八達通辦第二屆「828樂悠節」樂悠咭購物回贈 逾百商戶推優惠響應

828樂悠節

銀髮經濟具龐大潛力，近年與其相關的活動亦愈來愈多。八達通宣布舉行第二屆「828樂悠節」，於周四起向樂悠咭持有人派共828萬元的現金回贈，在指定實體店單筆消費滿100元即有8元回贈；大家樂、百佳、稻香、美心等超過120家商戶亦會推出優惠配合活動。八達通表示，今年至今八達通零售消費金額平均每月達21億元，按年升一成，形容銀髮族消費能力持續增加。

八達通明日(28日)起舉辦「樂悠節」，並於昨日舉行啟動禮；活動為期兩星期，推出樂悠咭消費優惠，如麥當勞以優惠價100元購買4個指定套餐的套票、大家樂及Oliver's Super Sandwiches「樂悠茶餐」低至28元、大快活惠顧滿120元減12元等；多個超市商戶亦有相關專享折扣，如百佳或旗下品牌門市買指定產品滿128元享88折、惠康精選自家品牌買滿88元可享88折等。生活百貨方面，日本城買滿128元即減18元、759阿信屋全場貨品7折、大生生活超市買滿100元享9折。

828樂悠節

樂悠咭回贈資格

此外，市民在8月28日起至9月10日，用樂悠咭在全港120間指定實體商戶包括食肆和超市等，每消費滿100元可獲8元回贈，每人最多回贈800元。每筆合資格的交易將在第7天開始發放現金回贈，老友記可於10月20日前，透過八達通App或前往指定港鐵站及商場八達通服務站拍咭領取。

八達通行政總裁應天麒表示，八達通第二屆舉辦「828樂悠節」，「家有一老，如有一寶」，希望樂悠節可以在長者與家人之間發揮作用，連結起家人和長者，讓大家在日常生活中能共享關愛和支持。

銀髮族消費正在持續增長

八達通零售業務及合作夥伴總監李玉兒補充，銀髮族的消費能力正在持續增長，銀髮族出行次數按年增加一天，頻率達一個月17天，而去年八達通消費金額每月達21億元，餐飲消費佔近一半，每人每月開支可達8,000元。她又指，去年樂悠節成效顯著，八達通今年再推現金回贈和多個商戶合作，盼能帶動大量消費。

孫玉菡：樂悠咭即是優惠又是身份象徵

勞工及福利局長孫玉菡出席活動致辭時指，現時有250萬人持有樂悠咭，「(張咭)係政府俾既優惠，同時都係身份象徵」。他認為，很多60歲以上的人士仍很活躍、仍很健康，是很強大的消費群，如果商戶一起努力為他們提供更多優惠、著數，期望他們更多留港消費，振興香港經濟。



