公民記者張展曾揭武漢新冠疫情 出獄後再被控「尋釁滋事」 維權律師江天勇突再被捕｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】曾因報道武漢新冠疫情入獄的中國公民記者張展，因繼續聲援維權人士再被關押逾一年後，有指她二度被控「尋釁滋事」，案件今（19 日）在上海浦東新區人民法院開庭審理。另外，曾參與法輪功案、黑磚窯案等的前人權律師江天勇 2017 年因「煽動顛覆國家政權」罪被判囚兩年，據報昨日向一名被捕者提供法律援助時突然再被捕。

出獄僅3個月再被捕

據專頁「張展關注組」表示，張展去年在出獄僅3個月後，因隻身赴甘肅聲援被捕維權人士張盼成，再次被捕並二度被控「尋釁滋事」，被關押超過一年，案件今日在上海浦東新區法院開庭審理。

42 歲的張展曾是律師，來自陝西省，2015 年開始公開發聲關注人權。2020 年 2 月，新冠疫情爆發初期，張展前往武漢，以視頻和文字記錄當地情況，並在 X、YouTube 及微信發佈。她批評官方以防疫之名限制人民自由，影片累計觀看次數逾 10 萬次，成為少數外界了解武漢封城情況的渠道。

同年 5 月，張展被捕並以「尋釁滋事」罪名判刑四年。服刑期間，她多次以絕食抗議。2021 年，她獲得國際記者組織無國界記者（RSF）頒發的新聞自由勇氣獎。2024 年 5 月出獄後，她疑被長期監控，行動自由亦受限。

江天勇被不明身份人士帶走

2024 年 8 月，她再次被拘留，11 月正式遭起訴「尋釁滋事」。起訴書指控她在 X 及 YouTube 上的發表內容「嚴重損害國家形象」，檢方建議判處四至五年刑期。

另外，維權律師文東海在 X 發文指，長期聲援維權人士的前人權律師江天勇，於 9 月 16 日在湖南長沙被不明身份人士帶走，懷疑他已再度被捕。當天他受另一名維權人士所托，前往長沙與一名被捕留學生家屬會面，提供法律協助。

江天勇早年因維權行動多次遭打壓，2009年被當局注銷律師執業證，2017 年因「煽動顛覆國家政權罪」被判囚兩年，出獄後一直被限制行動自由與受監控。

來源：維權網、the Guardian、文東海律師 X