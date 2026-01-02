《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
公營醫療收費改革正式啟動
撰文：醫院管理局
踏入2026新一年，醫院管理局於元旦日起正式啟動公營醫療收費改革各項措施，各間公立醫院首日運作暢順。今天（一月二日）是收費改革推行的首個「上班日」，醫管局會繼續靈活調配人手於各公立醫院不同部門協助有需要的市民，並密切監察實際運作，務求各公立醫院服務維持暢順。
在公營醫療收費改革中引入共付模式的理念，是希望集中珍貴的公共資源用以照顧最有需要的危急病人。新收費安排下，分類為危殆及危急的病人可獲豁免400元急症室收費，希望有助疏導病人及減輕急症室服務壓力。
至於病情較輕微或穩定的病人，於急症室登記及繳付400元費用後，如在接受醫生診症前選擇離開急症室，亦可於登記後的24小時內經流動應用程式「HA Go」或急症室登記處申請退回350元。此舉目的是給予病人多一個選擇，一旦改變主意欲前往私家診所看病，亦能退款，便利他們另作安排。
醫管局主席范鴻齡及行政總裁李夏茵醫生於元旦日巡視急症室，形容系統及流程大致暢順，各間公立醫院沒有出現人龍或擠擁。醫管局除加強人手於各公立醫院前線支援，解答病人對收費改革的疑問外，同時已啟動重大事故控制中心，一旦出現突發情況，能馬上機動處理。醫管局早前亦已舉行多場員工大會及跨部門演練，模擬不同情景，確保公立醫院運作暢順。
各醫院診所除架設易拉架及擺放宣傳單張，展示收費改革措施內容外，亦已加強人手協助市民，包括戴上橙色臂章的病人服務大使，以及專隊職員和義工等，分別派駐門診、藥房和繳費處等地方，專責解答病人的查詢。
我們明白，很多市民亦十分關注醫療費用減免優化措施，以及為合資格病人設立無需經濟審查的每年一萬港元的「全年收費上限」的申請進度及實際運作。為此，醫管局特設專隊，加強人手，於各公立醫院為病人提供協助。對於未有提前申請醫療費用減免的病人，醫院亦會提供清晰指示，協助他們即場申請，假若有特殊情況，病人無法即時處理申請，醫院亦會靈活彈性處理，確保臨床治療程序不受影響。
為確保就診流程暢順，醫管局呼籲市民求診前瀏覽醫管局的官網或流動應用程式「HA Go」，了解新收費表及服務安排。醫管局會適時檢討收費改革成效，未來會繼續加強與病人溝通，包括與地區人士交流，讓公眾更了解新措施細節內容。
公營醫療收費改革資訊：
https://www.ha.org.hk/visitor/ha_visitor_index.asp?Content_ID=281450&Lang=CHIB5&Dimension=100&Parent_ID=10044
其他人也在看
急症室元旦起調整收費 有市民憂夜診更難預約(李昌峻報道)
【Now新聞台】急症室元旦起實施新收費，屬緊急或以下的病人收費400元。有關注病人組織認為會增加家庭醫學門診壓力，即使明年第二季會增加2萬5千個夜診名額，幫助亦不大。 公立醫院元旦起調整收費，急症室分類為危殆及危急病人免費、緊急、次緊急及非緊急的病人，看症收費劃一增加至400元。部分輕症病人或會選擇私家診所，不過晚上不多選擇，以往稱為普通科門診的家庭醫學門診亦有提供夜診服務，有市民擔心日後更難預約。陳女士：「因為那裡(急症室)貴，可能全部走過來這邊等，(預約)會差些，不過他要上班，所以只能這麼夜過來看病。(之後急症室的人過來排會否怕服務時間不夠？)擔心，但無辦法，唯有早些預約。」朱先生：「醫療券在外面看病，他只會給你數粒藥，他不會提供數個月的藥量，看病一次收費數百元，只提供數天藥量，讓人如何(長期)看病，終歸都是要來這裡排，無辦法，看私家醫生又貴，這裡加價，私家都會加價。」醫管局目前有23間家庭醫學診所或綜合中心提供夜診服務，只限平日，最夜到晚上十時。當局2026年第二季會在屯門、天水圍、大埔等需求較大的地區，逐步增加2.5萬個名額。有關注病人組織認為，增加2.5萬個名額對比每年逾50now.com 新聞 ・ 1 天前
中大醫院凌晨零時誕首位元旦男嬰 父母：本身就希望是「大B」 公院迎來五名元旦BB
【Now新聞台】中大醫院迎來首名元旦嬰兒，是父母的首胎。而踏入新一年的首半小時，公立醫院亦有5名嬰兒出生。這個男嬰凌晨零時零分搶閘在中大醫院順產出生，重3.2公斤，是何生何太的首胎，作為新手父母，何太會轉做全職媽媽，全力照顧兒子。何太：「很震撼、很激動，我就在流眼淚，這是我最真實的感動，因為我覺得由懷胎到終於看到他，我人生中考得最好的成績表。」何先生：「第一次是很震撼的，可以全程陪著太太，看到整個過程是震撼的。辛苦太太，女性生寶寶真的不簡單。」他們又指，沒料到兒子會較預產期提早出生。何先生：「因為預產期本身是1月3日，之前經常問有小朋友的朋友，可能『大B』入學會較容易，我們都想是『大B』，剛巧就是元旦出世。」何太：「(希望他)做個有愛的人，善良及勇敢的男孩子。」何生何太指，現時仍在考慮兒子的名字，而中大醫院就祝願小朋友身體健康、快高長大。公立醫院方面，在踏入新一年的首半小時共有5名嬰兒出生。廣華醫院其中一名重2.89公斤男嬰在零時零六分出生，較預產期早兩周來到這個世界，胡生胡太本身已有一子一女，因為喜歡小朋友所以生三個，加上照顧哥哥的經驗，希望孻仔快樂成長就足夠。胡太：「因為哥哥現在六now.com 新聞 ・ 17 小時前
江口洋介2025新作背後野心？ 森高千里婚姻20年恩愛真相！
嘿，日本娛樂圈的鐵漢柔情代表來了！*江口洋介*這位185公分的高個子男星，從80年代壞男孩形象殺出重圍，到現在依舊活躍螢幕前，演什麼像什麼～Japhub日本集合 ・ 1 天前
歐陽妮妮定居內地8個月 無預警返台慶祝
【on.cc東網專訊】台灣藝人歐陽妮妮與張書豪去年正式結婚，2025年1月迎來愛子，升格為幸福爸媽，而於今年4月宣布與寶寶移居內地杭州的夫婦二人，28日卻無預警返台過節，並為兒子舉辦傳統抓周派對，活動上張書豪幾乎全程抱著孩子、細心照料，熟練的動作展現十足奶爸架勢東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
零跑全年交付近60萬輛超額完成 新能源車旺銷 小鵬小米齊達標
內地新能源汽車品牌陸續交出全年銷售成績。按銷售完成率計，零跑汽車（9863.HK）繼續跑出，12月交付6.04萬輛，按年增長42%，全年累計交付59.65萬輛，增1.03倍，超額完成50萬輛的全年目標。至於小鵬汽車（9868.HK）和小米（1810.HK）均超額完成目標。信報財經新聞 ・ 6 小時前
上水生果店遇口罩賊 錢兜藏「機關」保不失(有片)
上水龍琛路一間生果店險遭賊人光顧，一名戴口罩男子趁店員不在，企圖偷去掛在店舖近門口處錢兜內的鈔票。幸店主早設「機關」用夾子夾住鈔票，再用繩繫住夾子與錢兜，令賊人無功而返。am730 ・ 1 天前
巴菲特退休前最後一年賣股多於買股 現金水位升至歷史新高
「股神」巴菲特在 2025 年末最後一天卸下 60 年的巴郡 (BRK.B) 執行長一職，回顧他在掌舵的最後一年仍堅守一路走來的投資信念：避開昂貴交易、賣股多於買股，並持續擴大公司的現金水位。鉅亨網 ・ 2 小時前
渣馬 2026｜跑步一個月有咩變化？新手必看跑步好處、技巧、裝備及常見問題
想了解跑步一個月身體有什麼變化？本文為跑步新手全面拆解跑步好處、正確姿勢、裝備推薦及恢復技巧，助你安全入門、事半功倍！Yahoo 體育 ・ 7 個月前
元旦嬰兒中大醫院零時零分搶閘出生 公院首小時誕2男3女元旦嬰
踏入2026年，多名嬰兒在元旦日首半個小時內「搶閘」出生。中大醫院一名男嬰零時零分順產出生，重約3.2公斤，是父母的第一胎，亦是該院首名元旦嬰兒。 公立醫院亦迎來5名在今年首半小時出生的元旦嬰兒，包括聯合醫院零時02分出生、重約3公斤的女嬰，廣華醫院就有分別重2.89公斤和3.06公斤的男嬰及女嬰，以及東區醫院重am730 ・ 22 小時前
中生製藥(01177.HK)TDI01「ROCK2抑制劑」特發性肺纖維化Ⅲ期臨床試驗完成首例患者入組
中國生物製藥(01177.HK)公布，集團自主研發的TDI01「ROCK2抑制劑」用於治療特發性肺纖維化(IPF)的Ⅲ期臨床試驗，已完成首例患者入組，是全球首個進入IPF Ⅲ期臨床的ROCK2高選擇性抑制劑。 TDI01是一款通過結構創新實現高選擇性的ROCK2激酶抑制劑，可精準作用於血管分泌系統這一調控血管滲漏、纖維化、炎症及免疫紊亂的核心樞紐，多維度干預IPF的複雜發病機制。 TDI01為國家「十三五」重大新藥創製品種，除IPF適應症，TDI01也在同步開發慢性移植物抗宿主病(cGVHD)適應症，並於今年6月被中國國家藥品監督管理局藥品審評中心(CDE)納入突破性治療藥物程序(BTD)，用於治療既往經過1線不超過5線系統治療的中重度cGVHD。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
據報藥廠明年將提高350種藥品美國售價 平均加幅為4%
據醫療保健研究公司3 Axis Advisors數據顯示，即使面對美國政府施壓要求降價，但製藥商計劃提高至少350種品牌藥物在美國的價格，其中包括新冠病毒疫苗、呼吸道合胞病毒疫苗、帶狀皰疹疫苗以及重磅癌症治療藥物Ibrance。 研究指，2026年藥品價格上漲的數量較去年同期增加，當時藥廠公布超過250種藥品的加價計劃；今年藥品價格上漲的中位數約4%，與去年持平。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
銅鑼灣美籍女子涉竊行李箱 店主街頭制服 大叫「嚟香港偷嘢，仲打我！」(有片)
新年首日，銅鑼灣鬧市發生襲擊及盜竊事件。警方於周四(1日)下午3時34分接獲途人報案，指渣甸坊3號蓮福商業大廈外有本地女子與外籍女子激烈爭執並大打出手。警員迅速到場調查，警方到場後以涉嫌「店舖盜竊」及「普通襲擊」拘捕該名53歲美國籍女子。案件正進一步調查中。 店主截停遭反抗受傷 有消息指，銅鑼灣恩平中心一間am730 ・ 11 小時前
李日朗與家人相繼罹癌 獨自入院感孤立無援：獨自硬扛的時候，有多難
現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》令人關注，及後與蔣雅文（Mandy）以情侶檔形式發展，不過發展平平。2010年與唱片公司完約後，選擇北上內地發展。近年佢淡出娛樂圈，任職國際塑顏術教師，擁有自己嘅店舖，親自為顧客進行小顏術之外，亦有收徒弟。較早前佢拍片正式宣布退出娛樂圈，依然活躍於社交平台嘅佢，不時拍片與網民互動。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 完整名單 ｜張天賦馮允謙齊奪3獎成大贏家 鄧麗欣相隔23年躍登我最喜愛女歌手 姜濤缺席仍擸2獎
《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》喺今晚假亞洲國際博覽館舉行，喺頒獎禮嘅上半場，大會率先頒發專業十大獎項，而Gareth T.不負眾望，憑〈用背脊唱情歌〉勇奪至尊歌曲大獎。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
「御用丫鬟」陳思齊自嘲係大齡剩女 求姻緣公開擇偶條件惹熱議
陳思齊2020年參加香港小姐競選入行，加入TVB後參演多套古裝劇，由於多被安排扮演丫鬟及婢女角色，因而成為「御用丫鬟」。2013年，陳思齊約滿TVB離巢，於近年表示自己有年齡焦慮，直言年紀漸大，再冇角色適合自己，決定離開娛樂圈，轉型成音樂治療及香薰按摩師，又擺攤賣雞腳，加入前TVB小生蔡淇俊直播團隊。感情狀況方面，陳思齊感情生活一直空白，曾自嘲係擺到過晒期嘅大齡剩女，又坦言自己想嫁個有錢人，而且越有錢越好。近日，陳思齊於社交平台分享北上拜神求姻緣嘅影片，以及公開擇偶條件；不過，其擇偶條件惹唔少網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
拆解藥房龍豐靠借貸擴張隱憂 招股書披露欠銀行7.5億 3年流動淨負債
本港藥妝零售商龍豐集團早前申請在港上市，據其初步招股文件顯示，過去3年受疫情及通關後消費模式轉變的夾擊下，龍豐仍選擇逆市大舉擴張，分店由2022年的14間，倍增至29間，帶動期內收入複合年增長率高達50%。惟龍豐高增長背後卻是靠銀行貸款，甚至銀行透支（overdrafts）來推動，每年被歸類為流動負債的貸款額逾7億元，手頭現金卻只有數千萬元，故公司已連續3年錄得流動淨負債，負債比率更達3、4位數，對上市連鎖零售商而言非常罕見。信報財經新聞 ・ 6 小時前
太太57歲喜得麟兒 古巨基曾摸頂入市後轉趨保守 西半山3000呎豪宅以租代買
古巨基公布再做爸爸，57歲太太誕下麟兒。回顧其多年物業投資經歷，曾於樓市高位入市蝕讓後轉趨保守，自住西半山3000呎豪宅以租代買，以穩健為先。Yahoo 地產 ・ 2 小時前
觀濱少女被掌摑飛踢疑遭暴力欺凌 近百青年圍觀兼拍片起哄 (多圖)
除夕夜不少市民相約三五知己外出慶祝，喜迎新一年來臨。近年成為「Gen Z聖地」、俗稱為「觀濱」的觀塘海濱公園，甫踏入2026年便上演懷疑少女暴力欺凌另一少女的場面。網上流傳多條影片，顯示一名身穿露肩白色毛衣和短裙的少女，眾目睽睽下以粗口怒罵、掌摑和飛踢另一名同樣穿白色衣服和短裙的少女。圍觀者除在掌摑一刻起哄，亦紛紛取起am730 ・ 16 小時前
周街貼「JACE憑咩開紅館」！陳凱詠被質疑谷飛 斗膽問蔡依林借蛇
【on.cc東網專訊】歌手陳凱詠（JACE）於2023年約滿環球後，成為獨立歌手，而她將於今年2月18、19日在紅館處女開唱，門票原定於去年11月28日公開發售，因應大埔宏福苑火災，延至上月19日開售。門票開售近兩星期，有網民指陳凱詠演唱會門票滯銷，雖未知是否與東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
誤指白頭鷹遭風力發電機害死 川普貼以色列照片遭打臉
（法新社華盛頓31日電） 美國總統川普（Donald Trump）年終在社群媒體發文，將一項他長期以來的心頭大患——風力發電機，歸咎於「殺害美國象徵性鳥類白頭海鵰」。法新社查閱該貼文，川普在一張聚焦於風力發電機下方岩地上一隻大鳥的放大照片下寫道：「風車正在殺死我們所有美麗的白頭海鵰！」法新社 ・ 15 小時前