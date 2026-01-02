公營醫療收費改革正式啟動

撰文：醫院管理局

踏入2026新一年，醫院管理局於元旦日起正式啟動公營醫療收費改革各項措施，各間公立醫院首日運作暢順。今天（一月二日）是收費改革推行的首個「上班日」，醫管局會繼續靈活調配人手於各公立醫院不同部門協助有需要的市民，並密切監察實際運作，務求各公立醫院服務維持暢順。

在公營醫療收費改革中引入共付模式的理念，是希望集中珍貴的公共資源用以照顧最有需要的危急病人。新收費安排下，分類為危殆及危急的病人可獲豁免400元急症室收費，希望有助疏導病人及減輕急症室服務壓力。

至於病情較輕微或穩定的病人，於急症室登記及繳付400元費用後，如在接受醫生診症前選擇離開急症室，亦可於登記後的24小時內經流動應用程式「HA Go」或急症室登記處申請退回350元。此舉目的是給予病人多一個選擇，一旦改變主意欲前往私家診所看病，亦能退款，便利他們另作安排。

醫管局主席范鴻齡及行政總裁李夏茵醫生於元旦日巡視急症室，形容系統及流程大致暢順，各間公立醫院沒有出現人龍或擠擁。醫管局除加強人手於各公立醫院前線支援，解答病人對收費改革的疑問外，同時已啟動重大事故控制中心，一旦出現突發情況，能馬上機動處理。醫管局早前亦已舉行多場員工大會及跨部門演練，模擬不同情景，確保公立醫院運作暢順。

各醫院診所除架設易拉架及擺放宣傳單張，展示收費改革措施內容外，亦已加強人手協助市民，包括戴上橙色臂章的病人服務大使，以及專隊職員和義工等，分別派駐門診、藥房和繳費處等地方，專責解答病人的查詢。

我們明白，很多市民亦十分關注醫療費用減免優化措施，以及為合資格病人設立無需經濟審查的每年一萬港元的「全年收費上限」的申請進度及實際運作。為此，醫管局特設專隊，加強人手，於各公立醫院為病人提供協助。對於未有提前申請醫療費用減免的病人，醫院亦會提供清晰指示，協助他們即場申請，假若有特殊情況，病人無法即時處理申請，醫院亦會靈活彈性處理，確保臨床治療程序不受影響。

為確保就診流程暢順，醫管局呼籲市民求診前瀏覽醫管局的官網或流動應用程式「HA Go」，了解新收費表及服務安排。醫管局會適時檢討收費改革成效，未來會繼續加強與病人溝通，包括與地區人士交流，讓公眾更了解新措施細節內容。

公營醫療收費改革資訊：

https://www.ha.org.hk/visitor/ha_visitor_index.asp?Content_ID=281450&Lang=CHIB5&Dimension=100&Parent_ID=10044