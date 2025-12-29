公營醫療收費首階段調整在元旦起生效。(資料圖片)

新一年將至，違例泊車等20項交通違例事項定額罰款元旦起加價，包括違泊告票由320增至400元，超速駕駛、橫越雙白線等罰款調高至480至1,500元不等。違例吸煙定額罰款同日將倍增至3,000元，法定禁煙區也會擴大至學校、醫院等專用出入口外3米範圍，以及巴士站候車和進入博物館、公眾泳池等隊伍。

另外，公營醫療收費首階段調整亦在元旦起生效，立法會議員陳凱欣指申請醫療費用減免手續繁複，擔心不少長者和家庭不諳申請，認為醫管局須加派專隊協助。立法會議員鄧家彪就擔心公營醫療加價後私營機構會跟隨，無法分流病人。醫管局提醒病人就診前應先參考新收費安排，又說部分輿論討論內容未必完全準確，或令公眾誤解收費改革內容，冀市民盡量參考官方資訊。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/公營醫療收費改革元旦生效-多項交通違例罰款加價/631902?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral