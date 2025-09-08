公主道天橋私家車自炒翻側 往紅隧方向交通受阻

熱氣球嘉年華｜主辦單位道歉 門票全額退款
素海霖承認有「飯局服務」 公開一對一價錢：你有錢咪畀囉
素海霖（繪麗奈）成為首位香港投身日本AV產業嘅女優，出道以來獲得唔少人支持。不過，自第6部作品後一直未有新作，被指引退日本AV界；素海霖曾回應指係與公司有合約問題，並指自己對拍AV有要求，強調唔係乜公司都肯拍，心目中只有大約有七至八間公司可合作。呢段時間，素海霖接咗各式各樣廣告代言，包括男士健康產品、避孕套等等，亦將推出男女裝自家品牌香水、相展暨畫展，以及發起寫真集眾籌，預計於11月推出寫真集。Yahoo 娛樂圈 ・ 47 分鐘前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
特朗普批評：印度與俄羅斯「被中國吸走」！
美國總統川普對中國吸引印度與俄羅斯表示不滿，印度總理莫迪與俄羅斯總統普丁在中國峰會合影引關注。川普強調美印特殊關係，並計畫與普丁討論俄烏局勢。鉅亨網 ・ 1 天前
熱氣球嘉年華 ｜主辦方終宣布退款 周國賢臨時缺席向公眾致歉 6號@Rb衣著成焦點
香港首個國際熱氣球節風波不斷，主辦方公告表示因天氣持續惡劣而決定取消原定於今晚（7日）舉行的「友邦香港國際熱氣球節」黃昏時段活動及音樂祭。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜娛實說 鍾嘉欣專訪（上）與最佳銀幕情侶林峯從前竟關係疏離：我哋做唔到朋友，係同事
今年在街頭巷尾，都會見到鍾嘉欣的蹤影，廣告不斷之餘，亦推出新歌，而一切似乎由擔任林峯演唱會嘉賓開始。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 分鐘前
高盛：內地儲蓄湧港股剛起步
港股近日成交額增至2000億至3000億元水平，高盛亞太區（除日本外）總裁施南德（Kevin Sneader）接受本報訪問時表示，新增資金有顯著部分來自內地散戶，內地居民過去多年的超高儲蓄正陸續釋放到資本市場，並且仍處於起步階段；同時外資亦重新部署中資股，相信本港成交額有提升空間。信報財經新聞 ・ 9 小時前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 4 小時前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣
飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，9月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、一口爽、八味豆腐、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻蓉包等，隨意任點任食！Yahoo Food ・ 1 天前
工商鋪點評｜聖安娜賣兩餸飯的啟示：市場創新求變｜江靜明
近日聖安娜餅屋在太子新店推出韓式兩餸飯，原價$68、開張優惠$50，附湯兼設堂食，引起市場熱議。從西餅蛋糕到兩...BossMind ・ 1 天前
【新聞點評】搞盛事慎防「吹」得太勁
繼「美斯之亂」後，香港又有一壇盛事爆鑊，說的是「友邦香港國際熱氣球節」，事前大鑼大鼓揚言提供熱氣球飛行體驗，豈料在活動開幕後才透露熱氣球不准載人。有盛事業界人士坦言，鑑於港府針對「臨時公眾娛樂場所牌照」（TPPEL）設有嚴格規限，大部分活動都在開幕當日才知道是否獲得開綠燈，變數非常大。尤其在社交媒體時代，任何活動甩轆隨時演變為公關災難；所以搞盛事既須高調宣傳，又要慎防「吹」得太勁，很考功夫。信報財經新聞 ・ 9 小時前
日本首相石破茂7日18時將舉行緊急記者會！「不願黨內分裂」宣布請辭
日本首相兼自民黨總裁石破茂表明將辭職，原因是不願造成黨內分裂。自民黨可能提前舉行總裁選舉，新的首相人選成焦點。鉅亨網 ・ 18 小時前
39歲辛芷蕾奪威尼斯影后！由《畫皮》盲人成為嘉貴妃，圓夢成為國際巨星之路：想對所有女孩說只要有夢想，就大膽去做
39歲的辛芷蕾，剛憑《日掛中天》獲得威尼斯影后的寶座，是繼鞏俐及葉德嫻後，第三位獲得該獎項的華人演員。近年辛芷蕾的演藝路像是走得愈來愈順，出道初期由電視劇《畫皮》的素素開始，《如懿傳》嘉貴妃一角讓她瞬間爆紅，兩年前再參與王家衛執導的《繁花》。這次憑《日掛中天》登上威尼斯影后，圓了她入行以來的夢。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
大行科工祖師爺Brompton 一年只賺4,602英鎊！
中國摺疊單車Dahon生產商大行科工招股，超購倍數6,688倍，成新一代超購王。Dahon摺疊單車的設計，望落很容易會想起英國摺疊單車老祖宗Brompton。原來Brompton經營正陷入困境，一年利潤竟然唔夠買一架自家出品單車。Yahoo 地產 ・ 1 天前
貝森特：若特朗普敗訴將退還一半關稅 這是場「災難」
美國財政部長貝森特週日 (7 日) 表示，如果最高法院維持裁決，認定特朗普總統的對等關稅部分屬於違法，財政部將被迫退還自特朗普就任以來徵收的約一半關稅，他指出「這將是個災難」。鉅亨網 ・ 5 小時前
銀色債券2025｜9.15起認購倒數 保底息3.85厘 一文睇清各重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 2 小時前
徐淑敏為老公黃浩大搞主題生日派對 黑白露肩高貴晚裝現身大讚老公
徐菁遙（前名徐淑敏，Suki）2006年參加香港小姐競選入行，雖然三甲不入，但因甜美樣貌帶來唔少演出機會，包括獲安排演出劇集《最美麗的第七天》、《仁心解碼》、《巾幗梟雄》等等。徐菁遙2009年與年長12年嘅飲食界商人黃浩閃婚，先後誕下三名女兒，淡出幕前專心相夫教女。徐菁遙不時於社交平台分享與好友聚會、旅行照，以及生活照；昨日（7日），徐菁遙大曬黃浩生日會照片，大讚對方係最好嘅丈夫。Yahoo 娛樂圈 ・ 43 分鐘前
中國央行連續第10個月增持黃金以推動儲備資產多元化
【彭博】— 中國央行於8月連續第10個月增持黃金，以繼續推動其美元為主的儲備資產多元化配置。Bloomberg ・ 1 天前
張致恒踏實做搬運工現轉機 與妻兒一家團聚 新屋環境曝光
近年多次因欠租而被逼遷的Boy'z成員前英皇歌手張致恒（Steven），早前又再被業主趕走，而太太區燕雯（雯雯）更曾與4名兒子入住庇護中心...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
楊千嬅驚爆入院做手術 最新狀況曝光
天后楊千嬅今年出道30周年，工作不斷的她早前更連續開工12日，她於社交網表示「終於超額完成」，更大爆之前原來曾接受手術，留言報平安：「回想幾個禮拜前定期『入廠檢查』，變成『維修』，有點擔心幸好是小問題。手術後幾天余春嬌趕及上台，直至現在非常感謝公司團隊同事們照顧和幫忙，上班時間以外仍操心為『私房菜』籌備，現在慢慢恢復中，但還是要好好休息，養好狀態，冇咩事，我都係返出去先，遲啲見#最重要係身體健康。」東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
渣打上半年吸13.5萬個新富裕客
香港銀行業積極拓展中高端客群，渣打（2888.HK）財富管理及零售銀行業務（WRB）兼大中華及北亞區行政總裁徐仲薇表示，近年年均有25萬個新富裕客（new-to-bank Affluent），另有約30萬原有客戶升級，令該行中高端客層基礎年均增長約10%；單計今年上半年，新富裕客再增加13.5萬個，主要來自香港，而新加坡、中國內地及台灣吸納新高端客量亦不俗，現時渣打集團的中高端客戶總數約250萬個。信報財經新聞 ・ 9 小時前