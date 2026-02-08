辦年貨又有著數！八達通宣布推出2026年「一嘟即發」新春獎賞，為大家的新年消費慳上加慳。由2月14日（年廿七）起，手機八達通及樂悠咭用戶只需消費滿指定金額，即有機會即時贏取高達$28回贈！同場加映美心MX、太興及大生超市等16大商戶獨家折扣，即睇內文教學，教你點樣「嘟」贏獎賞！

手機八達通/樂悠咭專享：滿$100即抽$28現金

今次活動最吸引的莫過於「即時派錢」！活動期由 2026年2月14日至19日（年初三），涵蓋了辦年貨最衝刺的黃金檔期。

參加資格：手機八達通用戶及樂悠咭持有人。

參加方法：於全港29個指定商戶、逾 1,500 間門市，使用手機八達通或樂悠咭，在新八達通機單次消費滿 $100。

中獎機制：付款時若聽到「恭喜你贏咗價值（獎賞價值）蚊八達通獎賞」，即代表中獎。獎金分為$28、$8 或 $2。

領獎方式：無需登記，獎賞金額會即時自動抵銷該筆交易金額，過程全自動！

小貼士：想玩抽獎的實體卡用戶，記得預先將八達通轉移至手機 App 呀！

八達通新年優惠2026｜手機/樂悠咭嘟卡即贏$28現金！29大商戶名單+美心/太興/百佳減價攻略

八達通新年優惠2026｜手機/樂悠咭嘟卡即贏$28現金！29大商戶名單+美心/太興/百佳減價攻略

適用商戶名單：涵蓋超市、藥房及餐廳

想贏 $28，就要去對地方！今次推廣涵蓋29個指定商戶，無論是去超市掃貨還是去食飯都用得。

【參與抽獎之指定商戶一覽】

生活百貨/超市：百佳超級市場、FUSION、TASTE、GREAT FOOD HALL、屈臣氏、759阿信屋、優品360˚、FoodVille、FRESH 新鮮生活、大生生活超市、本灣水產。

餐飲美食：美心MX、太興、敏華冰廳、靠得住、茶木、錦麗、亞參雞飯、一橋拉麵等。

麵包西餅：美心西餅、東海堂、Homebake、PaperStone。

八達通新年優惠2026｜手機/樂悠咭嘟卡即贏$28現金！29大商戶名單+美心/太興/百佳減價攻略

同步加推！美心MX減$8／太興減$10／大生88折

除了抽獎，八達通亦聯同各大商戶推出「新春限定優惠」，推廣期更長，由 即日起至 2月28日 都有折！

精選必搶優惠：

美心MX：午市或晚市惠顧滿 $60，即減 $8。

太興集團（太興/敏華/靠得住等）：外賣自取滿 $150，即減 $10。

大生生活超市：購買大生海味系列產品滿 $100，即享 88折（燕窩除外），辦年貨一流！

百佳超級市場：買任何薯片滿 $50，即減 $8。

美心西餅：買指定「一馬當先」開運蛋糕享 85折。

八達通新年優惠2026｜手機/樂悠咭嘟卡即贏$28現金！29大商戶名單+美心/太興/百佳減價攻略

電子拜年新玩法：「e利是」增互動

新年除了消費，當然不少得派利是。八達通App今年繼續開放「e利是」功能，用戶可設定不同金額及數量，親友掃描 QR Code 即可玩遊戲抽利是，既環保又增添拜年氣氛！今次優惠連「樂悠咭」都有份，記得幫屋企長者睇定邊間超市有折，年廿七一齊去辦年貨順便抽$28啦！

