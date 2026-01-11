公營醫療加價｜李夏茵：沒見到病人因未獲減免而不看醫生

【Now新聞台】公營醫療元旦起實施新收費，同時推行費用減免機制。醫管局行政總裁李夏茵出席一個電台節目時指，有市民會將部分資產放在投注站戶口裡，會小心審核所有申請。

醫管局行政總裁李夏茵：「減免不是福利，著實是想支援有需要的病人。剛才說過這是公帑來的，我們要很小心謹慎去做，我們都有很多行政工作要做。我們沒有見到病人因為申請不到有條件減免，所以不看醫生，我們真的沒有見到。」

李夏茵又指，公立醫院實施新收費後，首一個星期前往急症室的人減少百分之12，其中第五類非緊急病人下降百分之18，達預期效果。

#要聞