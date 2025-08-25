拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
公公出宮 重播劇情懶人包︳黎耀祥 胡定欣 陳國邦 曹永廉演活太監流落民間新生活
第1集
民國政府推翻滿清皇朝，溥儀和妃子仍能住在紫禁城，起居飲食仍有數百名太監服侍。御膳房太監李肅恭每日都預備豐富御膳；御藥房太監丹田跟隨御醫習醫多年，懂得把脈看症；太監陳小鳳繼續悉心照料妃子的妝容。1923年皇宮失火，溥儀懷疑是太監所為，將宮內數百名太監驅逐出宮。肅恭、小鳳和丹田依依不捨離開紫禁城，三人流落民間後為平民飯館幹著粗活。
肅恭三人的專長得不到賞識，於是想找另一份工，惜人浮於事並沒有背景而沒法離開。三人下班碰見「進步會」的葉正義捉住了崔公公和兩名太監，力數他們禍害大清，要肅恭向崔公公擲雞蛋。崔公公義子崔晉昇抓起雞蛋擲過去，並靜悄悄對肅恭說勿讓他人出手，才是對崔公公最有利。
慈安寺內，晉昇正為崔公公塗跌打藥，丹田三人亦帶藥為崔公公療傷，崔公公勸他們面對現實，離開北平遠走高飛。肅恭等人返回四合院，舞女夢蕾表示對小鳳有意，令小鳳願意賣身到金山打工換取夢蕾自由；肅恭和丹田識破夢蕾賣小鳳豬仔，騙取駁艇費。
離開薦人館後，三人遇到正義在查驗晉昇是否太監，肅恭假稱老婆與晉昇有染，正義立即放人；想不到夢蕾指證他們是太監，正義覺受騙追殺四人。 晉昇逃跑時褲管突然掉下精緻鼻煙壺，原來是崔公公給他賣掉換錢。肅恭認為不能再留在北平，要帶同「寶貝」離開北平，晉昇以為他們三人要帶走值錢的國寶，後來才知道另有所指。夢蕾帶正義和巡捕到四合院捉拿四人，巡捕更向他們開槍。四人逃上火車，正義窮追不捨；火車開走，肅恭和丹田與晉昇、小鳳會合，小鳳才發覺屁股流血。
三人將小鳳抬至貨卡，合力取出子彈，再在傷口灑上火藥粉；晉昇劃火柴點著火藥，小鳳屁股頓時冒出火花。 到了南方，小鳳因傷口發炎而發燒，更陷入昏迷狀態，他們到醫院求醫，卻因為沒有錢遭醫院拒收。肅恭三子見到衣著光鮮的金帶男，決定打她主意。肅恭出馬用布袋套着她的頭，晉昇再上下搜身，始發覺她不是男子漢。帶男脫去布袋後哮喘發作，他們三人又背她到醫院求醫。別都醫生一看，知道她是金家大少，決定立刻救她。這時傳來一把女聲，原來是帶男姑姐金香帶了一大夥人來到。帶男向金香投訴遭肅恭三人非禮。肅恭情急拿起鉸剪指向帶男，金香無懼，更拿起手槍與肅恭對峙……
第2集
別都拿着最後一盒藥膏，卻被肅恭搶去，以此要脅金香先救小鳳；小鳳三人不贊同無辜的帶男被牽連。金香趁四人內訌搶去藥膏，並着別都同時醫治小鳳，而他的醫藥費算在肅恭、丹田和晉昇到金家打工兩年的工錢。三人喜出望外隨同金香、帶男到薦人館招聘男丁，經丹田和肅恭提點，金香聘用六名精壯又忠心的男丁回到金家村。剛到村口，即聽到牛嬸喊捉賊，肅恭三子捉到龍、虎、豹三人，他們是隔鄰村徐大富的手下。
金香命管家金大力派人叫大富到金家祠堂算賬；大富不承認偷穀種卻承認送上男鞋，更嘲笑金家村多年未添丁，因此要送鞋贈興，金香本想息事寧人，讓大富帶走三名家丁，可是大富不肯收手，更要捉肅恭三子算賬。大富質問金香時，肅恭恐大富對金香不利，挺身而出，隨手摑大富一巴掌。帶男的父親金昌與手下羅蟹和吳賢祖推著木頭車回到米倉，原來他去了城西買日本珍珠米給金香研究，可金香斥責他不緊守崗位，令大富趁機偷走穀種。金昌夫人賢慧知道表兄大富到米倉偷穀種，於是向金香賠罪。
金昌二女帶子追着丈夫振西，迫他飲生子符水，振西拒飲；帶子追至大廳突被金家長子嫡孫多寶用真槍指嚇，手槍更走火，幸無傷人。肅恭和丹田滿意在金家豐衣足食的生活，但晉昇卻記掛北平的生活。大力在清早敲鑼打鼓，叫醒所有下人去尋找多寶。原來多寶追着金昌，要脅教他踩單車，金昌無奈，只好教他踩單車；二人爭持使單車倒下，金昌護着多寶而受重創傷及脊骨，而多寶只是擦損手腳。帶子忽見肚痛，自稱為御醫的黃大夫為帶子把脈，宣布她懷孕，眾人大喜。姑奶奶金淑勸金香早日嫁人，金香謂她只會嫁給有智慧、才華和善心的好男人。
金昌和帶男在酒館飲酒打牌，大力這時卻抱怨丈夫羅蟹不思長進。感到大力在指桑罵槐，金昌失意喝醉了酒，向帶男道出當年金家有盞添丁燈，卻被大富偷了，大富從此不斷添丁，帶男得知後願代父偷燈。一眾家丁耙田鬆土後，又學武功，帶男要和肅恭三子比試，三子出奇制勝贏了帶男。帶男向三人表示，小鳳能否康復還看他們三人表現，並要他們配合她的偷燈大計。
肅恭和丹田扮成倒夜香，晉昇則扮打更，帶男這時偷入徐家祠堂；肅恭三人已抵徐家祠堂外，卻被阿龍發現，三人逃走時，與攜着添丁燈的帶男碰面，眾人不幸被徐家村民重重包圍……
第3集
金香與金昌等人到徐家祠堂，見到帶男被綁口塞布；大富好整以暇，要找晉昇剪他半片嘴唇報仇。金香為晉昇保命指願接受大富剪唇，徐家各夫人勸大富收手，但大富難以下台；賢慧出現勸大富手下留情，並向大富念詩說理，令他的心即時被溶化。大富不忿，不願輕易放走帶男，金香願意送上三擔穀種賠罪。帶男向金香認錯，金香從書櫃取出一壺酒與帶男共飲，勸她做回大家閨秀，戒偷戒賭，帶男只得答允。
賢慧本與大富青梅竹馬，但大富生性風流令賢慧怒斬情絲。十五前年，金昌帶着帶男三姐妹到溪邊捉魚，賢慧遇着金昌種下情根。肅恭三子抬着瓦片到祠堂修葺瓦頂，晉昇感冒未清，頭暈且發熱，雙手發軟打爛瓦片，丹田於是扶他去看大夫。帶男經過賭坊，受不住誘惑而走入賭坊，卻忘記接小鳳。小鳳到賭坊找帶男，輸光的帶男竟將小鳳押注，卻給她贏錢；帶男連贏廿多局，光頭佬懷疑帶男出千，要搜她身，帶男乘亂拖着小鳳逃離。光頭佬追至，拾起磚頭就擲，撃中小鳳，並使他頭破血流暈倒。晉昇已病至面色蒼白，帶男走來向肅恭傳達小鳳死訊。
肅恭三子找金淑問米，肅恭等盡問古怪問題，可金淑一一回應。帶男怕被識破，故讓金淑扮暈；帶男即扮小鳳上身，繼續回答肅恭問題，並要他們三人找替身。晉昇認為找帶男做替身最理想，可以後衣食無憂，即作勢要箍帶男頸。金淑見勢色不對，回復清醒，肅恭三子順利戳破帶男騙局。帶男當小鳳作上賓看待，送上美酒佳餚，小鳳與各人開懷大嚼，但晉昇卻只可飲大夫的藥。小鳳求帶男介紹他到金福隆打工，可是小鳳識字有限，五穀不分，又不懂得打算盤，於是金香決定不錄用他。
黃大夫替晉昇把脈後，指晉昇外感，卻開活血調經藥。丹田認為黃大夫虛有其表，決定出手；丹田一面為晉昇把脈，一面想起孫御醫教他把脈情節，他發現晉昇患上下痢而非外感。
黃大夫不肯為丹田執下痢藥，大力指醫館屬金家所有，因此准許丹田執藥。丹田擔心黃大夫開錯藥給帶子，即發現他開了孕婦忌吃的滑胎藥給帶子，金香即請別都到府診症。金香及時制止帶子吃所謂的安胎藥，而丹田再為帶子把脈，肯定她沒有懷孕，卻只是胃氣脹。別都同樣確認帶子沒有懷孕，確是消化不良而引致胃氣脹。帶子自責，作勢跑上天台自殺，金香出言遏止家人胡鬧，卻懷疑金家中了閹人詛咒。
第4集
金香曾聽父親說過，當豬公死、鯉魚公反肚、狗公嘔白泡時，便是金家村絕種之時。帶男找肅恭和丹田到一座殘破小碉樓聽命；金淑指要解封妖物，命肅恭和丹田將布拉下，但見布下有李連英雕像和金童玉女神像。金淑指出連英認為金家村是風水地要村民供奉，其父不肯，連英下咒要他們絕子絕孫。金香命肅恭二人燒掉神像；肅恭三子將神像運至田邊廢地，他們不敢燒毀連英神像，更商量離開金家。
豬女和村民掘地準備種番薯時被一尊神像絆倒；多寶和發達發現魚塘有過百條死魚，牛嬸和牛叔的熱狗被雷劈中燒焦而亡，同一時間豬公波球亦死了；金香和帶男不約而同想到詛咒。金昌三女帶弟學成回鄉，羅蟹和賢祖接她回家時天降冰雹。村民聚集祠堂，豬女和村民抬着連英神像到祠堂，金香見狀怒斥肅恭，肅恭回應大雨無法燒像只好埋掉。村民認為村中發生的事，應驗當年詛咒。金香斥責妖言惑眾，這時帶弟認同詛咒是用來騙無知愚民，勸大家勿過於迷信。丹田研究死魚，懷疑鯉魚是遭人毒殺。
帶弟送家中各人禮物，獨欠多寶；多寶生氣走進書房，看見肅恭三子偷寶物而大叫，晉昇拿着的漢白玉筆座應聲打爛。多寶揭發三子偷東西，但三子拒認，反誣衊多寶拿起筆座擲向他們。金昌返回書房時見多寶拿起他的寶貝相機，因怕多寶打爛相機，趁多寶不經意按着快門，騙多寶相機攝已了他的魂魄。多寶大驚，大芝走入發覺多寶發燒。丹田為多寶把脈，懷疑他患天花，大芝卻認定是閹人詛咒。大力帶着肅恭三子走向馬房，卻聞到一陣燒焦味道，四人分散找尋氣味，肅恭發現帶弟在吸煙；帶弟為掩飾抽煙，扮作夢遊。
肅恭三人將偷來的寶物藏在牆後，認為神不知鬼不覺。肅恭認為有人利用連英詛咒陷害金香，而金家對他們不薄，應該給予提點。金香在房中計數，突然有一團紙從窗外擲入，字條內容要她提防仇人。帶男從鄉公所剛借了人口戶籍冊，大力這時報告牛叔和其他村民要搬走；肅恭三人準備帶走賊贓逃離時被小鳳攔阻。金香和帶男認出肅恭的字跡，知道是他通風報訊，並要他說出解難辦法，肅恭認為首要拆解的是絕種危機。金香於是召集村民到祠堂開會，倡議女子凡三十歲就必要成親，為金家村開枝散葉，而除了在本村為女子招親外，更要推廣至其他省縣鄉，村民都贊成方案。大富突然走出，指出金香剛好三十歲……
第5集
大富指金香已到三十之齡，應身先士卒嫁人；金香本欲說為全村福祉而遲些嫁人，因不便開口說清，因而找肅恭替她表明原意，怎料肅恭信口雌黃，指金香會立即嫁人。金香無奈，只好決定三日後在村口擺酒招親。肅恭認為最終無人向金香提親，金香於是與肅恭打賭，若無人招親時便還肅恭自由身。大芝見金昌，順勢將粥交予金昌餵多寶；金昌經過神樓，聽到金香祈求全村福祉，不禁想起十年前的事。
金昌知道金香不想隨便嫁人，於是向家人透露，曾遇算命師指他有兩子，賢慧明白金昌意思，指罵金昌找藉口納妾，而三個女兒亦對此不贊成。金昌不得家人諒解，便向肅恭和丹田傾訴。肅恭即奉承金昌，指他恰似恭親王，金家有他在才不致倒下，使金昌釋懷。丹田在魚塘撈到一個藥水樽，懷疑這與死魚有關。肅恭和丹田趁大力不在，將偷來的寶物拿去當舖，卻見到別都為救兒子而典當寶貝，二人即將典當的錢慷慨贈予別都。肅恭取出藥水樽，請別都查探這樽用來盛載哪一種藥物。晉昇和小鳳在招親報名處守候，未見有人報名，金香為肅恭料事如神生氣。
金香守諾言還肅恭自由身，肅恭獻計要金家女子放下身段，做女子該做的事。這時添、丁捧着三子偷來的財物遞到金香面前，金香即要捉他們到派出所。四子害怕，掉頭便逃，他們慌不擇路，一路向山上跑。別都碰到金香，告知丹田和肅恭他們四個是拯救金家的好人。
四子跑到龍頭山腰，大力和發達已追至，肅恭犧牲自己，一人頂着追兵。金香追至，向肅恭解釋龍頭山有野熊出沒，並準備派人入山拯救三人。丹田等人被野熊追捕，各人拼命逃離龍頭山。肅恭向金香分析，指她嫁人是虛招，終極目標是吸引其他女人結婚生子，繁衍人丁；金香見肅恭有謀略，故提升他為師爺，日後為她出謀獻計，並對他們三人偷古玩一事既往不咎。
別都已查到藥水樽的由來，肅恭亦對此案有了眉目。小鳳發現賢慧身上沾有狗毛，賢慧謂她曾去祝賀大富添丁。金香和肅恭不約而同想到這案的兇手。這時金香率眾到徐家祝賀，賢慧對大富指曾跟他講過閹人詛咒的事，卻想不到他陷她不義。大富呼冤，卻無從辯白引至咳嗽，拿咳藥水止咳。丹田將拾到的藥水樽與大富的藥水樽作對比，果然一模一樣，金香由此指證大富是毒魚殺豬的兇手。大富像受了受屈，發誓要金家雞犬不寧。金家村口後來出現招親長龍，金香更大派福袋，其他女眷對報名男士殷勤服侍，而帶男也換了一身女裝，明艷照人。
第6集
金家女人個個心高氣傲，小鳳要改變她們形象，以吸引更多男士報名提親；金香看過一班招親者，但沒有一個合心意，於是晉昇引見風度翩翩的高軍而至。
金香見他精通中英文，又是武館教頭，頗合心意，於是跟高軍簽定虛龍假鳳保密合同。帶男換上女服後渾身不自在，更被一男子騷擾，一怒之下打了那男子一頓，更拂袖而去。小鳳追到橫巷，帶男衝出，要搶去小鳳的衣服。二人拉扯著，被人誤會在幹苟且之事，更向他們淋水。二人跑至溪邊，帶男終換了小鳳的男裝，感到一身舒服，二人在溪邊嬉水。
高軍找到報紙刊載帶弟穿着性感在舞廳表演魔術，晉昇更知道帶弟曾看中一名九流詩人白浪。在回金家途中，晉昇遇到牛女，而熱狗在旁相伴，牠頸上更繫了一粒珍珠。晉昇請牛女和熱狗吃朱古力，趁機取走牠的珍珠，卻給經過的丹田看到。
肅恭三人等晉昇回來，規勸他不要對女人動心，肅恭看到他手上拿着一顆上等貢品珍珠，晉昇稱是牛女在家前院拾到的。別都未能治好多寶天花，丹田亦對自己沒信心，不敢醫治多寶，寧願打電報去找北平的中醫。
金香跟肅恭研究殺豬毒魚一案，想起當日到大富家祝賀時，看到他的表情，已感覺他被冤枉，所以覺得他不是兇手。肅恭拿出晉昇的珍珠，金香一看便知道誰是珍珠主人。金家在校場前舉行金香招親大會，高軍和數十名參加者，進行一連串的文試武鬥，最後選出高軍和尤條文等人進入四強。金香再宣布翌日舉行群毆，勝出者便是她的乘龍快婿。晚上，金昌拉振西鬼鬼祟祟走入廚房，自言花了很多錢才買到了馬勃散，並送給振西。
早上，大家正在吃早餐，金昌用眼神試探知振西有沒有服用馬勃散，振西卻沒有表明。金香催促大家快吃早點，這時工人分派各人一碗加了好味素的白粥，各人聽見是由死豬提煉而成，因此都不感興趣，獨是金香和肅恭大讚好味。
群毆比試開始，初時高軍佔有優勢，但條文三人合力進攻，出其不意向高軍施放毒針，高軍終被條文擊中暈倒。條文得勝時不忘多謝契爺大富。金香醒悟，得知是大富收賣條文參賽。後丹田從高軍身上找到麻醉針。金香突然渾身感灼熱，急急騎馬離開；同樣肅恭亦全身火燙，他走入龍頭山山洞找到金香。二人這時仍火燙冒汗，肅恭懷疑吃了春藥……
第7集
金香和肅恭同吃了馬勃散發作，肅恭仍清醒因而一掌推開金香，令她躺在地上不能動彈。肅恭欲扶起金香卻誤踢石頭，跌在金香身上。金昌來到，見他們衣衫不整，懷疑他們在鬼混。祠堂內，金香要面對福祿壽全四大長老。丹田三人趁金家所有人聚集祠堂，即到柴房救肅恭，卻被大力和發達發現，把他們四人捉到祠堂。肅恭表明與金香光明磊落，金香乘機虛構她十年前已在北平認識肅恭，後來成為戀人，卻因階級有別，肅恭捨她而去。
金淑認為在這個新時代，只要金香和肅恭真心相愛，好應讓他們擇吉成親。因失信村民，金香甘願受罰退位讓賢。肅恭向金香要求嫁妝，還丹田和晉昇自由身，兼送醫館，以及七百大洋作聘禮，金香答允。肅恭將醫館交由精通醫理的丹田主理，他們則繼續追查落藥者的事。對於推選當家之事，金淑要考慮三天。多寶不肯吃藥，遭大芝打至嚎哭，肅恭自願餵多寶吃藥。金昌害怕馬勃散一事被識破，着振西送錢予羅拔臣遠走高飛，免除後患。
肅恭送了醫館給丹田，讓晉昇與小鳳協助打理，但丹田拒絕醫治多寶。經肅恭勸解，丹田想起當年肅恭患天花，他懇求孫御醫幫忙，孫御醫教他用「兔皮療碗豆瘡方」醫好肅恭。擺着金福隆未來掌匙人姿態，金昌意氣風發，各人不忘巴結奉承。振西把錢給羅拔臣着他離開金家村，而晉昇原來一直從後跟蹤；晉昇返回金家村又見帶弟吸煙，晉昇識穿帶弟假扮夢遊。晉昇說出所知道帶弟的一切，帶弟不解，晉昇卻指出上海報紙已刊載她的醜聞，帶弟怕金昌知道她的事，故此願意與晉昇交換條件。
金香為婚事忙至食慾不振，對安嬸所煮的大堆菜餚毫無胃口。金香看見金淑愁眉苦臉，又見桌上擺滿糖水，得知原來大芝等人做了各式各樣的甜品巴結金淑，目的志在金淑讓她們的至愛做當家。在祠堂裏，金淑逐個品評各個有機會入選的候選人，而最後只剩下金昌和多寶二人。在二選一之下，金淑屬意金昌，並將鎖匙交予金昌。金昌當選當家後大為感動，肅恭舉手反對，更取出馬勃散，金昌看見不禁大吃一驚。丹田指馬勃散即是春藥，金香說她和肅恭吃過馬勃散後險做出醜事。晉昇帶羅拔臣來到，指人證物證俱在，金昌沒法抵賴。
第8集
晉昇帶羅拔臣至，拔臣指是金昌向他買馬勃散。金昌指以為馬勃散是生仔藥，買來送給振西吃，但陰差陽錯振西誤將馬勃散與好味素掉亂，才讓金香和肅恭吃了。肅恭只得將錯就錯，繼續做戲，更謂與金香有情人終成眷屬。金昌出錯免除當家之職，大芝終得償所願，手執當家大鎖匙。金昌面對三個女兒的抱怨，心內也極難受，尤其是失去金家大鎖匙。大芝帶多寶到神樓感謝神恩，大芝即賞多寶一袋銀元。
多寶經過魚塘，見丹田在清理魚塘垃圾，走近丹田，欲推他下魚塘，卻被小鳳和晉昇眼明手快抱起他。小鳳發現金香近日掉了不少頭髮，肅恭也擔心金香身體有毛病。多寶找四子陪他踢波，四人乘機將他的錢分了。
帶弟在後山等晉昇，但發現他沒帶來要取回的報紙，於是生氣離去。帶弟憂心忡忡，怕事件被父母得知，倒頭睡在床上，卻發現晉昇在床上以大被幪頭。帶弟不要再受晉昇玩弄，於是將衫裙脫下威脅指控他強暴她，晉昇由此再不敢戲弄帶弟。大芝召集各人到米舖開會，她要各人提出意見讓金福隆賺更多錢，但大芝其實早已有全盤計劃。
金昌和帶男不和，飲茶時分開兩張桌坐著。小鳳勸帶男和金昌團結，金昌和帶男各自表述，卻都要與大芝對抗。金昌離開茶樓，與賢祖到新開張的澡堂推拿。這時一名顧客不滿黃蓮手藝，因此澡堂老闆要炒黃蓮。金昌義氣上身，指定黃蓮全身推拿。黃蓮向金昌道出祖父患病，她外出打工賺取藥費。
黃蓮在街售賣火柴，遇着兩名收保護費的惡漢，帶男瀟灑將惡漢打走。黃蓮多謝帶男相救，帶男知道黃蓮身世可憐，特意幫她買火柴，又送她回家。帶男羨慕她爺孫感情要好，黃蓮安慰帶男，並祝願她父女早日和好。大芝催逼各人交出違規人員名單，各人抗拒，採取不合作態度。
一直沉默的金昌突然發言，身先士卒，檢舉羅蟹掃米碌換錢，於是大芝要羅蟹停職接受調查。帶男氣父親賣友求榮，要金香返回米舖主持。肅恭帶金香到醫館，經丹田把過脈，證實金香消化不良導致食慾不振，更斷言若她不再吃東西，七日內必會死去。
肅恭決為金香下廚，煮出金香愛吃的菜式；四子見金香大啖咀嚼，以為金香會把菜餚吞下去，但金香還是將菜吐了出來。晉昇向村民派發紅燈籠時，忽見發達帶着正義一同返回金家，打探下才知道正義是金家遠房親戚，而今次是來喝喜酒。賢慧帶肅恭到大廳見各親戚，卻忽聞正義的聲音……
