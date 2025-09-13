楊何蓓茵與參加政務職系暑期實習計劃的大專學生見面交流。(楊何蓓茵IG)

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，公務員學位職系招聘，歡迎明年或後年畢業大學生申請。而政府亦會在下星期起到各大院校的政府招聘展覽中與大學生交流及介紹政府的職位。

楊何蓓茵在社交平台上表示，本年度的公務員聯合招聘在今日（13日）展開，涵蓋5個公務員學位職系，截止申請日期為10月3日。合資格的申請人會獲安排參加於11月29日在本港舉行的聯合招聘考試。她表示下周開始，政府不同的政策局及部門代表會走入校園，在由各間大學舉辦的政府職位招聘展覽中，與大學生溝通、交流及互動，讓他們了解職位的職責範疇和發展方向。

廣告 廣告

公務員事務局行政主任招聘大使團隊。(楊何蓓茵IG)

楊何表示公務員事務局已準備就緒，除了一如既往以多元方式進行招聘的宣傳工作，行政主任職系的「行政主任招聘大使」（EO招聘大使），今年擴大團隊至25人，當中有6成共15人是新加入，並首次有來自內地大學畢業人員成為招聘大使。

聯合招聘今日起接受申請，所有符合相關入職條件的香港特別行政區永久性居民均可投考，並歡迎2026年或2027年畢業的大學生提交申請。楊何呼籲有志服務社會的人士，把握一年一度的聯合招聘機會。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/公務員學位職系招聘展開-楊何蓓茵歡迎明或後年畢業大學生申請/598759?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral