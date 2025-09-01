八鄉村屋遭爆竊 26歲女子損失近20萬元名牌手袋勞力士

元朗警署。(資料圖片)

八鄉錦上路水流田一村屋懷疑遭爆竊。

今日（1日）凌晨3時10分，一名26歲姓劉女子於其八鄉錦上路水流田一間村屋屋內，發現有搜掠痕跡，兩個約值4.7萬元的DIOR和LV手袋，及一隻約值14萬元的勞力士手錶不翼而飛，懷疑遭爆竊於是報警。警方接報後到場調查，案件列「爆竊」，交由元朗警區刑事調查隊第一隊跟進，正在追緝涉案賊人，暫未有人被捕。

