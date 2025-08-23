公務員飲內地水｜李家超：對物流署把關不力感大為失望 如涉人為疏忽將按機制嚴肅處理｜Yahoo

行政長官李家超今早（23日）回應政府採購樽裝飲用水爭議。他表示，物流署就樽裝水事件把關不力，感到大為失望。

【Yahoo 新聞報道】政府首次採購內地品牌飲用水懷疑被騙，向港島及離島辦公室供應「鑫樂觀音山」的鑫鼎鑫商貿有限公司，涉提供「冒牌水」，董事呂子聰被控欺詐，妻子兼股東保釋候查。行政長官李家超今早（23日）落區後見記者，回應採購樽裝飲用水爭議。他表示，物流署就樽裝水事件把關不力，對此感到大為失望，稱如涉人為疏忽會按公務員管理規則嚴肅處理。

被問事件是否牽涉人為疏忽、有否官員須負責，李家超回應稱，這些問題正正就是審計署要跟進，並查找不足，他相信審計署有專業能力並提交報告。他重申其宗旨是盡快釐清事實，改善制度，填補漏洞，如人員有錯失就按管理規則公平處理。

政府已終止所有與鑫鼎鑫商貿有限公司（鑫鼎鑫）負責人有關聯的合約，惟早前已就漂白粉及漂白水合約，支付逾 76 萬。

李家超表示，非常關注事件，指物流署把關不力，雖然中標公司提供虛假資料，但事情發生在每日採購的專職部門，形容「大為失望」。他指出，要盡快查找不足，改善制度和程序上的任何漏洞，防止再發生。他說，如果牽涉人為因素，包括疏忽，會按公務員有關管理規則，嚴肅公正處理。他認為，現時財庫局局長採取的三重行動正確，請審計署查找不足是適當的，形容審計署專業和獨立，有公信力，可增加社會信心。他又指，終止有關公司的合約是正確決定，可保障政府和社會利益。

他表示，當收到審計署報告之後，要立即審視提出的問題和建議，改善程序並填補制度漏洞，如有人員錯失，要依規則公正處理。此外，他認為工作小組要盡快完成檢討工作，要做到強化採購管理制度，明確訂明盡職審查的要求、標準、涵蓋範圍，提高人員的洞察力和警覺性，工作小組要就這幾方面提出建議，包括能力培訓，識別造假的基本知識，提高有關認識等。此外，他認為要將提升盡職審查的能力方案，擴展至其他政府涉及審批款項的工作範圍。