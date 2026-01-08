公營醫療收費改革｜各聯網申請費用減免機制做法不一 部分熱線無人接聽(李昌峻報道)

【Now新聞台】公營醫療收費改革設減免機制供合資格市民申請，本台記者向各聯網熱線查詢，發現申請做法不一，而部分熱線要經多次轉駁或無人接聽。

公營醫療收費改革元旦開始，市民可以申請費用減免。在屯門醫院，有病人到櫃檯查詢及登記。

葉太：「20分鐘左右，都很快。登記姓名、身份證號碼，預約了二月回來交文件，確認有沒有資產超過上限。開初是很混亂，開初又叫你去會堂，又叫你那裡是麻煩一點，但解釋清楚後都是來醫院快點。」

醫管局亦在各聯網設立查詢熱線，本台記者嘗試以病人家屬身份致電查詢如何申請費用減免。新界東醫院聯網熱線接聽的是繳費處，但仍會解答減免查詢。

新界東醫院聯網熱線：「沒有網上預約，全部都要提早過來。由今年到現在，全部都要等4至5小時，因為有太多病人。(一日有多少個籌？)社工盡量做，因為社工都不想限制。」

記者再向九龍中聯網熱線查詢，職員建議記者聯絡相關醫院。

九龍中醫院聯網熱線：「不如我給廣華醫院那邊，就醫療費用查詢熱線給你致電那邊，查詢如何申請好嗎？」

但提供的電話號碼是接駁到廣華醫院的專科門診，需要再致電總機查詢醫務社會服務部的電話，到第4次通話才打對電話。

廣華醫院醫務社會服務部：「先過來登記，都多人，但你沒辦法遷就、因為你現在開始，個個都來申請時，你沒有辦法遷就哪些時間會少人點。」

九龍西聯網熱線職員表示，各間醫院操作不同，以瑪嘉烈醫院為例，正處理一月及二月覆診病人的申請；而九龍東聯網熱線職員則建議先從網上下載或親身取表格，填寫好再到醫院取籌。至於港島東及港島西聯網熱線職員向記者提供東區及瑪麗醫院醫務社會服務部電話查詢，兩邊都沒有人接聽。

有關注病人的組織表示，申請做法不一造成混亂。

社區組織協會幹事連瑋翹：「有些醫院要求街坊自己填表，有些醫院是準備文件，然後醫務社工會協助填寫，這些差異在街坊之間、病人之間自己都道聽途說。我們有很多個案，可能四、五次都未能申請，仍然在補交文件當中，數個月前的數百元都要解釋從何來。六個月的月結是否需要？是否最後那一個月已經可以？另外譬如某些電子錢包交易，是否要鉅細無遺審視每一宗交易。」

他建議醫管局檢視簡化申請流程及文件要求，例如參考其他計劃，讓病人自行申報收入或資產。

