公益路登台中最強景點 信義房屋揭房市現況

▲公益路商圈以臨路型、中大型的主題餐廳聞名，也是台中自住族群最青睞的居住區域之一。（圖／信義房屋）

[NOWnews今日新聞] 台中市觀光人潮洗牌，交通部觀光署所公布2025年1-8月的台中市觀光景點人潮，公益路商圈以1,516萬的到訪人次摘下冠軍。公益路商圈以臨路型、中大型的主題餐廳聞名，不乏知名老店與餐飲品牌，曾被媒體譽為「台灣的餐飲華爾街」，因發展成熟，生活機能完善，也是台中自住族群最青睞的居住區域之一。在地房市專家指出，公益路的產品以中古電梯社區為主，坪數大、維護狀況良好，居民多為高社經及退休族群，也吸引外地客戶購置作為度假宅。

廣告 廣告

信義房屋中二區協理王聖憲表示，公益路串連西區、南屯兩大行政區，連接台灣大道、文心路等主要幹道，因而發展出臨路的餐飲品牌一條街，沿線還有勤美綠園道、科博館、國美館等知名地標，以及育樂機能相當豐富的七期重劃區，便利的交通、完整的生活條件與成熟的商圈氛圍，使公益路不僅成為遊客造訪的熱門商圈，也始終是台中人青睞的自住區域之一。

信義房屋公益忠明店經理蔡侑臻分析，公益路商圈目前的主力交易產品，以屋齡約在15到25年的中古電梯大樓為主，兩房含車位的物件總價約在1300-1600萬，三房則約1700萬-2200萬元，換算單價約在38-45萬之間，視社區、屋況及格局而有差異。對照新案多為預售階段，預計皆要2-3年才能交屋，且標準品單價已屆60-70萬，四房以上的大坪數產品總價則幾乎突破4000萬的貸款門檻，較為考驗貸款能力。

蔡侑臻指出，公益商圈的中古屋產品因實際使用坪數高、總價相對可控，加上周邊機能發達，成為此區難以取代的主力產品，且西區住戶素質整齊，社區環境維護良好，使這類物件最受自住族群青睞。

蔡侑臻進一步說明，公益路商圈的完整機能，是支撐居住需求的主要條件，也為區域發展帶來動能，隨著途經台灣大道的捷運藍線已動工，公益路被普遍認為是未來受惠區段之一。區域內有大新國小、大業國中等知名學區、醫療、文化資源齊備，對於重視居住品質的自住族群相當具吸引力；觀光資源也吸引不少外地客，慕名遷居來此或購置作為度假宅，成為公益路房市需求始終穩定的因素之一 。

王聖憲總結，台中市近年發展快速，公益路商圈以主題性餐飲聚落的機能，展現觀光上的強大實力，同時也是台中市最重要的居住生活圈之一，顯現出台中市區多元且永續發展的樣貌，隨著交通建設推進與商圈發展，可望持續為台中市帶來持續的居住與發展動能。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

房市／信義企業集團6傑！獲臺北市商業會「服務優良人員」獎肯定

房市／輝達總部落腳北士科定案 啟動第一圈卡位潮

房市／展現策展深度 信義企業集團奪亞太永續會展雙獎