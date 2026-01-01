范鴻齡(前排右一)、李夏茵(前排右二)等到廣華醫院視察。

公立醫院急症室今日起實施新收費，除危殆和危急病人轉為免費，其餘3類病人收費會由180元增加至400元。醫管局表示，截至凌晨零時50分共向9名「擲界」抵達急症室的病人酌情收取舊費用，另至今有約3.5萬宗醫療費用減免申請完成審批。

轉收費整體運作暢順

涉及一系列收費調整的公營醫療收費改革即日起實施，醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中在一個電台節目稱，醫院在新收費生效前沒有見到有人「衝閘」情況，整體運作暢順，當局亦有派籌，確保午夜前到達但未登記的巿民可酌情收取舊費用。他提到，部分零時後才抵達的病人，到場始記起急症室加價，「啊係喎加咗價」，但他們都有求診需要故沒有即時離開。

未來續加強與病人溝通

蕭粵中指，醫管局已將「服務高峰期退款計劃」恆常化，病人分流後如選擇不輪候並自行離開，可申請退回部分費用。他重申，新收費下整個登記流程無異過往，措施目的是希望調整巿民使用急症室的習慣，病情較輕微和穩定的病人可考慮向家庭醫生或私人醫療機構求診，讓急症室集中資源處理較危急病人。

廣告 廣告

在新措施生效前，公立醫院急症室昨晚11時許開始廣播新收費安排，踏入元旦便有職員舉起收費調整指示牌。醫管局主席范鴻齡、行政總裁李夏茵到廣華醫院視察，李夏茵視察後稱新收費實施後系統和流程暢順，各醫院沒有出現人龍，未來會繼續加強與病人的溝通。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/公營醫療新收費即日起實施-9名急症室病人獲酌情收舊費用/632541?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral