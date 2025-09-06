【動物專訊】有讀者向本報提供影片，指前日（9月4日）下午4時52分在中環德忌利士街目擊一名男子驅趕行人路上的白鴿，包括以水壼向白鴿噴水，目擊者更指對方曾用掃帚攻擊白鴿，但他當時沒有拍攝到該畫面。他懷疑對方的做法是虐待動物，會報警跟進。

該目擊者提供的影片，顯示該男子在行人路邊行邊向地上的白鴿噴水，嚇得多隻白鴿飛走躲避。目擊者又指該男子又以掃帚掃地，更用掃帚打走還在行人路上的白鴿，不過他並沒有拍攝到該畫面。

白鴿是香港常見社區動物，一直和人類共用街道，政府有法例禁止市民餵白鴿，但沒有禁止白鴿在街道出沒，而且該行人道屬公眾地方，應不屬於私人管理的範圍，暫未知道該男子是按什麼權限作出驅趕白鴿的行動。

根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人如殘酷地打、踢、惡待或過度驅趕任何動物，或殘酷地將動物驚嚇，即屬違法，最高可罰款20萬元和監禁3年。

The post 公眾地方不准鴿鴿逗留？ 中環一男子噴水驅趕白鴿 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.