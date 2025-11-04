公屋輪候冊上仍有11萬宗申請 何永賢稱比5年前已減25%

【on.cc東網專訊】輪候公屋人士眾多，政府需想辦法提速提效多建公屋。房屋局與房委會一連4日舉辦「共築．智能峰會」，房屋局局長何永賢今日（4日）出席活動時表示，目前公屋輪候冊上有11萬宗申請，與5年前比較已縮減25%，但仍有很多人正在輪候，政府目前正加快興建不同類型房屋，包括過渡性房屋及簡約公屋。

何永賢表示，現屆政府投入大量資源興建簡約公屋，目前有13個簡約公屋項目，目標可為有需要人士提供3萬個單位，而牛頭角彩興路項目由動工至首戶家庭入伙，只花約一年半時間，可見時間之快。連同新建公屋，加上北部都會區未來5年將有約6萬伙落成，預計未來10年內將會有約14.4萬個單位落成，相信有足夠房屋供應以解決本港房屋困局。

何又指，上屆政府推出的過渡屋項目，目標要興建2.1萬伙，目前已建成約1.84萬伙供有需要人士居住，過渡屋有助改善長者和基層家庭的居住環境，也會為他們提供不同服務。

今次「共築．智能峰會」以「智能助建屋、共築展未來」為主題，邀請全球超過15個不同國家和城市的公共房屋領域專家、學者和業界領袖來港參與。峰會首兩日將進行專題研討會，其後兩日參加者將在珠海和香港進行實地考察。

