公營醫療｜公院加價後遺症？基層湧家庭服務中心「撲減免」，致社工前線爆煲：本末倒置礙日常運作。

公營醫療｜隨著公營醫療收費於2026年1月1日正式調整，社會基層的經濟壓力全面浮現。近日，本應處理家庭輔導及支援的社會福利署轄下綜合家庭服務中心（IFSC），意外成為了病人申請醫費減免的「戰場」。大批市民因擔心無法負擔藥費及診金，紛紛轉戰社區中心排隊，令前線社工疲於奔命，引發業界對日常運作受阻的深切憂慮。

隨著公營醫療收費於2026年1月1日正式調整，社會基層的經濟壓力全面浮現。近日，本應處理家庭輔導及支援的社會福利署轄下綜合家庭服務中心（IFSC），意外成為了病人申請醫費減免的「戰場」。大批市民因擔心無法負擔藥費及診金，紛紛轉戰社區中心排隊，令前線社工疲於奔命，引發業界對日常運作受阻的深切憂慮。

清晨六時排隊攞籌，醫院、社署兩頭走。基層老友記：加價加到心慌慌

天水圍一間綜合家庭服務中心，門外清晨已見人龍，不少更是滿面愁容的長者。隨着收費上調，對於依賴津貼過活的基層而言，每一次覆診都成了沉重的負擔。

現場排隊的譚先生無奈表示：

「藥費又要加價，我們這些老年人唯有來到社區（中心）辦理、醫療津貼看病。」

然而，繁瑣的程序令他感到吃力，甚至可能因文件不足而無功而返。另一位馬太則形容過程「勞師動眾」，她指醫院那邊排隊領籌申請減免的情況非常誇張：

「6時多坐在醫院等開診……只有 60 個籌，在那個醫院我們排不到。」

最終，她在醫管局與社署之間奔波，被指派來到家庭服務中心尋求協助。

社工工會憂成「代罪羔羊」，部分單位單日接百宗申請

醫療收費上調的同時，雖然減免門檻放寬，政府預計受惠人數增至 140 萬人，但配套措施似乎未能及時消化海量需求。社會福利署社工總工會主席梁建雄指出，醫院專隊若未能處理大量申請，壓力會全數倒灌至各區的家庭中心。

「有些單位一天有 10 多個，聽說有些單位 50 個，甚至元朗有單位過百個。」

梁建雄對此表示極度憂慮，認為這偏離了分流的原意，擔心這將嚴重影響中心處理家庭輔導等日常運作：

「這幾天做的都是財政原因的個案，本來就不應跌入社署範圍。如果現在一直不阻止這件事發生，我們估計到最後來找我們的病人會比醫院更多。」

醫思小百科：醫療費用減免係咩？點樣先合資格？

收入限額大幅放寬

1人家庭：

收入限額由以往中位數的 50%-75%，放寬至中位數的 150%（約 $15,000 即可申請部分減免，少於 $7,500 則可全額減免）。

2人或以上家庭：

收入限額放寬至家庭住戶每月入息中位數 (100%)。

資產限額改跟「公屋標准」：

資產上限大幅放寬至與「申請公屋資產限額」看齊。例如 1 人家庭若無長者成員，資產上限由約 4.1 萬元增加至 29.1 萬元；若有長者成員，上限更可達 45.9 萬元。

減免期延長、手續簡化：

有效期延長： 最長減免有效期由 12 個月延長至 18 個月。

續期簡化：

18 個月內再次申請，若財政無顯著變化，只需簽署聲明書，無需重新提交經濟文件。

「一人獲批，全家受惠」：

若同住核心家庭成員已有有效的減免證明書，申請人可獲豁免全面評估，直接獲得同等減免。

特定津貼人士可「免交文件」：

74 歲或以下長者生活津貼受助人：1 人家庭可豁免提交資產文件；2 人家庭視乎受助人數，最高可豁免提交收入及資產文件。

趕唔切辦手續？醫管局設「三個月有條件減免」

面對突如其來的申請潮，醫管局強調在調整收費的首階段設有過渡安排，呼籲數月後才覆診的病人無需急於一時湧往申請。

有條件減免：

在 2026 年 1 月至 3 月期間，若病人有即時經濟困難但未能提供足夠文件，可簽署聲明書獲發有效期為 3 個月的「有條件減免」，確保醫療服務不中斷。

注意：領取此臨時減免後，必須在 3 個月內補交文件完成正式評估，否則需補繳所有費用。

截至 2026 年 1 月 5 日，當局已批出約 38,000 宗申請，當中包含約 8,400 宗這類「有條件減免」。專家建議，市民可多利用 HA Go「醫療費用援助一站通」 平台網上上傳文件或進行初步預算，以減少在現場排隊等候的時間。