八鄉車行遭刀匪搶劫，職員奪門驚逃斜孭袋被搶。(FB/香港交通及突發事故報料區)

元朗八鄉發生持刀劫案。網上流傳一段閉路電視片段，顯示時間為本周一(12日)，兩名戴上頭套及手套的劫匪，於一間車行內伏擊一名職員，並粗暴扯走其身上的斜孭袋，劫匪得手後乘坐原車逃離現場。雖然帖文指事件為「南亞裔打劫私油檔」，但片中顯示地點為八鄉一間車行。

網上影片長約1分12秒，事發於於12日凌晨4時許，影片顯示車行內停泊着一輛白色私家車，場內一輛電單車先行駛走，一名身穿灰色外套、孭斜孭袋及戴口罩的男職員關上閘門，之後走向私家車，車上司機向他遞交文件，正當職員專注處理文件之際，兩名戴著頭套、手持利刀的男子分別從私家車前後乘客位衝出，並衝向職員，職員見勢色不對立即輚身逃走，一名男子把職員的斜孭袋搶去，職員為保命顧不上便奪門逃去，兩刀煞追出。司機亦隨即把車駛前數米接應兩同黨後駛離車行。影片至此完結。該影片貼文附有文字寫上「南亞裔打劫私油檔」的標題，從片段背景及招牌顯示，現場實為八鄉一間車行，暫無證據證實該處與私油活動有關。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1004023/八鄉車行遭刀匪搶劫-職員奪門驚逃斜孭袋被搶-有片-?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral