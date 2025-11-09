公眾殮房免收費延至28日 李夏茵：兩年檢討一次 特殊情況獲豁免

李夏茵指原意是落實「用者共負、能者多付」原則。(資料圖片)

公立醫院殮房明年起由免費改為按日收費，惟引起社會爭議，遺體免費存放期最終由首3日延長至28日。醫管局行政總裁李夏茵表示，內部早已檢討收費與否，強調原意是落實「用者共負、能者多付」原則；而知悉市民大眾關注收費後，決定檢討收費機制。

李夏茵今日(9日)出席電視節目時表示，殮房使用率向來非常高，而公立醫院殮房只有冷藏服務，若存放過長時間會影響遺體，故希望以「用者共付，能者多付」的模式收費。她續指，知悉收費方案在社會引起關注，決定檢討收費方案。她表示，延長免費期後，料八成遺體可在四星期內認領。局方會每兩年檢討收費；特殊情況如經濟困難或死因研究等，可獲豁免。

醫務衞生局長盧寵茂昨會見傳媒時稱，考慮市民意見後，決定延長遺體免費存放期。他表示，現時存放在公立醫院殮房的遺體平均日數達3周，個別個案超過一個月，甚至超過1年，情況並不理想。他強調引入收費並非為增加政府收入，而是希望為死者家屬盡快安排殯儀事宜，令先人早日安息，同時減輕醫管局殮房壓力。



