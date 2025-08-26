居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
八達通辦第二屆「828樂悠節」樂悠咭購物回贈 逾百商戶推優惠響應
銀髮經濟具龐大潛力，近年與其相關的活動亦愈來愈多。八達通宣布舉行第二屆「828樂悠節」，於周四起向樂悠咭持有人派共828萬元的現金回贈，在指定實體店單筆消費滿100元即有8元回贈；大家樂、百佳、稻香、美心等超過120家商戶亦會推出優惠配合活動。八達通表示，今年至今八達通零售消費金額平均每月達21億元，按年升一成，形容銀髮族消費能力持續增加。
八達通明日(28日)起舉辦「樂悠節」，並於昨日舉行啟動禮；活動為期兩星期，推出樂悠咭消費優惠，如麥當勞以優惠價100元購買4個指定套餐的套票、大家樂及Oliver's Super Sandwiches「樂悠茶餐」低至28元、大快活惠顧滿120元減12元等；多個超市商戶亦有相關專享折扣，如百佳或旗下品牌門市買指定產品滿128元享88折、惠康精選自家品牌買滿88元可享88折等。生活百貨方面，日本城買滿128元即減18元、759阿信屋全場貨品7折、大生生活超市買滿100元享9折。
樂悠咭回贈資格
此外，市民在8月28日起至9月10日，用樂悠咭在全港120間指定實體商戶包括食肆和超市等，每消費滿100元可獲8元回贈，每人最多回贈800元。每筆合資格的交易將在第7天開始發放現金回贈，老友記可於10月20日前，透過八達通App或前往指定港鐵站及商場八達通服務站拍咭領取。
八達通行政總裁應天麒表示，八達通第二屆舉辦「828樂悠節」，「家有一老，如有一寶」，希望樂悠節可以在長者與家人之間發揮作用，連結起家人和長者，讓大家在日常生活中能共享關愛和支持。
銀髮族消費正在持續增長
八達通零售業務及合作夥伴總監李玉兒補充，銀髮族的消費能力正在持續增長，銀髮族出行次數按年增加一天，頻率達一個月17天，而去年八達通消費金額每月達21億元，餐飲消費佔近一半，每人每月開支可達8,000元。她又指，去年樂悠節成效顯著，八達通今年再推現金回贈和多個商戶合作，盼能帶動大量消費。
孫玉菡：樂悠咭即是優惠又是身份象徵
勞工及福利局長孫玉菡出席活動致辭時指，現時有250萬人持有樂悠咭，「(張咭)係政府俾既優惠，同時都係身份象徵」。他認為，很多60歲以上的人士仍很活躍、仍很健康，是很強大的消費群，如果商戶一起努力為他們提供更多優惠、著數，期望他們更多留港消費，振興香港經濟。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/八達通辦第二屆-828樂悠節-樂悠咭購物回贈-逾百商戶推優惠響應/593201?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
樂悠咭周四起一連兩周消費滿100元 可享8元現金回贈
【Now新聞台】八達通公司舉辦第二屆樂悠節，周四起一連兩周向長者派發828萬元回贈。 樂悠咭現有250萬人持有，他們在樂悠節在指定商戶實體店，以樂悠咭單筆消費滿100元，可享有8元現金回贈，每張咭最多回贈800元，派完即止。參與商戶由去年60個倍增至今年120個，涵蓋餐飲、零售、生活百貨及電器等。八達通公司期望透過活動帶動長者外出，促進銀髮經濟。#要聞now.com 影音新聞 ・ 20 小時前
港男法國被撞墮坡危殆 籌醫療專機回港救治 妻：感謝捐款人士幫助 (更新)
一名到正於法國旅遊的香港女子今日(26日)在社交媒體發文，其丈夫於8月24日(當地時間)在法國霞慕尼(Chamonix)行山時，於山徑上因旁人失足，不幸被其撞倒而滾下山坡，頭部遭受嚴重創傷和岀血，目前留院情況危殆。現急需210萬港元乘醫療專機回港救治，懇請有心人伸出援手，女子及後表示暫時無需要新捐款，感謝捐款人士的幫助am730 ・ 8 小時前
鴨脷洲邨20歲男子遭推跌搶3000元 警追緝28歲男子
鴨脷洲發生搶劫案。 今日（27日）凌晨零時35分，一名20歲姓陳男子於南區鴨脷洲邨利澤樓的大堂，遭一名28歲姓李男子推跌後，搶去他身上3,000元逃去，他於是自行報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，男事主前額及腳擦傷，由救護車由到瑪麗醫院治理。警方將案列「襲擊」及「偷竊」案調查。據了解，男事主與姓李男子有金錢am730 ・ 8 小時前
低壓區逐漸發展 天文台今晚至明早或發一號戒備信號
【Now新聞台】呂宋以西的廣闊低壓區已進入南海中北部並逐漸發展，天文台指，如低壓區今晚至明早進一步發展成為熱帶氣旋，屆時會考慮發出一號戒備信號。 天文台指，該低壓區現時組織仍然鬆散，預料會移向海南島以及海南島以南海域，但強度存在變數。在低壓系統與中國東南部高壓脊的共同影響下，明日及周五，南海北部及華南沿岸風勢頗大，有驟雨、雷暴及狂風，海有湧浪。除非低壓系統顯著增強或在較接近廣東沿岸發展，又或者採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則本港普遍持續吹強風的機會較低。#要聞now.com 影音新聞 ・ 4 小時前
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限26/08）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏棉柔細緻面紙(旅行裝) 3包裝X100張 $9/件、屈臣氏 無瑕光澤精華乳液330毫升 $49.9/件、屈臣氏亮肌膠原蛋白+維他命C咀嚼片 120片 $89/件！YAHOO著數 ・ 1 天前
警方打擊非法放債及收數活動 拘捕29人
【Now新聞台】一間持牌財務公司涉嫌非法放債及指使青少年進行收數活動，警方拘捕29人。 警方在行動中檢獲約82萬元現金、超過2400份借貸文件、電腦及手提電話等證物。深水埗警區收到情報，上周一搜查油麻地一間持牌財務公司，發現公司的借貸遠高於法定年利率的48%。公司戶口在半年內 有逾6000萬元交易紀錄，又用淋紅油、滋擾電話等手段追債。整個行動拘捕23男6女，介乎15至69歲，涉嫌無牌放債、刑事恐嚇、刑事毀壞及洗黑錢等。深水埗警區反三合會行動組高級督察劉宏志：「一般他們吸引市民的手法為快速批核貸款，借錢期間借貸人只需要到財務公司花十多分鐘的時間，或直接透過電話、社交媒體提供自己的個人資料，便可以完成借貸，在短時間內批核現金。但借貸過程中，犯罪集團會以不同的藉口，例如手續費或轉介費等為由，扣取借貸人的貸款金額。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
屯門疑落冰雹 途人走避
【Now新聞台】屯門下午懷疑落冰雹，天文台稱未有接獲有關報告。 片段可見，下午在屯門山景邨一帶有懷疑冰雹突然從天而降，途人急步走避。天文台回覆查詢時稱未有接獲冰雹報告。根據雷達圖像顯示，下午三時左右一個強雷雨區曾短暫在屯門附近出現，影響範圍較小，不排除冰雹曾出現。#要聞now.com 新聞 ・ 20 小時前
晨早新聞重點｜特朗普稱讓60萬中國學生赴美升學保大學生存／亦園路謀殺案13人落網
【Now新聞台】8月27日now早晨新聞重點 【特朗普：中國學生赴美升學保大學生存】美國總統特朗普為他早前表示將會容許60萬名中國學生到美國留學的言論辯護，稱有關措施將可令美國的學校繼續生存。【聯儲局理事庫克稱不會辭職】特朗普早前發信解僱聯儲局理事庫克，庫克稱會繼續履職，將提出訴訟。【亦園路謀殺案13人落網】亦園路謀殺案，警方相信涉及非法活動金錢糾紛，目前已拘捕10男3女。#要聞now.com 新聞 ・ 10 小時前
遊客擠爆日本的隱藏稅務代價！住宿稅風暴下的旅遊圈套真相！
哇，日本旅遊熱到不行，2024年1到9月訪日旅客已突破2688萬人，創下歷史新高！這股熱潮讓各地政府眼冒金光，紛紛想靠「住宿稅」大撈一筆。Japhub日本集合 ・ 1 天前
828 樂悠節拎最多 $800 回贈，事先登記八達通唔會蝕底！（附優惠商戶列表）
第二屆樂悠節將在後日 2025 年 8 月 28 日一連兩星期開始，這場由八達通主辦的銀髮經濟盛事，今年規模更大、優惠更多！已經領取樂悠咭的您，或是提提家中已有樂悠咭持有人，記得做以下這一個重要步驟，才可以享受一眾優惠以及領取最多 HK$800 現金回贈！Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
梁朝偉首拍歐洲片角逐金獅獎 Skin Head曝光堅型
【on.cc東網專訊】影壇盛事《第82屆威尼斯影展》將於8月27日在意大利揭開序幕，曾獲頒發「威尼斯終身成就獎」嘅梁朝偉，有份參演嘅歐洲電影《Silent Friend》順利入圍，片中扮演香港神經科學家嘅佢更角逐最高榮譽金獅獎影帝！萬眾期待嘅新片夠晒神秘，估唔到東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
八達通樂悠節丨大派$828萬現金回贈獎賞 買滿$100賞$8 大家樂$1配熱奶茶、一粥麵送香滑齋腸粉、半價食蠔皇鮑魚燒賣
八達通聯同多達120個商戶舉辦828樂悠節，於8月28日至9月10日期間，送上$828萬現金回贈獎賞，以及於超過6,600個消費點享受快閃優惠！YAHOO著數 ・ 8 小時前
Taylor Swift「未婚夫」Travis Kelce是誰？三奪超級盃，坐擁豐厚身家的職業美式足球巨星
對於經歷多段戀情的 Taylor Swift，最終情歸的 Travis Kelce 到底有何魅力？一起來了解他到底是誰吧！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
賽前夕增辦青少年2公里賽事 渣打馬拉松1.18開跑 9.8起報名
渣打馬拉松2026將於明年1月18日舉行，於9月8日起接受公開報名。今屆參賽總名額約74,000個。另外，為增加年輕人對馬拉松與長跑的興趣，今屆渣打馬拉松增設「躍動少年跑」，於明年1月17日舉行，讓10至15歲青少年參與，共2,500個名額。對有建議馬拉松可跑入啟德，大會表示，賽事細節仍在與啟德體育園磋商中，今年賽事路am730 ・ 13 小時前
44歲范冰冰現身街頭引爆圍觀！為新劇「狂增胖10kg」仍超美 網驚嘆：還是女神
44歲的大陸女星范冰冰近日驚喜現身馬來西亞街頭，立刻掀起圍觀熱潮！她身穿一襲珊瑚粉色背心搭配短褲，造型清爽俐落，襯托修長比例。雖然為了新角色刻意增重約10公斤，但她依舊膚質透亮、身材豐潤而不失優雅，凍齡狀態驚豔眾人，網友直呼：「根本吃了防腐劑！」姊妹淘 ・ 1 天前
【759阿信屋】一日限定優惠 日本香川四國白雞蛋10隻裝$22（只限27/08）
759阿信屋推出一日限定優惠，Oliveta橄欖果渣油買一送一、759阿信屋日本冷凍讚岐烏冬 $49.9/2件、地捫番茄汁 $18.9/3件！YAHOO著數 ・ 7 小時前
湯水食譜｜五指毛桃淮山粟米素湯 夏日冷氣病湯水 健脾補肺 行氣利濕 舒筋活絡
香港嘅夏天真係越嚟越熱，出一出街就成身汗，仲覺得唔夠氣、又易濕重？今日就要介紹呢款五指毛桃淮山粟米素湯，清甜之餘仲可以健脾補肺、行氣利濕、舒筋活絡，最啱運動量唔多又成日坐office嘅上班族！Cook1Cook煮一煮 ・ 15 小時前
Amazon優惠｜AirTag 四隻裝近期好價 HK$550！行李定位神器，夾單最適合
AirTag 目前在 Amazon 上有不錯價格，四隻裝只要 US$70 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
Jisoo看奈良美智展覽，穿搭單品全解析：手拿全新Lady Dior手袋，「綠色四葉草」設計細節超搶鏡
BLACKPINK 成員 Jisoo 日前去欣賞日本藝術家奈良美智的展覽，全身穿搭立刻成為焦點，特別是她手上那款全新的 Lady Dior 手袋，包身獨特的「綠色四葉草」設計，格外搶鏡！Yahoo Style HK ・ 1 天前
低壓區明早若「升呢」熱帶氣旋 天文台屆時考慮掛1號波
【on.cc東網專訊】位於呂宋以西的廣闊低壓區已進入南海中北部並逐漸發展，但現時其組織仍然鬆散。天文台今日(27日)表示，若該廣闊低壓區在明日(28日)早上進一步發展為熱帶氣旋並位於香港800公里範圍內，屆時會考慮發出一號戒備信號。on.cc 東網 ・ 5 小時前