公務員問責︱楊何蓓茵稱「唔做唔錯」文化不存在 認現行評核寬鬆：僅僅合格不應獲增薪點︱Yahoo

楊何蓓茵強承認現行評核過於寬鬆，僅僅合格的員工不應獲增薪點。 (Photo by Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】立法會今日（29 日）舉行舉行會議討論《施政報告》提出的「部門首長制任制」及公務員評核制度改革。多名議員關注公務員個案調查時間過長、退休後追究責任機制，以及「自動跳 point」增薪點制度過於寬鬆等問題。公務員事務局局長楊何蓓茵強調，新制度可加快調查進度並落實層層問責，同時承認現行評核過於寬鬆，僅僅合格的員工不應獲增薪點。

民建聯何俊賢

有個案調查長達 9 年

民建聯何俊賢指，部分公務員個案調查需時多年，有個案長達 9 年，被調查者最終退休仍能領取長俸，質疑有否機制在退休後繼續追究相關責任。

楊何蓓茵回應稱，新制度透過常設的公務員敘用委員會處理調查，能加快進度，避免個案拖延多年。委員會熟悉公務員日常工作，並可納入專家及涉事人員協助，令調查更高效。

至於退休後追責問題，楊何蓓茵解釋，退休保障並非獎勵，而是法律或合約框架下的既定安排。若退休公務員被法院裁定觸犯與公職有關的嚴重罪行，包括貪污罪行、防止賄賂條例所列罪行或危害國家安全罪，並經行政長官認定對香港造成嚴重損害，政府可取消、暫停或扣減其退休金；若屬公積金條款，當局亦可透過民事方式追討。

公務員事務局局長楊何蓓茵

楊何蓓茵：公務員「唔做就係錯，少做都係錯」

狄志遠指，新責任制可能增加指標要求，或令部分公務員擔心「多做多錯」，導致「少做少錯」的文化未能改變。楊何蓓茵表示，在公務員隊伍內並不存在「唔做唔錯」，因為「唔做就係錯，少做都係錯」。她解釋，目前已設有多重監察機制，包括申訴專員、審計署等，若有部門或公務員怠於履職，都會被揭發錯誤。

楊何蓓茵進一步表示，新的部門首長責任制要強調層層問責。部門首長必須為整體表現負責，同時應要求下屬妥善履行管理和職責；若任何一層出現問題，相關人員須向上級交代，最終由部門首長承擔責任。

實政圓桌議員田北辰

楊何蓓茵：掹掹緊合格唔應該有增薪點

實政圓桌議員田北辰指，政府會否改革公務員自動「增薪點」制度，舉例指部分員工「Hea 做」、「問一句答一句」，質疑這類員工是否仍可獲增薪點。

楊何蓓茵指，增薪點應與工作表現掛鈎，若員工表現欠佳，不應獲得增薪點，上司需認真評估及確認下屬是否有資格「跳 point」。她坦言，現行評核制度過份寬鬆，僅僅達到合格水平的公務員不應獲好評級及增薪點，「只係掹掹緊合格，就唔應該有增薪點」。