公司非法填埋萬噸工業危險廢物 調查組核查檢測環境

【on.cc東網專訊】內地近期計劃用3年時間，集中開展嚴打嚴查全國非法傾倒處置固體廢物專項整治行動，青海省海西州大柴旦近日有公司被舉報非法填埋萬噸工業危險廢物，危害生態環境。海西州政府周五（19日）宣布成立調查組到現場核查，調派化工專業人員進行環境檢測，後續將按結果處理。

內媒周五報道，青海柴達木興華鋰鹽有限公司被舉報非法掩埋大量工業危險廢物，上級部門責令整改後，企業突然將大量已偷埋的危廢物品挖出並易地填埋，對生態環境造成二次傷害。而填埋地點距離柴達木盆地北緣重要的生態屏障「大柴旦湖」直線僅數公里，可能極易擴大地下水污染，並通過地下徑流進入湖體，由此可能引發大柴旦湖生態惡化。

公司有內部人士透露，該企業每年產生大量危廢，這些危廢本應按規定及時委託有資質的危廢經營單位處置，但為了節省費用，公司從建成投產至2023年，採取在廠區附近簡單填埋方式，擅自違法處理了大量危廢。大柴旦行委生態環境局局長李永超表示，曾發現大柴旦湖附近存在一些危廢處理不規範的情況，但都比較輕微，多數已當場要求他們進行整改，並沒有發現重大違法違規處置行為。

