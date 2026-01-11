公立醫院急症室收費調整後，非緊急病人數目較以往減少一成八。(資料圖片／林俊源攝)

公營醫療收費改革實施近半個月，除調整收費亦放寬醫療費用減免門檻。醫管局在新安排首8日共批核約5.5萬宗申請，包括3.4萬宗完成評核及批出醫療費用減免證明書、約2萬宗「有條件減免」。醫管局行政總裁李夏茵稱，已盡量簡化申請程序和加快流程，但強調費用減免並不是福利、醫管局運用的都是公帑，因此有必要審查入息及資產。

有市民資產存馬會戶口

李夏茵在一個電台節目稱，批出5.5萬宗醫療費用減免申請的數字符合預期、流程運作暢順。對於有意見反映申請人需要提交大量證明文件，包括馬會投注戶口、電子錢包等，李夏茵強調醫管局運用的是公帑，減免亦不是福利，而是希望支援有需要病人，亦指出會有市民把資產存放在香港賽馬會投注戶口，因此有需要小心審核。她重申，當局未見有病人因未能申請費用減免而不求醫，「見返啲數字，暫時都唔會見到啲人好似等到好病先嚟。」

廣告 廣告

改革方案亦包括急症室緊急、次緊急及非緊急病人的收費增至400元，危殆、危急改為免費。李夏茵表示，急症室求診人次當中非緊急病人較以往減少一成八、危殆和危急病人數目相若，形容達到預期效果。她又指，改革旨在引入共付概念，認為病人不應因醫療服務資助而不注意健康，下一步會研究如何把改革得到的款項投放在病人身上，包括加強對較昂貴藥物的資助。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1002478/公營醫療費用減免設資產審查-李夏茵稱有必要-並非福利?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral