樺加沙｜十號風球現正生效
公仔麵煮法│ 4款簡單創意公仔麵食譜！隱藏食法 微波爐加一樣嘢即變高級料理
食公仔麵都可以食得好啲，公仔麵煮法有趣多變，只要識得煮，公仔麵都可以變大餐，Yahoo Food為大家推介4款公仔麵煮法，即睇內文：
超強颱風「樺加沙」襲港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失。天文台今日（24日）凌晨2時40分改發十號颶風信號（十號風球），留在家中最方便一定是食公仔麵。公仔麵煮法多變，更有很多隱藏食法！每次打風，超市都經常出現「盲搶炎」，各類貨品被清零，作為方便煮食的公仔麵，自然也成為儲糧神物。不過滯留家中食公仔麵都可以食得好啲，公仔麵煮法有趣多變，只要識得煮，公仔麵都可以變大餐。以下4款公仔麵煮法合集，簡單創意兼備，讀者們快啲記低，在家煮公仔麵都可以不失霸氣喇！
4款公仔麵創意煮法合集
1. Carbonara公仔麵
材料：
公仔麵1包、雞蛋2隻、芝士粉1湯匙、牛奶3湯匙、煙肉30克
煮法：
a. 將蛋、芝士粉、牛奶及調味湯包拌勻；
b. 煙肉切粒或條，然後煎香；
c. 加一碗約250毫升水至鍋中，水滾後放入公仔麵；
d. 煮開麵後加入剛拌好的蛋漿，然後煮至湯汁變稠；
e. 上碟後，最後加入生蛋黃，按喜好加入調味料如芝士粉、胡椒粉、香草等。
2. 杯麵湯茶碗蒸
材料：
海鮮味杯麵1個、雞蛋1隻
煮法：
a. 將熱水加入杯麵，然後吃了麵條，留下湯汁及配料；
b. 拌勻蛋漿；
c. 加杯麵湯汁及配料進蛋漿，並攪勻；
d. 最後放入微波爐，加熱2分鐘即可食用。
3. 公仔麵Pizza
材料：
公仔麵1包、巴馬臣芝士適量、煙肉適量、火箭菜適量、茄汁適量
煮法：
a. 將麵煮熟後，然後加入調味料及芝士攪拌備用；
b. 另外將芝士鋪平在碟上，並放入微波爐以攝氏約180度加熱約2分鐘；
c. 煙肉切粒或切條；
d. 取出已加熱的芝士，把攪拌好的麵條鋪平於熔化了的芝士上；
e. 塗上茄汁，將切好的煙肉及火箭菜平均放上；
f. 最後再灑上大量芝士，並放入微波爐加熱約2分鐘即成。
4. 番茄牛奶公仔麵
材料：
公仔麵1包、番茄2個、番茄醬適量、牛奶約150毫升、雞蛋一隻
煮法：
a. 剁碎兩個番茄，放入煲中，再加入約450mL熱水；
b. 熱水煮滾後攪拌，番茄煮融後便加入適量番茄醬提香；
c. 湯底攪勻後加入公仔麵餅；
d. 麵餅散開後加入湯包，建議選用清湯或辣味，使湯底不會太違和；
e. 最後加入牛奶攪拌數遍，煮滾後即可食用，更可按喜好加入溏心蛋一隻。
