 ・ 21 小時前
Meta Quest 3S 破底價，低至 HK$1,940 入手最新 VR 裝備｜Amazon Prime Day 優惠 2025
趁著秋季 Prime Day 的機會，Meta 最新的 Quest 3S 全線刷新歷史低價！目前在 Amazon 上 128GB 和 256GB 套組的售價分別來到了 US$249 和 US$329，約合 HK$1,950 及 HK$2,580 就能入手。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
韓國政府7年數據一夜燒光！數據中心離奇大火，75萬公務員檔案灰飛煙滅！官方卸膊：800TB唔識Backup！究竟係天災定人禍？
韓國政府7年數據一夜燒光！數據中心離奇大火，75萬公務員檔案灰飛煙滅！官方卸膊：800TB唔識Backup！究竟係天災定人禍？TechRitual ・ 1 小時前
【小米 Pad Mini 測評】挑戰 iPad mini 的輕薄，雙 USB-C 設計小平板體驗!
在 10 吋以下的小尺寸平板市場中，Apple iPad mini 長期佔據主導地位，但這個局面可能即將被打破。小米最近正式在香港推出首款 8.8 吋小平板 Pad Mini，定價 $3,799 起，憑藉一體成型金屬機身、165Hz 高更新率熒幕與旗艦級處理器，展現出細平板的強勁實力。Mobile Magazine ・ 10 小時前
UFS 5.0 發佈，性能較上一代提升一倍
JEDEC（聯合電子設備工程委員會）近日宣布了下一代閃存儲存技術，即 UFS 5.0 標準，該標準將很快進入各 […]TechRitual ・ 11 小時前
免疫自我控制的突破為 3 位科學家贏得 2025 年諾貝爾獎
2025 年諾貝爾生理學或醫學獎於週一頒發給 Mary E. Brunkow、Fred Ramsdell 和 […]TechRitual ・ 17 小時前
HMD Touch 4G：具雲端應用的智能功能手機
HMD 最新推出的設備被稱為 HMD Touch 4G，這款產品被形容為介於智慧手機與功能手機之間的混合型設備 […]TechRitual ・ 14 小時前
Qualcomm 收購 Arduino，發佈 Arduino Uno Q 及 Arduino App Lab
高通（Qualcomm）今日宣佈收購 Arduino，並表示 Arduino 將保持獨立品牌，繼續支持來自多家 […]TechRitual ・ 5 小時前
Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,460 歷史新低直送香港｜Amazon Prime Day 2025
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$188（約 HK$1,460）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且免運費直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
新型太陽能薄膜可在數分鐘內淨化高度污染的水源
中山大學的研究人員最近發展出一種新的水質淨化膜，這種「自浮式光催化膜」能夠利用低強度的陽光來淨化高度污染的水源 […]TechRitual ・ 10 小時前
Fire TV 多款電視棒狂降，Stick 4K 平歷史低價僅 HK$190｜Amazon Prime Day 優惠 2025
家裡的電視正好缺一根電視棒？不妨考慮一下秋季 Prime Day 正在 Amazon 上大促的多款 Fire TV 電視棒。其中 Fire TV Stick HD 和 4K 都是歷史低價。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
Beats Pill 狂野 33 折，HK$390 搶購吸睛強力低音喇叭｜Amazon Prime Day 2025
沒想到 Beats 的 2024 款 Pill 喇叭這次 Prime Day 會有如此大的折扣，這款推出才一年多的產品此番大幅刷新了歷史低價，部分配色僅需 US$50 便可購入。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
Lexar NM790 散熱片 SSD 破底價，最少 HK$500 享 7,400MB/s 高速，8TB 六八折｜Amazon Prime Day 優惠 2025
Lexar NM790 SSD 支援高達 7,400 MB/s 的讀取速度，而且在價格上更是接近同級廠商最實惠，不少人都會入手它來擴充電腦或 PS5 的容量。秋季 Prime Day 含散熱片的型號已經開始大力促銷，會員價格低至 US$65（1TB）破了底價。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
Shokz OpenRun Pro 2 歷史新低，HK$970 購骨、氣雙傳導運動耳機｜Amazon Prime Day 2025
Shokz 旗下的運動耳機旗艦 OpenRun Pro 2 在 Amazon 秋季 Prime Day 期間刷新歷史低價，目前其售價降到了 US$125，約合 HK$970 比香港購買便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前