八達通 x PayPay 日本付款教學：高達 17% 優惠、誰是 PayPay、比西瓜卡更好用？

八達通早前重磅加入日本電子付款平台 PayPay，讓八達通 app 的外地支付網絡覆蓋到香港人最愛的外遊熱點，而且更主打免手續費、極具吸引力的外幣匯率、高交易額度。Yahoo Tech 以下為大家整理如何在八達通 app 裡使用 PayPay？有什麼購物優惠？與大家更熟悉的西瓜卡 Suica Card 有什麼分別？

日本旅行都可以用八達通 app 付款了！整合 PayPay、八達通港元餘額即時兌日元

如何在八達通 app 裡使用 PayPay？

八達通 x PayPay 日本付款教學：高達 17% 優惠、誰是 PayPay、比西瓜卡更好用？

出發前準備：

立即升級至八達通銀包 Plus 或 Pro（已認證）

綁定定手機八達通至已認證八達通銀包

確定八達通銀包和手機八達通已啟用增值服務

在日本時如何使用？

當你身處日本時

打開八達通 app > 旅遊 > 二維碼支付 > PayPay

預設顯示二維碼讓店員掃描，或在下方切換到掃描店舖的二維碼

支付畫面會顯示港元兌日元匯率

確認付款後會有「PayPay」聲效

匯率多少？

八達通零售業務及合作夥伴總經理黎家聰在發佈會上透過，他們會向客戶提供近似外匯分銷商從銀行獲得的匯率，因此他們的 PayPay 付款匯率會比零售匯率更加吸引。另外，信用卡或其他電子支付平台常見的手續費，八達通也強調他們是免手續費。

以早前的例子：

經八達通 PayPay 支付時免收手續費，網民實測 2025 年 9 月 30 日的匯率為 100JPY = 5.265HKD，與今天滙豐牌價 100JPY = 5.22HKD 只貴一些些。

誰是 PayPay

八達通 x PayPay 日本付款教學：高達 17% 優惠、誰是 PayPay、比西瓜卡更好用？

PayPay 是日本領先的移動支付服務品牌，在日本國內 QR 支付市場中佔據 66% 市場份額、超過數百萬商戶接受 PayPay 支付，包括零售店、餐廳、連鎖店、小店、的士等，覆蓋範圍相當高，日本國內使用人數也超過 7,000 萬，等同日本一半人口。因此大家可以認識一下西瓜卡以外，在日本也同樣常見的支付工具。

為什麼不用西瓜卡？

香港人熱愛到日本旅遊，相信也早早擁有類似於八達通卡的 Suica Card（俗稱西瓜卡），甚至已經加入到 Apple 銀包之中使用。然而對於香港人遊日時，以信用卡為西瓜卡充值的過程，就會產生由銀行和發卡機構收取的手續費和外匯費用，而八達通就不會有這些隱藏成本。

至於其他電子支付平台，八達通以內部數據透露，他們經過 PayPay 的支付匯率與一般信用卡相比便宜 2-3%，與不具名的競爭對手相比就便宜 1-1.5%。

使用八達通 PayPay 有什麼購物優惠？

八達通 x PayPay 日本付款教學：高達 17% 優惠、誰是 PayPay、比西瓜卡更好用？

除了節省了外匯手續費外，使用八達通 PayPay 在日本購物時也會有比照其他信用卡常見的折扣優惠。據八達通市場推廣，傳訊及數據總監吳雪虹的介紹，港人常去到 edion、松本清等店舖都會提供高達 17% 的優惠！詳情可以到在八達通 app 內查看。

八達通公司更預告會在 10 月中旬，推出新一輪限量的八達通銀包升級獎賞，消費滿 HK$250 或以上（約 1,320 日元）後到指定網站登記，就可以獲得 HK$25 的增值額。

