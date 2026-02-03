於2月14日至19日期間，以手機八達通或樂悠咭於參與商戶門市消費滿$100，就可以參加抽獎，有機會贏到價值$28、$8或$2獎賞！而2月3日至28日期間，參與商戶仲會為大家送上新年優惠，等你開心辦年貨、食團年飯！





驚喜1. 隨時贏八達通價值$28獎賞

由農曆年廿七至年初三 (2月14日至19日)，以手機八達通或樂悠咭去參與商戶門市， 並透過新八達通機拍卡「嘟一嘟」消費滿 $100， 即可以參加抽獎 ，有機會抽到價值$28、$8或$2獎賞！

拍卡付款時，如果你聽到「恭喜你贏咗價值X蚊八達通獎賞！」中獎提示音，同時喺新八達通機熒幕上顯示獎賞價值的影片，就代表你已成功贏取新年八達通獎賞！

新八達通機





驚喜2. 新年優惠，人人有份

由2月3日至28日，一系列參與商戶更為所有八達通用戶送上新年優惠，等大家開心辦年貨同食團年飯！





參與商戶名單

【八達通】嘟滿 $100隨時贏價值$28獎賞（14/02-19/02）

推廣生意的競賽牌照號碼：61038

—

日期：2026/02/14 - 2026/02/19

地點：參與商戶

