公營醫療加價｜李夏茵：急症室求診減 12% 未見因無法申請減免不求診︱Yahoo

李夏茵 8 月 1 日起正式出任醫管局行政總裁。

【Yahoo新聞報道】公營醫療收費改革於 1 月 1 日起實施，醫療費用減免機制同時放寬門檻。有市民表示申請減免需提交大量文件，程序繁瑣且需時，醫院管理局行政總裁李夏茵回應指，減免並非福利，而是用作支援有需要的病人，因涉及公帑運用，局方必須審查申請人的入息及資產，強調「公帑要用得其所」，審核需要小心謹慎。

李夏茵在電台節目《政好星期天》表示，改革實施首 8 日，醫管局已批出約 5.5 萬宗醫療費用減免申請，形容數字合乎預期，整體流程運作暢順。她補充，當中約 3.4 萬多宗已完成評核並獲發減免證明書，最長可獲 18 個月減免；另有約 2 萬宗屬「有條件減免」。

需提交馬會戶口、電子錢包等紀錄

對於有申請人不滿需提交多項資產證明，包括馬會投注戶口、電子錢包等紀錄，李夏茵表示，局方需要核實申請人的資產狀況，因為相關資產同樣屬於個人資產。她提到，確有市民把部分資產存放在馬會投注戶口，因此同樣需要納入審核及批核程序。

她指出，局方已盡量簡化申請及加快處理，包括在各聯網設立專隊處理申請，並額外安排 2 隊專隊支援較繁忙聯網，總部人員亦有到前線協助。她表示，現時申請「最多約 10 多分鐘可完成」，又稱暫未見有人因未能申請減免而不求醫或不覆診。

在收費調整後，急症室求診人數較去年同期減少 12%(Photo by Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images)

員工需加班處理文件

收費改革推行後，醫管局轄下醫務社會服務部及社會福利署綜合家庭服務中心前線工作量上升。李夏茵表示，局方已把部分原由社署處理的申請個案分流至醫管局；如病人只有家庭醫學門診覆診期，也可到醫管局申請減免，藉此減輕社署人員壓力。她說，局方會按情況增加人手，亦有負責人員需加班處理文件，但形容目前「士氣好」，前線人員理解收費改革對香港醫療體系的重要性，工作大致正常，審批流程「順暢」。

她亦提到，局方已優化部分申請安排，例如領取長者生活津貼的家庭可免交收入及資產文件。她再次表示，未見有病人因無法申請減免而沒有前往就醫。

急症室求診人數大減 12%

就急症室求診情況，李夏茵表示，在收費調整後，急症室求診人數較去年同期減少 12% ，其中第 5 類非緊急病人減少 18% ，她認為效果符合預期；而「危殆」及「危急」病人數目相若。她又提到，收費改革下，急症室緊急、次緊急及非緊急類別病人收費由 180 元上調至 400 元，現時數據未見有病人因此延誤求診。

在電子服務方面，李夏茵表示，醫管局正發展手機應用程式 HA GO，現時市民可透過 HA GO 的專屬版面估算是否符合減免資格，未來或可直接透過 HA GO 申請減免。她又提醒，HA GO 內亦有求診付費記錄，如年內累計付費接近「全年收費上限」 1 萬元，可申請豁免同一年度其餘收費。她透露，HA GO 將於 3 個季度內推出類似健康管理服務，為病人估算健康風險等。

李夏茵亦提到，收費改革希望引入「共付」概念，相關收入會投入在其他有需要的地方，包括加強對較昂貴藥物的資助，並不希望病人出現「因病致貧」的情況。